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Украинская власть закупками для армии прикрывает коррупцию, заявили в Раде - РИА Новости, 31.01.2023
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Украинская власть закупками для армии прикрывает коррупцию, заявили в Раде
Украинская власть закупками для армии прикрывает коррупцию, заявили в Раде - РИА Новости, 31.01.2023
Украинская власть закупками для армии прикрывает коррупцию, заявили в Раде
Депутат Верховной рады Украины Нина Южанина заявила, что правительство, планируя разработку новой системы контроля за закупками для армии, на самом деле... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T15:02
2023-01-31T16:46
в мире
украина
киев
черниговская область
нина южанина
денис шмыгаль
алексей резников
верховная рада украины
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Нина Южанина заявила, что правительство, планируя разработку новой системы контроля за закупками для армии, на самом деле прикрывает коррупцию. Премьер Украины Денис Шмыгаль поручил ранее разработать обновленную систему по контролю за осуществлением закупок для украинских войск. "Есть две новости относительно дальнейшего осуществления оборонных закупок. Первая: на Украине планируется разработать новую систему контроля над закупками для армии. Вторая: планируется ввести новые требования по продаже куриных яиц. На самом деле, эти две новости об одном – неспособность правительства признать собственные действия в отношении армии мошенническими", - написала Южанина в своем Telegram-канале. По ее словам, сейчас сложилась очередная ситуация, при которой в других странах чиновники высокого ранга сразу уходят в отставку, а нынешняя власть на Украине "сразу начинает делать реформы-прикрытия". Политик отметила, что необходимо вернуть право командирам "отказываться от продуктов низкого качества или по высоким ценам", а также вернуть Госстату функцию мониторинга цен. "Нужно было еще вчера вернуть систему Prozorro (украинской площадке электронных публичных и государственных закупок - ред.) для закупок минобороны, не связанных с оружием, такую, какая она была ранее, без создания рабочих групп", - добавила она. Ранее украинские СМИ писали, что минобороны Украины закупает продукты для военных вдвое или втрое дороже, чем их можно приобрести в розничных магазинах Киева. В расследовании речь шла о соглашении, заключенном ведомством на услуги организации питания в 2023 году воинских частей, дислоцированных в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Сумма сделки - 13,16 миллиарда гривен (более 350 миллионов долларов). В министерстве обороны Украины попытались оправдаться после публикаций СМИ и заявили, что "сведения о содержании закупок услуг питания, которые получили распространение в публичном пространстве, распространяются с признаками преднамеренных манипуляций и вводят в заблуждение". Министр обороны Украины Алексей Резников в свою очередь объяснил завышенные цены на продукты питания для украинских войск, из-за которых разгорелся большой скандал, "технической ошибкой". После скандала с закупками в минобороны Украины в отставку с должности замглавы ведомства подал Вячеслав Шаповалов. Кроме того, уволен с должности глава департамента госзакупок министерства обороны Украины Богдан Хмельницкий.
https://ria.ru/20230130/korruptsiya-1848540481.html
https://ria.ru/20230122/ukraina-1846613989.html
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в мире, украина, киев, черниговская область, нина южанина, денис шмыгаль, алексей резников, верховная рада украины
В мире, Украина, Киев, Черниговская область, Нина Южанина, Денис Шмыгаль, Алексей Резников, Верховная Рада Украины
15:02 31.01.2023 (обновлено: 16:46 31.01.2023)
 
Украинская власть закупками для армии прикрывает коррупцию, заявили в Раде

Депутат Рады Южанина: украинская власть закупками для армии прикрывает коррупцию

© AP Photo / Petr David JosekУкраинские военнослужащие разгружают коробки с продовольственными пайками
Украинские военнослужащие разгружают коробки с продовольственными пайками - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© AP Photo / Petr David Josek
Украинские военнослужащие разгружают коробки с продовольственными пайками. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Нина Южанина заявила, что правительство, планируя разработку новой системы контроля за закупками для армии, на самом деле прикрывает коррупцию.
Премьер Украины Денис Шмыгаль поручил ранее разработать обновленную систему по контролю за осуществлением закупок для украинских войск.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
30 января, 22:43
Арабские СМИ рассказали о коррупции Зеленского
"Есть две новости относительно дальнейшего осуществления оборонных закупок. Первая: на Украине планируется разработать новую систему контроля над закупками для армии. Вторая: планируется ввести новые требования по продаже куриных яиц. На самом деле, эти две новости об одном – неспособность правительства признать собственные действия в отношении армии мошенническими", - написала Южанина в своем Telegram-канале.
По ее словам, сейчас сложилась очередная ситуация, при которой в других странах чиновники высокого ранга сразу уходят в отставку, а нынешняя власть на Украине "сразу начинает делать реформы-прикрытия".
Политик отметила, что необходимо вернуть право командирам "отказываться от продуктов низкого качества или по высоким ценам", а также вернуть Госстату функцию мониторинга цен. "Нужно было еще вчера вернуть систему Prozorro (украинской площадке электронных публичных и государственных закупок - ред.) для закупок минобороны, не связанных с оружием, такую, какая она была ранее, без создания рабочих групп", - добавила она.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
22 января, 16:44
Минобороны Украины отреагировало на публикации СМИ о коррупции
Ранее украинские СМИ писали, что минобороны Украины закупает продукты для военных вдвое или втрое дороже, чем их можно приобрести в розничных магазинах Киева. В расследовании речь шла о соглашении, заключенном ведомством на услуги организации питания в 2023 году воинских частей, дислоцированных в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Сумма сделки - 13,16 миллиарда гривен (более 350 миллионов долларов). В министерстве обороны Украины попытались оправдаться после публикаций СМИ и заявили, что "сведения о содержании закупок услуг питания, которые получили распространение в публичном пространстве, распространяются с признаками преднамеренных манипуляций и вводят в заблуждение".
Министр обороны Украины Алексей Резников в свою очередь объяснил завышенные цены на продукты питания для украинских войск, из-за которых разгорелся большой скандал, "технической ошибкой".
После скандала с закупками в минобороны Украины в отставку с должности замглавы ведомства подал Вячеслав Шаповалов. Кроме того, уволен с должности глава департамента госзакупок министерства обороны Украины Богдан Хмельницкий.
Бывший украинский военный о произволе командиров и коррупции в ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
18 декабря 2022, 21:32Специальная военная операция на Украине
Бывший боец ВСУ рассказал о коррупции в украинской армии
 
В миреУкраинаКиевЧерниговская областьНина ЮжанинаДенис ШмыгальАлексей РезниковВерховная Рада Украины
 
 
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