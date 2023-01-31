https://ria.ru/20230131/krym-1848609634.html
В Крыму прокомментировали сценарий экс-главы ЦРУ по захвату региона
В Крыму прокомментировали сценарий экс-главы ЦРУ по захвату региона - РИА Новости, 31.01.2023
В Крыму прокомментировали сценарий экс-главы ЦРУ по захвату региона
Председатель общественной палаты Крыма Александр Форманчук назвал самоубийственным сценарий экс-директора ЦРУ по захвату полуострова украинскими войсками. РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T11:24
2023-01-31T11:24
2023-01-31T11:33
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
александр форманчук
дэвид петреус
центральное разведывательное управление (цру)
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826889816_0:201:3071:1928_1920x0_80_0_0_403590b1ab93dbe1ec6146c0af031f70.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости. Председатель общественной палаты Крыма Александр Форманчук назвал самоубийственным сценарий экс-директора ЦРУ по захвату полуострова украинскими войсками. Ранее бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус заявил газете The Washington Post, что украинской армии в ходе весенне-летней наступательной кампании необходимо разорвать сухопутный коридор через новые территории России, прервать сообщение по Крымскому мосту, чтобы полностью изолировать полуостров и затем захватить его. По его словам, в Вашингтоне и Киеве должны помнить, как РФ отреагировала на теракт на Крымском мосту. "Именно после того теракта начались удары высокоточным оружием по критически важным объектам инфраструктуры Украины. Крым – это неприкосновенная территория России, если ее попробуют вернуть Украине, то именно США будут ответственны за развязывание термоядерного военного конфликта", - добавил Форманчук.
https://ria.ru/20230130/krym-1848427940.html
россия
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826889816_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d58642893dfdb5308da3c706aa44507b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, александр форманчук, дэвид петреус, центральное разведывательное управление (цру), сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Александр Форманчук, Дэвид Петреус, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), США
11:24 31.01.2023 (обновлено: 11:33 31.01.2023)
В Крыму прокомментировали сценарий экс-главы ЦРУ по захвату региона
В ОП Крыма назвали сценарий экс-главы ЦРУ Петреуса по захвату региона самоубийственным