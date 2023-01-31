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Норвегия пообещала как можно скорее передать Украине танки Leopard 2 - РИА Новости, 31.01.2023
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Норвегия пообещала как можно скорее передать Украине танки Leopard 2
Норвегия пообещала как можно скорее передать Украине танки Leopard 2 - РИА Новости, 31.01.2023
Норвегия пообещала как можно скорее передать Украине танки Leopard 2
Норвегия передаст Украине танки немецкого производства Leopard 2 "как можно скорее", возможно, в конце марта, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T11:21
2023-01-31T11:23
в мире
украина
норвегия
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Норвегия передаст Украине танки немецкого производства Leopard 2 "как можно скорее", возможно, в конце марта, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на министра обороны Бьорна Арильда Грама. У Норвегии есть 36 танков Leopard 2, но пока не уточняется, сколько из них страна готова передать Украине. Ранее правительство ФРГ после давления со стороны союзников по НАТО заявило, что передаст Украине Leopard 2 и разрешает поставки немецких танков другим странам, у которых они есть. Германия на первом этапе планирует предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. США же анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса – 31 единицы – современных танков Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что поставка Abrams займет "много месяцев". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, норвегия
В мире, Украина, Норвегия
11:21 31.01.2023 (обновлено: 11:23 31.01.2023)
 
Норвегия пообещала как можно скорее передать Украине танки Leopard 2

Министр обороны Норвегии Грам пообещал передать Украине танки Leopard 2 как можно скорее

© Фото : Bundeswehr/Marco DorowТанк Leopard 2
Танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© Фото : Bundeswehr/Marco Dorow
Танк Leopard 2. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Норвегия передаст Украине танки немецкого производства Leopard 2 "как можно скорее", возможно, в конце марта, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на министра обороны Бьорна Арильда Грама.
У Норвегии есть 36 танков Leopard 2, но пока не уточняется, сколько из них страна готова передать Украине.
"Мы пока не определились с числом... Конечно, мы надеемся, что это будет сделано как можно скорее", - сказал Грам. По данным агентства, он уточнил, что это может произойти в конце марта.
Ранее правительство ФРГ после давления со стороны союзников по НАТО заявило, что передаст Украине Leopard 2 и разрешает поставки немецких танков другим странам, у которых они есть. Германия на первом этапе планирует предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. США же анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса – 31 единицы – современных танков Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что поставка Abrams займет "много месяцев".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
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