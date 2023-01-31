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МИД Украины раскритиковал президента Хорватии за слова о Крыме - РИА Новости, 31.01.2023
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МИД Украины раскритиковал президента Хорватии за слова о Крыме
МИД Украины раскритиковал президента Хорватии за слова о Крыме - РИА Новости, 31.01.2023
МИД Украины раскритиковал президента Хорватии за слова о Крыме
Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко назвал неприемлемыми слова президента Хорватии Зорана Милановича о Крыме. Ранее президент Хорватии заявил, что Запад... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T11:47
2023-01-31T17:46
в мире
украина
хорватия
олег николенко
зоран миланович
россия
республика крым
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко назвал неприемлемыми слова президента Хорватии Зорана Милановича о Крыме. Ранее президент Хорватии заявил, что Запад отнял у Сербии Косово, а Крым никогда больше не будет украинским. "Мы считаем неприемлемыми высказывания президента Хорватии, который фактически поставил под сомнение территориальную целостность Украины", — написал Николенко на своей странице в социальной сети. В то же время пресс-секретарь МИД заявил, что Киев высоко ценит поддержку, которую Хорватия и хорватский народ оказывают Украине. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20230130/ukraina-1848409999.html
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в мире, украина, хорватия, олег николенко, зоран миланович, россия, республика крым, ситуация в днр и лнр
В мире, Украина, Хорватия, Олег Николенко, Зоран Миланович, Россия, Республика Крым, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:47 31.01.2023 (обновлено: 17:46 31.01.2023)
 
МИД Украины раскритиковал президента Хорватии за слова о Крыме

МИД Украины назвал слова президента Хорватии Милановича о Крыме неприемлемыми

© AP Photo / Darko BandicПрезидент Хорватии Зоран Миланович
Президент Хорватии Зоран Миланович - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© AP Photo / Darko Bandic
Президент Хорватии Зоран Миланович. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко назвал неприемлемыми слова президента Хорватии Зорана Милановича о Крыме. Ранее президент Хорватии заявил, что Запад отнял у Сербии Косово, а Крым никогда больше не будет украинским.
"Мы считаем неприемлемыми высказывания президента Хорватии, который фактически поставил под сомнение территориальную целостность Украины", — написал Николенко на своей странице в социальной сети. В то же время пресс-секретарь МИД заявил, что Киев высоко ценит поддержку, которую Хорватия и хорватский народ оказывают Украине.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Президент Хорватии Зоран Миланович - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
30 января, 14:22Специальная военная операция на Украине
Президент Хорватии назвал позицию Запада по Украине аморальной
 
В миреУкраинаХорватияОлег НиколенкоЗоран МилановичРоссияРеспублика КрымСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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