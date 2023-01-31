https://ria.ru/20230131/krym-1848609634.html

В Крыму прокомментировали сценарий экс-главы ЦРУ по захвату региона

В Крыму прокомментировали сценарий экс-главы ЦРУ по захвату региона - РИА Новости, 31.01.2023

В Крыму прокомментировали сценарий экс-главы ЦРУ по захвату региона

Председатель общественной палаты Крыма Александр Форманчук назвал самоубийственным сценарий экс-директора ЦРУ по захвату полуострова украинскими войсками. РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T11:24

2023-01-31T11:24

2023-01-31T11:33

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

александр форманчук

дэвид петреус

центральное разведывательное управление (цру)

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости. Председатель общественной палаты Крыма Александр Форманчук назвал самоубийственным сценарий экс-директора ЦРУ по захвату полуострова украинскими войсками. Ранее бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус заявил газете The Washington Post, что украинской армии в ходе весенне-летней наступательной кампании необходимо разорвать сухопутный коридор через новые территории России, прервать сообщение по Крымскому мосту, чтобы полностью изолировать полуостров и затем захватить его. По его словам, в Вашингтоне и Киеве должны помнить, как РФ отреагировала на теракт на Крымском мосту. "Именно после того теракта начались удары высокоточным оружием по критически важным объектам инфраструктуры Украины. Крым – это неприкосновенная территория России, если ее попробуют вернуть Украине, то именно США будут ответственны за развязывание термоядерного военного конфликта", - добавил Форманчук.

https://ria.ru/20230130/krym-1848427940.html

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украина

сша

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, александр форманчук, дэвид петреус, центральное разведывательное управление (цру), сша