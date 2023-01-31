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Генпрокуратура Анкары расследует инциденты с сожжением Корана - РИА Новости, 31.01.2023
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Генпрокуратура Анкары расследует инциденты с сожжением Корана
Генпрокуратура Анкары расследует инциденты с сожжением Корана - РИА Новости, 31.01.2023
Генпрокуратура Анкары расследует инциденты с сожжением Корана
Генеральная прокуратура в столице Турции начала расследование инцидентов с осквернением Корана ультраправыми активистами в Швеции и Дании, сообщило агентство... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T23:53
2023-01-31T23:53
в мире
турция
анкара (провинция)
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СТАМБУЛ, 31 янв - РИА Новости. Генеральная прокуратура в столице Турции начала расследование инцидентов с осквернением Корана ультраправыми активистами в Швеции и Дании, сообщило агентство DHA. Расследование начато в отношении лидера датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмуса Палудана, который 21 января сжег Коран у посольства Турции в Стокгольме, предварительно получив у шведских властей разрешение на проведение акции, а 27 января он провел акцию с сожжением священной книги мусульман у здания посольства Турции в Копенгагене и у мечети в столице Дании. Аналогичная акция была проведена у консульского отдела посольства России в Копенгагене. Российская дипмиссия выступила с осуждением подобных действий. Также будут расследованы действия лидера праворадикального движения Pegida Эдвина Вагенсвельда, который в понедельник устроил акцию в Гааге, вырвав несколько страниц из Корана, затем сжег их. "В связи с акциями 21 и 27 января и действиями лидера Pegida... генпрокуратура начала расследование дела, возбужденного в отношении подозреваемых… в публичном разжигании ненависти и вражды и публичном оскорблении религиозных ценностей части населения", - сообщило агентство. Согласно уголовному кодексу Турции, за публичное оскорбление религиозных ценностей грозит от шести месяцев до года лишения свободы. За разжигание вражды по отношению к определенной части населения грозит от года до трех лет тюремного заключения. Анкара ранее призвала отреагировать на акции, маргинализирующие мусульман, власти ряда европейских стран, пока не высказавшихся по этому поводу.
https://ria.ru/20230130/kadyrov-1848409513.html
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в мире, турция, анкара (провинция), дания
В мире, Турция, Анкара (провинция), Дания
23:53 31.01.2023
 
Генпрокуратура Анкары расследует инциденты с сожжением Корана

Генпрокуратура в столице Турции расследует инциденты с сожжением Корана в Швеции и Дании

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкКоран в руках муфтия
Коран в руках муфтия - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Коран в руках муфтия. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 31 янв - РИА Новости. Генеральная прокуратура в столице Турции начала расследование инцидентов с осквернением Корана ультраправыми активистами в Швеции и Дании, сообщило агентство DHA.
Расследование начато в отношении лидера датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмуса Палудана, который 21 января сжег Коран у посольства Турции в Стокгольме, предварительно получив у шведских властей разрешение на проведение акции, а 27 января он провел акцию с сожжением священной книги мусульман у здания посольства Турции в Копенгагене и у мечети в столице Дании. Аналогичная акция была проведена у консульского отдела посольства России в Копенгагене. Российская дипмиссия выступила с осуждением подобных действий.
Также будут расследованы действия лидера праворадикального движения Pegida Эдвина Вагенсвельда, который в понедельник устроил акцию в Гааге, вырвав несколько страниц из Корана, затем сжег их.
"В связи с акциями 21 и 27 января и действиями лидера Pegida... генпрокуратура начала расследование дела, возбужденного в отношении подозреваемых… в публичном разжигании ненависти и вражды и публичном оскорблении религиозных ценностей части населения", - сообщило агентство.
Согласно уголовному кодексу Турции, за публичное оскорбление религиозных ценностей грозит от шести месяцев до года лишения свободы. За разжигание вражды по отношению к определенной части населения грозит от года до трех лет тюремного заключения.
Анкара ранее призвала отреагировать на акции, маргинализирующие мусульман, власти ряда европейских стран, пока не высказавшихся по этому поводу.
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В миреТурцияАнкара (провинция)Дания
 
 
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