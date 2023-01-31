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Норвегия пообещала как можно скорее передать Украине танки Leopard 2

Норвегия пообещала как можно скорее передать Украине танки Leopard 2 - РИА Новости, 31.01.2023

Норвегия пообещала как можно скорее передать Украине танки Leopard 2

Норвегия передаст Украине танки немецкого производства Leopard 2 "как можно скорее", возможно, в конце марта, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T11:21

2023-01-31T11:21

2023-01-31T11:23

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норвегия

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Норвегия передаст Украине танки немецкого производства Leopard 2 "как можно скорее", возможно, в конце марта, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на министра обороны Бьорна Арильда Грама. У Норвегии есть 36 танков Leopard 2, но пока не уточняется, сколько из них страна готова передать Украине. Ранее правительство ФРГ после давления со стороны союзников по НАТО заявило, что передаст Украине Leopard 2 и разрешает поставки немецких танков другим странам, у которых они есть. Германия на первом этапе планирует предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. США же анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса – 31 единицы – современных танков Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что поставка Abrams займет "много месяцев". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, норвегия