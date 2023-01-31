https://ria.ru/20230131/kontrol-1848646028.html

Рябков обсудил с послом США вопросы контроля над вооружениями

Рябков обсудил с послом США вопросы контроля над вооружениями - РИА Новости, 31.01.2023

Рябков обсудил с послом США вопросы контроля над вооружениями

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков провел во вторник встречу с послом США Линн Трейси, в ходе которой обсуждались вопросы контроля над вооружениями, говорится в... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T13:03

2023-01-31T13:03

2023-01-31T13:36

сша

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линн трейси

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков провел во вторник встречу с послом США Линн Трейси, в ходе которой обсуждались вопросы контроля над вооружениями, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.Это уже вторая встреча Рябкова с Трейси с начала недели. Накануне Трейси вручила Рябкову копии верительных грамот."Тридцать первого января заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков встретился с послом США в России Линн Трейси. В ходе беседы обсуждались некоторые актуальные вопросы контроля над вооружениями", - говорится в сообщении МИД.Накануне встречи с Трейси Рябков в интервью РИА Новости заявил, что "практически по всем азимутам, которые можно представить себе с точки зрения двустороннего диалога с США", ситуация сейчас тупиковая. Виной тому "антироссийская линия Вашингтона, которая ужесточалась год от года и месяц от месяца на протяжении последних лет". Рябков подчеркнул, что вся ситуация в сфере безопасности, включая контроль над вооружениями, "оказалась в заложниках у линии США на нанесение России стратегического поражения".Он добавил, что отсутствие после 2026 года, с истечением Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), соглашения с США по контролю над вооружениями – это возможный сценарий, который может реализоваться по вине Вашингтона, Москва к этому готова, но хотела бы двигаться по иному пути - к новому уравнению безопасности.

https://ria.ru/20221208/oon-1837099853.html

https://ria.ru/20230130/vooruzheniya-1848306633.html

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сша, цены на нефть, линн трейси, сергей рябков, россия, вашингтон (штат), договор снв-3