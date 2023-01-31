Рейтинг@Mail.ru
Российские туристы рассказали о своем отношении к путешествиям в Китай - РИА Новости, 31.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20230131/kitay-1848589017.html
Российские туристы рассказали о своем отношении к путешествиям в Китай
Российские туристы рассказали о своем отношении к путешествиям в Китай - РИА Новости, 31.01.2023
Российские туристы рассказали о своем отношении к путешествиям в Китай
Посетить Китай с различными целями хотели бы 77 процентов российских туристов, следует из опроса сервиса бронирования отелей МТС Travel. РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T10:57
2023-01-31T10:57
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
китай
дальний восток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593050935_602:616:3025:1979_1920x0_80_0_0_4477a8046b8738d33b1250e50412a3f7.jpg
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Посетить Китай с различными целями хотели бы 77 процентов российских туристов, следует из опроса сервиса бронирования отелей МТС Travel.По данным исследования, в котором приняли участие более 1000 человек старше 18 лет, 18 процентов сообщили, что уже бывали в КНР, причем 40 процентов из них – более одного раза. Такие значительные цифры объясняются высокой долей путешественников из регионов Дальнего Востока, где поездки в Китай традиционно более доступны.86 процентов тех, кто хотел бы посетить страну, планируют сделать это в туристических целях. При этом треть желающих уточнила, что им важен шопинг, а каждый четвертый поехал бы продегустировать традиционную китайскую кухню. Еще 14 процентов тех, кто хочет отправиться в Китай, интересуются местной медициной, а семь – оптовыми закупками (были допустимы несколько вариантов ответа).Среди направлений, привлекающих россиян больше всего, – Пекин, Шанхай, Гонконг. Примерно треть, 31 процент опрошенных, готовы отправиться в приграничные города и на безвизовые территории. Такое направление особенно востребовано у жителей Дальневосточного федерального округа, больше половины которых бывали в Китае ранее. Несмотря на простоту в организации путешествия в Китай для ДФО, 61 процент опрошенных хотел бы воспользоваться помощью турагента.По России в целом 29 процентов респондентов желают спланировать путешествие в Китай самостоятельно, а 71 процент рассчитывает купить тур. Для большинства опрошенных уже совершенные поездки в Китай были достаточно длительными – 32 процента россиян приезжали в страну на неделю. Зато жители Дальнего Востока, имеющие привилегии в пересечении границ, часто отправлялись в Китай на выходные (36 процентов).
https://ria.ru/20230130/kitaytsy-1848336332.html
китай
дальний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593050935_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_1838287dab7e9e6b91c8055680842dad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, туризм, туристы, китай, дальний восток
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Китай, Дальний Восток
10:57 31.01.2023
 
Российские туристы рассказали о своем отношении к путешествиям в Китай

МТС Travel: 77 процентов российских туристов хотят посетить Китай

© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в медиабанкТуристы на рынке уличной еды Ванфуцзин в Пекине
Туристы на рынке уличной еды Ванфуцзин в Пекине - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Посетить Китай с различными целями хотели бы 77 процентов российских туристов, следует из опроса сервиса бронирования отелей МТС Travel.
По данным исследования, в котором приняли участие более 1000 человек старше 18 лет, 18 процентов сообщили, что уже бывали в КНР, причем 40 процентов из них – более одного раза. Такие значительные цифры объясняются высокой долей путешественников из регионов Дальнего Востока, где поездки в Китай традиционно более доступны.
86 процентов тех, кто хотел бы посетить страну, планируют сделать это в туристических целях. При этом треть желающих уточнила, что им важен шопинг, а каждый четвертый поехал бы продегустировать традиционную китайскую кухню. Еще 14 процентов тех, кто хочет отправиться в Китай, интересуются местной медициной, а семь – оптовыми закупками (были допустимы несколько вариантов ответа).
Среди направлений, привлекающих россиян больше всего, – Пекин, Шанхай, Гонконг. Примерно треть, 31 процент опрошенных, готовы отправиться в приграничные города и на безвизовые территории. Такое направление особенно востребовано у жителей Дальневосточного федерального округа, больше половины которых бывали в Китае ранее.
Несмотря на простоту в организации путешествия в Китай для ДФО, 61 процент опрошенных хотел бы воспользоваться помощью турагента.
По России в целом 29 процентов респондентов желают спланировать путешествие в Китай самостоятельно, а 71 процент рассчитывает купить тур. Для большинства опрошенных уже совершенные поездки в Китай были достаточно длительными – 32 процента россиян приезжали в страну на неделю. Зато жители Дальнего Востока, имеющие привилегии в пересечении границ, часто отправлялись в Китай на выходные (36 процентов).
Иностранные туристы на набережной канала Грибоедова в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
30 января, 11:05Туризм
Эксперты узнали, сколько будет стоить отдых в России для туристов из Китая
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыКитайДальний Восток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала