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Конфликт двух водителей на МКАД привел к стрельбе - РИА Новости, 31.01.2023
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Конфликт двух водителей на МКАД привел к стрельбе
Конфликт двух водителей на МКАД привел к стрельбе - РИА Новости, 31.01.2023
Конфликт двух водителей на МКАД привел к стрельбе
Два водителя повздорили на Московской кольцевой автодороге (МКАД), один из участников инцидента в ходе конфликта выстрелил, предположительно, светошумовым... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T20:45
2023-01-31T20:45
происшествия
авто
москва
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Два водителя повздорили на Московской кольцевой автодороге (МКАД), один из участников инцидента в ходе конфликта выстрелил, предположительно, светошумовым патроном, данные о пострадавших не поступали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. По данным главка, инцидент произошёл во вторник около 17.00 в районе 57-го километра МКАД. "По предварительной информации… после мелкого ДТП произошел конфликт между двумя участниками дорожного движения. В ходе конфликта один из участников произвел выстрел, предположительно, светошумовым патроном", - сказал собеседник агентства. Представитель пресс-службы добавил, что предполагаемые участники конфликта установлены, их доставили в отдел полиции для разбирательства. "В настоящее время информация о пострадавших в полицию не поступала", - подытожили в главке.
https://ria.ru/20230130/avariya-1848412205.html
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происшествия, авто, москва
Происшествия, Авто, Москва
20:45 31.01.2023
 
Конфликт двух водителей на МКАД привел к стрельбе

МВД: конфликт двух водителей на МКАД привел к стрельбе, данных о пострадавших нет

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороге
Автомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороге - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Два водителя повздорили на Московской кольцевой автодороге (МКАД), один из участников инцидента в ходе конфликта выстрелил, предположительно, светошумовым патроном, данные о пострадавших не поступали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
По данным главка, инцидент произошёл во вторник около 17.00 в районе 57-го километра МКАД.
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"По предварительной информации… после мелкого ДТП произошел конфликт между двумя участниками дорожного движения. В ходе конфликта один из участников произвел выстрел, предположительно, светошумовым патроном", - сказал собеседник агентства.
Представитель пресс-службы добавил, что предполагаемые участники конфликта установлены, их доставили в отдел полиции для разбирательства.
"В настоящее время информация о пострадавших в полицию не поступала", - подытожили в главке.
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