04:15 31.01.2023 (обновлено: 11:38 31.01.2023)
В Пекине ответили на планы США воевать с Китаем
Обозреватель "Хуаньцю шибао" Юань Сяоцунь предупредил США о высокой цене за войну с Китаем
© Министерство обороны РФ
Китайские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. США придется дорого заплатить за войну с Китаем, написал обозреватель "Хуаньцю шибао" Юань Сяоцунь.
По его мнению, громкие заявления американских военных о будущей войне с Китаем не стоит воспринимать как бредни сумасшедших, они отражают истинные намерения Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Армия США действительно ведет подготовку к возможному конфликту с КНР, добавил автор.
"Чем больше Белый дом будет призывать к войне с Пекином, тем больше последний преисполнится решимости защищать родину и укреплять национальную оборону. Чем больше Америка будет осаждать Поднебесную в области высоких технологий, тем выше будет ее стремление к независимым инновациям и научно-исследовательским разработкам. Неважно, на военном уровне или в области науки и техники — действия США по подавлению Китая принесут им гораздо меньше, чем придется заплатить", — отметил обозреватель.
Ранее генерал ВВС США Майк Минихан призвал подчиненных готовиться к войне с Китаем в 2025 году. Во время своего январского визита в Японию американский госсекретарь Энтони Блинкен назвал Китай наибольшей стратегической угрозой для США.
Отношения между Китаем и США значительно обострились после визита на Тайвань в начале августа прошлого года тогдашнего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Пекин, считающий остров своей территорией, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Вашингтоном тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
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Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Коммунистической партией силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов.
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