https://ria.ru/20230131/kitay-1848557212.html

В Пекине ответили на планы США воевать с Китаем

В Пекине ответили на планы США воевать с Китаем - РИА Новости, 31.01.2023

В Пекине ответили на планы США воевать с Китаем

США придется дорого заплатить за войну с Китаем, написал обозреватель "Хуаньцю шибао" Юань Сяоцунь. РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T04:15

2023-01-31T04:15

2023-01-31T11:38

в мире

китай

сша

нэнси пелоси

энтони блинкен

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. США придется дорого заплатить за войну с Китаем, написал обозреватель "Хуаньцю шибао" Юань Сяоцунь.По его мнению, громкие заявления американских военных о будущей войне с Китаем не стоит воспринимать как бредни сумасшедших, они отражают истинные намерения Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Армия США действительно ведет подготовку к возможному конфликту с КНР, добавил автор.Ранее генерал ВВС США Майк Минихан призвал подчиненных готовиться к войне с Китаем в 2025 году. Во время своего январского визита в Японию американский госсекретарь Энтони Блинкен назвал Китай наибольшей стратегической угрозой для США.Отношения между Китаем и США значительно обострились после визита на Тайвань в начале августа прошлого года тогдашнего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Пекин, считающий остров своей территорией, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Вашингтоном тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Коммунистической партией силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230115/ssha-1844987552.html

https://ria.ru/20221103/porazhenie-1828850184.html

китай

сша

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Максим Горбачев

Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, китай, сша, нэнси пелоси, энтони блинкен