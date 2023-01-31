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Рябков обсудил с послом США вопросы контроля над вооружениями - РИА Новости, 31.01.2023
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Рябков обсудил с послом США вопросы контроля над вооружениями
Рябков обсудил с послом США вопросы контроля над вооружениями - РИА Новости, 31.01.2023
Рябков обсудил с послом США вопросы контроля над вооружениями
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков провел во вторник встречу с послом США Линн Трейси, в ходе которой обсуждались вопросы контроля над вооружениями, говорится в... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T13:03
2023-01-31T13:36
сша
цены на нефть
линн трейси
сергей рябков
россия
вашингтон (штат)
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков провел во вторник встречу с послом США Линн Трейси, в ходе которой обсуждались вопросы контроля над вооружениями, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.Это уже вторая встреча Рябкова с Трейси с начала недели. Накануне Трейси вручила Рябкову копии верительных грамот."Тридцать первого января заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков встретился с послом США в России Линн Трейси. В ходе беседы обсуждались некоторые актуальные вопросы контроля над вооружениями", - говорится в сообщении МИД.Накануне встречи с Трейси Рябков в интервью РИА Новости заявил, что "практически по всем азимутам, которые можно представить себе с точки зрения двустороннего диалога с США", ситуация сейчас тупиковая. Виной тому "антироссийская линия Вашингтона, которая ужесточалась год от года и месяц от месяца на протяжении последних лет". Рябков подчеркнул, что вся ситуация в сфере безопасности, включая контроль над вооружениями, "оказалась в заложниках у линии США на нанесение России стратегического поражения".Он добавил, что отсутствие после 2026 года, с истечением Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), соглашения с США по контролю над вооружениями – это возможный сценарий, который может реализоваться по вине Вашингтона, Москва к этому готова, но хотела бы двигаться по иному пути - к новому уравнению безопасности.
https://ria.ru/20221208/oon-1837099853.html
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сша, цены на нефть, линн трейси, сергей рябков, россия, вашингтон (штат), договор снв-3
США, Цены на нефть, Линн Трейси, Сергей Рябков, Россия, Вашингтон (штат), Договор СНВ-3
13:03 31.01.2023 (обновлено: 13:36 31.01.2023)
 
Рябков обсудил с послом США вопросы контроля над вооружениями

Замглавы МИД Рябков обсудил с послом США Трейси вопросы контроля над вооружениями

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков провел во вторник встречу с послом США Линн Трейси, в ходе которой обсуждались вопросы контроля над вооружениями, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Это уже вторая встреча Рябкова с Трейси с начала недели. Накануне Трейси вручила Рябкову копии верительных грамот.
Генеральная Ассамблея ООН - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
8 декабря 2022, 03:00
ГА ООН приняла резолюцию России по контролю над вооружениями
"Тридцать первого января заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков встретился с послом США в России Линн Трейси. В ходе беседы обсуждались некоторые актуальные вопросы контроля над вооружениями", - говорится в сообщении МИД.
Накануне встречи с Трейси Рябков в интервью РИА Новости заявил, что "практически по всем азимутам, которые можно представить себе с точки зрения двустороннего диалога с США", ситуация сейчас тупиковая. Виной тому "антироссийская линия Вашингтона, которая ужесточалась год от года и месяц от месяца на протяжении последних лет". Рябков подчеркнул, что вся ситуация в сфере безопасности, включая контроль над вооружениями, "оказалась в заложниках у линии США на нанесение России стратегического поражения".
Он добавил, что отсутствие после 2026 года, с истечением Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), соглашения с США по контролю над вооружениями – это возможный сценарий, который может реализоваться по вине Вашингтона, Москва к этому готова, но хотела бы двигаться по иному пути - к новому уравнению безопасности.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
30 января, 08:32
МИД: Россия просчитывает вариант отсутствия договора с США по безопасности
 
СШАЦены на нефтьЛинн ТрейсиСергей РябковРоссияВашингтон (штат)Договор СНВ-3
 
 
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