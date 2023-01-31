https://ria.ru/20230131/koronavirus-1848601955.html
В России за сутки госпитализировали 1337 больных COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1337 больных COVID-19 - РИА Новости, 31.01.2023
В России за сутки госпитализировали 1337 больных COVID-19
Почти 5,8 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 45 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T11:04
2023-01-31T11:04
2023-01-31T11:04
распространение коронавируса
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россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Почти 5,8 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 45 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1 337 человек, на 251,8% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 74 субъектах, снижение - в пяти регионах страны, ситуация не изменилась в шести субъектах. "Выздоровело за сутки 6 102 человека, или на 58% больше в сравнении с 30 января 2023 года. Выявлено 5 792 новых случая COVID-19. Умерло за сутки 45 человек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230130/norki-1847957922.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Общество, Россия, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
В России за сутки госпитализировали 1337 больных COVID-19
В России за сутки выявили 5792 новых случая COVID-19, умерли 45 человек