https://ria.ru/20230131/koran-1848825853.html

Генпрокуратура Анкары расследует инциденты с сожжением Корана

Генпрокуратура Анкары расследует инциденты с сожжением Корана - РИА Новости, 31.01.2023

Генпрокуратура Анкары расследует инциденты с сожжением Корана

Генеральная прокуратура в столице Турции начала расследование инцидентов с осквернением Корана ультраправыми активистами в Швеции и Дании, сообщило агентство... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T23:53

2023-01-31T23:53

2023-01-31T23:53

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СТАМБУЛ, 31 янв - РИА Новости. Генеральная прокуратура в столице Турции начала расследование инцидентов с осквернением Корана ультраправыми активистами в Швеции и Дании, сообщило агентство DHA. Расследование начато в отношении лидера датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмуса Палудана, который 21 января сжег Коран у посольства Турции в Стокгольме, предварительно получив у шведских властей разрешение на проведение акции, а 27 января он провел акцию с сожжением священной книги мусульман у здания посольства Турции в Копенгагене и у мечети в столице Дании. Аналогичная акция была проведена у консульского отдела посольства России в Копенгагене. Российская дипмиссия выступила с осуждением подобных действий. Также будут расследованы действия лидера праворадикального движения Pegida Эдвина Вагенсвельда, который в понедельник устроил акцию в Гааге, вырвав несколько страниц из Корана, затем сжег их. "В связи с акциями 21 и 27 января и действиями лидера Pegida... генпрокуратура начала расследование дела, возбужденного в отношении подозреваемых… в публичном разжигании ненависти и вражды и публичном оскорблении религиозных ценностей части населения", - сообщило агентство. Согласно уголовному кодексу Турции, за публичное оскорбление религиозных ценностей грозит от шести месяцев до года лишения свободы. За разжигание вражды по отношению к определенной части населения грозит от года до трех лет тюремного заключения. Анкара ранее призвала отреагировать на акции, маргинализирующие мусульман, власти ряда европейских стран, пока не высказавшихся по этому поводу.

https://ria.ru/20230130/kadyrov-1848409513.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, турция, анкара (провинция), дания