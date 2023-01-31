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В Крыму прокомментировали сценарий экс-главы ЦРУ по захвату региона - РИА Новости, 31.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230131/krym-1848609634.html
В Крыму прокомментировали сценарий экс-главы ЦРУ по захвату региона
В Крыму прокомментировали сценарий экс-главы ЦРУ по захвату региона - РИА Новости, 31.01.2023
В Крыму прокомментировали сценарий экс-главы ЦРУ по захвату региона
Председатель общественной палаты Крыма Александр Форманчук назвал самоубийственным сценарий экс-директора ЦРУ по захвату полуострова украинскими войсками. РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T11:24
2023-01-31T11:33
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
александр форманчук
дэвид петреус
центральное разведывательное управление (цру)
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости. Председатель общественной палаты Крыма Александр Форманчук назвал самоубийственным сценарий экс-директора ЦРУ по захвату полуострова украинскими войсками. Ранее бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус заявил газете The Washington Post, что украинской армии в ходе весенне-летней наступательной кампании необходимо разорвать сухопутный коридор через новые территории России, прервать сообщение по Крымскому мосту, чтобы полностью изолировать полуостров и затем захватить его. По его словам, в Вашингтоне и Киеве должны помнить, как РФ отреагировала на теракт на Крымском мосту. "Именно после того теракта начались удары высокоточным оружием по критически важным объектам инфраструктуры Украины. Крым – это неприкосновенная территория России, если ее попробуют вернуть Украине, то именно США будут ответственны за развязывание термоядерного военного конфликта", - добавил Форманчук.
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в мире, россия, украина, александр форманчук, дэвид петреус, центральное разведывательное управление (цру), сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Александр Форманчук, Дэвид Петреус, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), США
11:24 31.01.2023 (обновлено: 11:33 31.01.2023)
 
В Крыму прокомментировали сценарий экс-главы ЦРУ по захвату региона

В ОП Крыма назвали сценарий экс-главы ЦРУ Петреуса по захвату региона самоубийственным

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкМужчина смотрит на Крымский мост
Мужчина смотрит на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Мужчина смотрит на Крымский мост. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости. Председатель общественной палаты Крыма Александр Форманчук назвал самоубийственным сценарий экс-директора ЦРУ по захвату полуострова украинскими войсками.
Ранее бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус заявил газете The Washington Post, что украинской армии в ходе весенне-летней наступательной кампании необходимо разорвать сухопутный коридор через новые территории России, прервать сообщение по Крымскому мосту, чтобы полностью изолировать полуостров и затем захватить его.
"Подобные сценарии самоубийственны. Любая попытка захватить Крым и вернуть его в состав Украины тут же перерастет в термоядерный глобальный конфликт. Россия этого не простит", - сказал РИА Новости Форманчук.
По его словам, в Вашингтоне и Киеве должны помнить, как РФ отреагировала на теракт на Крымском мосту.
"Именно после того теракта начались удары высокоточным оружием по критически важным объектам инфраструктуры Украины. Крым – это неприкосновенная территория России, если ее попробуют вернуть Украине, то именно США будут ответственны за развязывание термоядерного военного конфликта", - добавил Форманчук.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаАлександр ФорманчукДэвид ПетреусЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)США
 
 
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