13:03 31.01.2023 (обновлено: 13:36 31.01.2023)
Рябков обсудил с послом США вопросы контроля над вооружениями
Замглавы МИД Рябков обсудил с послом США Трейси вопросы контроля над вооружениями
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков провел во вторник встречу с послом США Линн Трейси, в ходе которой обсуждались вопросы контроля над вооружениями, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Это уже вторая встреча Рябкова с Трейси с начала недели. Накануне Трейси вручила Рябкову копии верительных грамот.
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"Тридцать первого января заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков встретился с послом США в России Линн Трейси. В ходе беседы обсуждались некоторые актуальные вопросы контроля над вооружениями", - говорится в сообщении МИД.
Накануне встречи с Трейси Рябков в интервью РИА Новости заявил, что "практически по всем азимутам, которые можно представить себе с точки зрения двустороннего диалога с США", ситуация сейчас тупиковая. Виной тому "антироссийская линия Вашингтона, которая ужесточалась год от года и месяц от месяца на протяжении последних лет". Рябков подчеркнул, что вся ситуация в сфере безопасности, включая контроль над вооружениями, "оказалась в заложниках у линии США на нанесение России стратегического поражения".
Он добавил, что отсутствие после 2026 года, с истечением Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), соглашения с США по контролю над вооружениями – это возможный сценарий, который может реализоваться по вине Вашингтона, Москва к этому готова, но хотела бы двигаться по иному пути - к новому уравнению безопасности.