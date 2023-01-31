https://ria.ru/20230131/krym-1848615077.html

МИД Украины раскритиковал президента Хорватии за слова о Крыме

МИД Украины раскритиковал президента Хорватии за слова о Крыме - РИА Новости, 31.01.2023

МИД Украины раскритиковал президента Хорватии за слова о Крыме

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко назвал неприемлемыми слова президента Хорватии Зорана Милановича о Крыме. Ранее президент Хорватии заявил, что Запад... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T11:47

2023-01-31T11:47

2023-01-31T17:46

в мире

украина

хорватия

олег николенко

зоран миланович

россия

республика крым

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко назвал неприемлемыми слова президента Хорватии Зорана Милановича о Крыме. Ранее президент Хорватии заявил, что Запад отнял у Сербии Косово, а Крым никогда больше не будет украинским. "Мы считаем неприемлемыми высказывания президента Хорватии, который фактически поставил под сомнение территориальную целостность Украины", — написал Николенко на своей странице в социальной сети. В то же время пресс-секретарь МИД заявил, что Киев высоко ценит поддержку, которую Хорватия и хорватский народ оказывают Украине. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230130/ukraina-1848409999.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, хорватия, олег николенко, зоран миланович, россия, республика крым, ситуация в днр и лнр