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Путин поручил Краснову контролировать соблюдение прав мобилизованных
Путин поручил Краснову контролировать соблюдение прав мобилизованных - РИА Новости, 31.01.2023
Путин поручил Краснову контролировать соблюдение прав мобилизованных
Президент России Владимир Путин поручил генеральному прокурору РФ Игорю Краснову продолжить контроль за соблюдением прав мобилизованных россиян. РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T13:53
2023-01-31T13:53
2023-01-31T14:10
специальная военная операция на украине
владимир путин
игорь краснов
россия
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил генеральному прокурору РФ Игорю Краснову продолжить контроль за соблюдением прав мобилизованных россиян.Генпрокурор, в частности, доложил главе государства о том, что ведомство в настоящее время продолжает заниматься вопросами обеспеченности мобилизованных военнослужащих обмундированием. Кроме этого, домой возвращено свыше девяти тысяч граждан, которые были мобилизованы незаконно.Краснов добавил, что ряд проблем, которые выявила частичная мобилизация, для многих стал уроком и заставил пересмотреть подходы к организации воинского учета и формированию баз данных военнослужащих. Генпрокурор рассказал и о решении проблем, связанных с выплатами военнослужащим положенного им денежного содержания.Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации. Министр обороны 28 октября доложил главе государства о том, что установленное задание о мобилизации 300 тысяч человек выполнено, и объявил о завершении мобилизационных мероприятий. А в декабре Путин заявил, что проведенная частичная мобилизация выявила определенные проблемы, которые следует оперативно решать, выстраивать эту систему по-современному.
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РИА Новости
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владимир путин, игорь краснов, россия, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Игорь Краснов, Россия, Частичная мобилизация в России
13:53 31.01.2023 (обновлено: 14:10 31.01.2023)
Путин поручил Краснову контролировать соблюдение прав мобилизованных
Путин поручил генпрокурору Краснову продолжить контроль за соблюдением прав мобилизованных
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил генеральному прокурору РФ Игорю Краснову продолжить контроль за соблюдением прав мобилизованных россиян.
"Вы упомянули о правах мобилизованных граждан. Я вас прошу продолжить контроль за этим направлением, за этой сферой деятельности", - сказал Путин, обращаясь к Краснову.
Генпрокурор, в частности, доложил главе государства о том, что ведомство в настоящее время продолжает заниматься вопросами обеспеченности мобилизованных военнослужащих обмундированием. Кроме этого, домой возвращено свыше девяти тысяч граждан, которые были мобилизованы незаконно.
Краснов добавил, что ряд проблем, которые выявила частичная мобилизация, для многих стал уроком и заставил пересмотреть подходы к организации воинского учета и формированию баз данных военнослужащих. Генпрокурор рассказал и о решении проблем, связанных с выплатами военнослужащим положенного им денежного содержания.
Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации. Министр обороны 28 октября доложил главе государства о том, что установленное задание о мобилизации 300 тысяч человек выполнено, и объявил о завершении мобилизационных мероприятий. А в декабре Путин заявил, что проведенная частичная мобилизация выявила определенные проблемы, которые следует оперативно решать, выстраивать эту систему по-современному.