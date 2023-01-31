https://ria.ru/20230131/krym-1848616998.html

Глава Крыма поручил начать раздачу земли участникам спецоперации в апреле

Глава Крыма поручил начать раздачу земли участникам спецоперации в апреле - РИА Новости, 31.01.2023

Глава Крыма поручил начать раздачу земли участникам спецоперации в апреле

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил ускорить процедуру подготовки бесплатных земельных участков для крымчан-участников специальной военной операции и начать... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T11:53

2023-01-31T11:53

2023-01-31T11:53

специальная военная операция на украине

сергей аксенов (политик)

россия

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил ускорить процедуру подготовки бесплатных земельных участков для крымчан-участников специальной военной операции и начать раздачу с апреля. Ранее парламент Крыма принял закон, согласно которому крымчане-участники спецоперации, имеют право на приоритетное бесплатное получение земельного участка. "Работа по межеванию земельных участков для участников специальной военной операции будет ускорена, процедура оформления и выдачи документов начнется 1 апреля", - написал Аксенов в своем телеграм-канале. По его словам, земельные участки будут расположены у моря в Сакском, Черноморском, Раздольненском и Ленинском районах. "Данные территории будут обеспечены необходимой инфраструктурой", - подчеркнул глава республики.

https://ria.ru/20230125/sanktsii-1847350847.html

россия

республика крым

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сергей аксенов (политик), россия, республика крым