11:47 31.01.2023 (обновлено: 17:46 31.01.2023)
МИД Украины раскритиковал президента Хорватии за слова о Крыме
МИД Украины назвал слова президента Хорватии Милановича о Крыме неприемлемыми
© AP Photo / Darko BandicПрезидент Хорватии Зоран Миланович
© AP Photo / Darko Bandic
Президент Хорватии Зоран Миланович. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко назвал неприемлемыми слова президента Хорватии Зорана Милановича о Крыме. Ранее президент Хорватии заявил, что Запад отнял у Сербии Косово, а Крым никогда больше не будет украинским.
"Мы считаем неприемлемыми высказывания президента Хорватии, который фактически поставил под сомнение территориальную целостность Украины", — написал Николенко на своей странице в социальной сети. В то же время пресс-секретарь МИД заявил, что Киев высоко ценит поддержку, которую Хорватия и хорватский народ оказывают Украине.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".