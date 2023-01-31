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Путин поручил ввести курс по основам российской государственности - РИА Новости, 31.01.2023
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Путин поручил ввести курс по основам российской государственности
Путин поручил ввести курс по основам российской государственности - РИА Новости, 31.01.2023
Путин поручил ввести курс по основам российской государственности
Президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки до 1 августа разработать и включить в программы высшего образования курс по основам российской... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T18:09
2023-01-31T18:09
общество
россия
валерий фальков
владимир путин
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки до 1 августа разработать и включить в программы высшего образования курс по основам российской государственности, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля. "Минобрнауки России разработать и включить в образовательные программы высшего образования курс (модуль) "Основы российской государственности", - говорится в поручении. Как уточняется, срок исполнения поручения - 1 августа 2023 года. Ответственным назначен министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
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общество, россия, валерий фальков, владимир путин
Общество, Россия, Валерий Фальков, Владимир Путин
18:09 31.01.2023
 
Путин поручил ввести курс по основам российской государственности

Путин поручил Минобрнауки до 1 августа ввести курс по основам российской государственности

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкВход в здание министерства образования и науки России
Вход в здание министерства образования и науки России - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки до 1 августа разработать и включить в программы высшего образования курс по основам российской государственности, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
"Минобрнауки России разработать и включить в образовательные программы высшего образования курс (модуль) "Основы российской государственности", - говорится в поручении.
Как уточняется, срок исполнения поручения - 1 августа 2023 года. Ответственным назначен министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
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