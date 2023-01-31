https://ria.ru/20230131/kurs-1848760469.html
Путин поручил ввести курс по основам российской государственности
Путин поручил ввести курс по основам российской государственности - РИА Новости, 31.01.2023
Путин поручил ввести курс по основам российской государственности
Президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки до 1 августа разработать и включить в программы высшего образования курс по основам российской... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T18:09
2023-01-31T18:09
2023-01-31T18:09
общество
россия
валерий фальков
владимир путин
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки до 1 августа разработать и включить в программы высшего образования курс по основам российской государственности, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля. "Минобрнауки России разработать и включить в образовательные программы высшего образования курс (модуль) "Основы российской государственности", - говорится в поручении. Как уточняется, срок исполнения поручения - 1 августа 2023 года. Ответственным назначен министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
https://ria.ru/20230131/stipendiya-1848758027.html
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общество, россия, валерий фальков, владимир путин
Общество, Россия, Валерий Фальков, Владимир Путин
Путин поручил ввести курс по основам российской государственности
Путин поручил Минобрнауки до 1 августа ввести курс по основам российской государственности