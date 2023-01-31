Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил Краснову контролировать соблюдение прав мобилизованных - РИА Новости, 31.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230131/kontrol-1848664633.html
Путин поручил Краснову контролировать соблюдение прав мобилизованных
Путин поручил Краснову контролировать соблюдение прав мобилизованных - РИА Новости, 31.01.2023
Путин поручил Краснову контролировать соблюдение прав мобилизованных
Президент России Владимир Путин поручил генеральному прокурору РФ Игорю Краснову продолжить контроль за соблюдением прав мобилизованных россиян. РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T13:53
2023-01-31T14:10
специальная военная операция на украине
владимир путин
игорь краснов
россия
частичная мобилизация в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835244642_0:0:2334:1313_1920x0_80_0_0_dd43c3429a243ee1f4e7ab0ca5c9efcb.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил генеральному прокурору РФ Игорю Краснову продолжить контроль за соблюдением прав мобилизованных россиян.Генпрокурор, в частности, доложил главе государства о том, что ведомство в настоящее время продолжает заниматься вопросами обеспеченности мобилизованных военнослужащих обмундированием. Кроме этого, домой возвращено свыше девяти тысяч граждан, которые были мобилизованы незаконно.Краснов добавил, что ряд проблем, которые выявила частичная мобилизация, для многих стал уроком и заставил пересмотреть подходы к организации воинского учета и формированию баз данных военнослужащих. Генпрокурор рассказал и о решении проблем, связанных с выплатами военнослужащим положенного им денежного содержания.Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации. Министр обороны 28 октября доложил главе государства о том, что установленное задание о мобилизации 300 тысяч человек выполнено, и объявил о завершении мобилизационных мероприятий. А в декабре Путин заявил, что проведенная частичная мобилизация выявила определенные проблемы, которые следует оперативно решать, выстраивать эту систему по-современному.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835244642_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_176b43db1cb61cbfafd6f987452fbdc1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, игорь краснов, россия, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Игорь Краснов, Россия, Частичная мобилизация в России
13:53 31.01.2023 (обновлено: 14:10 31.01.2023)
 
Путин поручил Краснову контролировать соблюдение прав мобилизованных

Путин поручил генпрокурору Краснову продолжить контроль за соблюдением прав мобилизованных

© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в медиабанкПодготовка мобилизованных для отправки в зону спецоперации
Подготовка мобилизованных для отправки в зону спецоперации - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в медиабанк
Подготовка мобилизованных для отправки в зону спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил генеральному прокурору РФ Игорю Краснову продолжить контроль за соблюдением прав мобилизованных россиян.
"Вы упомянули о правах мобилизованных граждан. Я вас прошу продолжить контроль за этим направлением, за этой сферой деятельности", - сказал Путин, обращаясь к Краснову.
Генпрокурор, в частности, доложил главе государства о том, что ведомство в настоящее время продолжает заниматься вопросами обеспеченности мобилизованных военнослужащих обмундированием. Кроме этого, домой возвращено свыше девяти тысяч граждан, которые были мобилизованы незаконно.
Краснов добавил, что ряд проблем, которые выявила частичная мобилизация, для многих стал уроком и заставил пересмотреть подходы к организации воинского учета и формированию баз данных военнослужащих. Генпрокурор рассказал и о решении проблем, связанных с выплатами военнослужащим положенного им денежного содержания.
Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации. Министр обороны 28 октября доложил главе государства о том, что установленное задание о мобилизации 300 тысяч человек выполнено, и объявил о завершении мобилизационных мероприятий. А в декабре Путин заявил, что проведенная частичная мобилизация выявила определенные проблемы, которые следует оперативно решать, выстраивать эту систему по-современному.
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинИгорь КрасновРоссияЧастичная мобилизация в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала