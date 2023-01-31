https://ria.ru/20230131/koronavirus-1848610991.html
В Подмосковье за сутки госпитализировали 55 человек с COVID-19
В Подмосковье за сутки госпитализировали 55 человек с COVID-19 - РИА Новости, 31.01.2023
В Подмосковье за сутки госпитализировали 55 человек с COVID-19
За последние сутки в Подмосковье выявлено 97 новых случаев COVID-19, госпитализированы 55 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T11:28
2023-01-31T11:28
2023-01-31T11:40
распространение коронавируса
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. За последние сутки в Подмосковье выявлено 97 новых случаев COVID-19, госпитализированы 55 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки – 97, госпитализировано 55 человек, выздоровело 35 человек за сутки", - говорится в сводке. Накануне в Подмосковье было выявлено 144 новых случая COVID-19.За тот же период в Москве, по данным указанного портала, выявлено 1 359 случаев COVID-19, умерли 13 человек.
https://ria.ru/20230130/norki-1847957922.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, московская область (подмосковье), коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
11:28 31.01.2023 (обновлено: 11:40 31.01.2023)
В Подмосковье за сутки госпитализировали 55 человек с COVID-19
В Подмосковье за сутки выявили 97 новых случаев COVID-19