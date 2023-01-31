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В Пекине ответили на планы США воевать с Китаем - РИА Новости, 31.01.2023
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В Пекине ответили на планы США воевать с Китаем
В Пекине ответили на планы США воевать с Китаем - РИА Новости, 31.01.2023
В Пекине ответили на планы США воевать с Китаем
США придется дорого заплатить за войну с Китаем, написал обозреватель "Хуаньцю шибао" Юань Сяоцунь. РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T04:15
2023-01-31T11:38
в мире
китай
сша
нэнси пелоси
энтони блинкен
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. США придется дорого заплатить за войну с Китаем, написал обозреватель "Хуаньцю шибао" Юань Сяоцунь.По его мнению, громкие заявления американских военных о будущей войне с Китаем не стоит воспринимать как бредни сумасшедших, они отражают истинные намерения Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Армия США действительно ведет подготовку к возможному конфликту с КНР, добавил автор.Ранее генерал ВВС США Майк Минихан призвал подчиненных готовиться к войне с Китаем в 2025 году. Во время своего январского визита в Японию американский госсекретарь Энтони Блинкен назвал Китай наибольшей стратегической угрозой для США.Отношения между Китаем и США значительно обострились после визита на Тайвань в начале августа прошлого года тогдашнего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Пекин, считающий остров своей территорией, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Вашингтоном тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Коммунистической партией силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230115/ssha-1844987552.html
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в мире, китай, сша, нэнси пелоси, энтони блинкен
В мире, Китай, США, Нэнси Пелоси, Энтони Блинкен
04:15 31.01.2023 (обновлено: 11:38 31.01.2023)
 
В Пекине ответили на планы США воевать с Китаем

Обозреватель "Хуаньцю шибао" Юань Сяоцунь предупредил США о высокой цене за войну с Китаем

© Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкКитайские военнослужащие
Китайские военнослужащие
© Министерство обороны РФ
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Китайские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. США придется дорого заплатить за войну с Китаем, написал обозреватель "Хуаньцю шибао" Юань Сяоцунь.
По его мнению, громкие заявления американских военных о будущей войне с Китаем не стоит воспринимать как бредни сумасшедших, они отражают истинные намерения Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Армия США действительно ведет подготовку к возможному конфликту с КНР, добавил автор.
"Чем больше Белый дом будет призывать к войне с Пекином, тем больше последний преисполнится решимости защищать родину и укреплять национальную оборону. Чем больше Америка будет осаждать Поднебесную в области высоких технологий, тем выше будет ее стремление к независимым инновациям и научно-исследовательским разработкам. Неважно, на военном уровне или в области науки и техники — действия США по подавлению Китая принесут им гораздо меньше, чем придется заплатить", — отметил обозреватель.
Ранее генерал ВВС США Майк Минихан призвал подчиненных готовиться к войне с Китаем в 2025 году. Во время своего январского визита в Японию американский госсекретарь Энтони Блинкен назвал Китай наибольшей стратегической угрозой для США.
Отношения между Китаем и США значительно обострились после визита на Тайвань в начале августа прошлого года тогдашнего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Пекин, считающий остров своей территорией, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Вашингтоном тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
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