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Россия не даст Крым в обиду, заявил Мурадов - РИА Новости, 31.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230131/krym-1848800031.html
Россия не даст Крым в обиду, заявил Мурадов
Россия не даст Крым в обиду, заявил Мурадов - РИА Новости, 31.01.2023
Россия не даст Крым в обиду, заявил Мурадов
Крым в обиду никто не даст, Россия будет его защищать, заявил журналистам постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ, вице-премьер крымского... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T20:51
2023-01-31T20:51
специальная военная операция на украине
россия
украина
республика крым
георгий мурадов
дэвид петреус
владимир путин
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КАИР, 31 янв – РИА Новости. Крым в обиду никто не даст, Россия будет его защищать, заявил журналистам постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов. Ранее бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус заявил газете Washington Post, что украинской армии в ходе весенне-летней наступательной кампании необходимо разорвать сухопутный коридор через новые территории России, прервать сообщение по Крымскому мосту, чтобы полностью изолировать полуостров и затем захватить его. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20230131/repressii-1848789994.html
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россия, украина, республика крым, георгий мурадов, дэвид петреус, владимир путин, оон
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Республика Крым, Георгий Мурадов, Дэвид Петреус, Владимир Путин, ООН
20:51 31.01.2023
 
Россия не даст Крым в обиду, заявил Мурадов

Постпред Крыма Мурадов: Россия будет защищать полуостров и не даст его в обиду

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВид на гору Аю-Даг в Крыму
Вид на гору Аю-Даг в Крыму - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на гору Аю-Даг в Крыму. Архивное фото
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КАИР, 31 янв – РИА Новости. Крым в обиду никто не даст, Россия будет его защищать, заявил журналистам постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.
Ранее бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус заявил газете Washington Post, что украинской армии в ходе весенне-летней наступательной кампании необходимо разорвать сухопутный коридор через новые территории России, прервать сообщение по Крымскому мосту, чтобы полностью изолировать полуостров и затем захватить его.
"Крым в обиду никто не даст, это будет еще большим вызовом … Россия будет защищать Крым", - сказал Мурадов, находящийся с визитом в Египте.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Крым - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
Вчера, 19:57
Ассоциация друзей Крыма столкнулась с репрессиями в западных странах
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаРеспублика КрымГеоргий МурадовДэвид ПетреусВладимир ПутинООН
 
 
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