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Глава Крыма поручил начать раздачу земли участникам спецоперации в апреле - РИА Новости, 31.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230131/krym-1848616998.html
Глава Крыма поручил начать раздачу земли участникам спецоперации в апреле
Глава Крыма поручил начать раздачу земли участникам спецоперации в апреле - РИА Новости, 31.01.2023
Глава Крыма поручил начать раздачу земли участникам спецоперации в апреле
Глава Крыма Сергей Аксенов поручил ускорить процедуру подготовки бесплатных земельных участков для крымчан-участников специальной военной операции и начать... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T11:53
2023-01-31T11:53
специальная военная операция на украине
сергей аксенов (политик)
россия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил ускорить процедуру подготовки бесплатных земельных участков для крымчан-участников специальной военной операции и начать раздачу с апреля. Ранее парламент Крыма принял закон, согласно которому крымчане-участники спецоперации, имеют право на приоритетное бесплатное получение земельного участка. "Работа по межеванию земельных участков для участников специальной военной операции будет ускорена, процедура оформления и выдачи документов начнется 1 апреля", - написал Аксенов в своем телеграм-канале. По его словам, земельные участки будут расположены у моря в Сакском, Черноморском, Раздольненском и Ленинском районах. "Данные территории будут обеспечены необходимой инфраструктурой", - подчеркнул глава республики.
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сергей аксенов (политик), россия, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Сергей Аксенов (политик), Россия, Республика Крым
11:53 31.01.2023
 
Глава Крыма поручил начать раздачу земли участникам спецоперации в апреле

Аксенов поручил начать выдачу документов на землю участникам спецоперации с первого апреля

© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым Глава Республики Крым Сергей Аксенов
 Глава Республики Крым Сергей Аксенов
© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым
Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил ускорить процедуру подготовки бесплатных земельных участков для крымчан-участников специальной военной операции и начать раздачу с апреля.
Ранее парламент Крыма принял закон, согласно которому крымчане-участники спецоперации, имеют право на приоритетное бесплатное получение земельного участка.
"Работа по межеванию земельных участков для участников специальной военной операции будет ускорена, процедура оформления и выдачи документов начнется 1 апреля", - написал Аксенов в своем телеграм-канале.
По его словам, земельные участки будут расположены у моря в Сакском, Черноморском, Раздольненском и Ленинском районах. "Данные территории будут обеспечены необходимой инфраструктурой", - подчеркнул глава республики.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеСергей Аксенов (политик)РоссияРеспублика Крым
 
 
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