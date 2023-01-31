https://ria.ru/20230131/konflikt-1848798989.html

Конфликт двух водителей на МКАД привел к стрельбе

Конфликт двух водителей на МКАД привел к стрельбе - РИА Новости, 31.01.2023

Конфликт двух водителей на МКАД привел к стрельбе

Два водителя повздорили на Московской кольцевой автодороге (МКАД), один из участников инцидента в ходе конфликта выстрелил, предположительно, светошумовым... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T20:45

2023-01-31T20:45

2023-01-31T20:45

происшествия

авто

москва

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Два водителя повздорили на Московской кольцевой автодороге (МКАД), один из участников инцидента в ходе конфликта выстрелил, предположительно, светошумовым патроном, данные о пострадавших не поступали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. По данным главка, инцидент произошёл во вторник около 17.00 в районе 57-го километра МКАД. "По предварительной информации… после мелкого ДТП произошел конфликт между двумя участниками дорожного движения. В ходе конфликта один из участников произвел выстрел, предположительно, светошумовым патроном", - сказал собеседник агентства. Представитель пресс-службы добавил, что предполагаемые участники конфликта установлены, их доставили в отдел полиции для разбирательства. "В настоящее время информация о пострадавших в полицию не поступала", - подытожили в главке.

https://ria.ru/20230130/avariya-1848412205.html

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происшествия, авто, москва