https://ria.ru/20230131/krym-1848800031.html

Россия не даст Крым в обиду, заявил Мурадов

Россия не даст Крым в обиду, заявил Мурадов - РИА Новости, 31.01.2023

Россия не даст Крым в обиду, заявил Мурадов

Крым в обиду никто не даст, Россия будет его защищать, заявил журналистам постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ, вице-премьер крымского... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T20:51

2023-01-31T20:51

2023-01-31T20:51

специальная военная операция на украине

россия

украина

республика крым

георгий мурадов

дэвид петреус

владимир путин

оон

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КАИР, 31 янв – РИА Новости. Крым в обиду никто не даст, Россия будет его защищать, заявил журналистам постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов. Ранее бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус заявил газете Washington Post, что украинской армии в ходе весенне-летней наступательной кампании необходимо разорвать сухопутный коридор через новые территории России, прервать сообщение по Крымскому мосту, чтобы полностью изолировать полуостров и затем захватить его. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230131/repressii-1848789994.html

россия

украина

республика крым

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, украина, республика крым, георгий мурадов, дэвид петреус, владимир путин, оон