Российские туристы рассказали о своем отношении к путешествиям в Китай
МТС Travel: 77 процентов российских туристов хотят посетить Китай
© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в медиабанкТуристы на рынке уличной еды Ванфуцзин в Пекине
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Посетить Китай с различными целями хотели бы 77 процентов российских туристов, следует из опроса сервиса бронирования отелей МТС Travel.
По данным исследования, в котором приняли участие более 1000 человек старше 18 лет, 18 процентов сообщили, что уже бывали в КНР, причем 40 процентов из них – более одного раза. Такие значительные цифры объясняются высокой долей путешественников из регионов Дальнего Востока, где поездки в Китай традиционно более доступны.
86 процентов тех, кто хотел бы посетить страну, планируют сделать это в туристических целях. При этом треть желающих уточнила, что им важен шопинг, а каждый четвертый поехал бы продегустировать традиционную китайскую кухню. Еще 14 процентов тех, кто хочет отправиться в Китай, интересуются местной медициной, а семь – оптовыми закупками (были допустимы несколько вариантов ответа).
Среди направлений, привлекающих россиян больше всего, – Пекин, Шанхай, Гонконг. Примерно треть, 31 процент опрошенных, готовы отправиться в приграничные города и на безвизовые территории. Такое направление особенно востребовано у жителей Дальневосточного федерального округа, больше половины которых бывали в Китае ранее.
Несмотря на простоту в организации путешествия в Китай для ДФО, 61 процент опрошенных хотел бы воспользоваться помощью турагента.
По России в целом 29 процентов респондентов желают спланировать путешествие в Китай самостоятельно, а 71 процент рассчитывает купить тур. Для большинства опрошенных уже совершенные поездки в Китай были достаточно длительными – 32 процента россиян приезжали в страну на неделю. Зато жители Дальнего Востока, имеющие привилегии в пересечении границ, часто отправлялись в Китай на выходные (36 процентов).