https://ria.ru/20230131/koronavirus-1848610991.html

В Подмосковье за сутки госпитализировали 55 человек с COVID-19

В Подмосковье за сутки госпитализировали 55 человек с COVID-19 - РИА Новости, 31.01.2023

В Подмосковье за сутки госпитализировали 55 человек с COVID-19

За последние сутки в Подмосковье выявлено 97 новых случаев COVID-19, госпитализированы 55 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T11:28

2023-01-31T11:28

2023-01-31T11:40

распространение коронавируса

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. За последние сутки в Подмосковье выявлено 97 новых случаев COVID-19, госпитализированы 55 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки – 97, госпитализировано 55 человек, выздоровело 35 человек за сутки", - говорится в сводке. Накануне в Подмосковье было выявлено 144 новых случая COVID-19.За тот же период в Москве, по данным указанного портала, выявлено 1 359 случаев COVID-19, умерли 13 человек.

https://ria.ru/20230130/norki-1847957922.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, московская область (подмосковье), коронавирус covid-19, коронавирус в россии