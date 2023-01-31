https://ria.ru/20230131/koronavirus-1848601955.html

В России за сутки госпитализировали 1337 больных COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1337 больных COVID-19 - РИА Новости, 31.01.2023

В России за сутки госпитализировали 1337 больных COVID-19

Почти 5,8 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 45 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T11:04

2023-01-31T11:04

2023-01-31T11:04

распространение коронавируса

здоровье - общество

общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Почти 5,8 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 45 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1 337 человек, на 251,8% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 74 субъектах, снижение - в пяти регионах страны, ситуация не изменилась в шести субъектах. "Выздоровело за сутки 6 102 человека, или на 58% больше в сравнении с 30 января 2023 года. Выявлено 5 792 новых случая COVID-19. Умерло за сутки 45 человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230130/norki-1847957922.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии