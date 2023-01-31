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Исследование показало, какие IT-профессии наиболее востребованы в России - РИА Новости, 31.01.2023
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Исследование показало, какие IT-профессии наиболее востребованы в России
Исследование показало, какие IT-профессии наиболее востребованы в России - РИА Новости, 31.01.2023
Исследование показало, какие IT-профессии наиболее востребованы в России
Самыми востребованными работниками в российских IT-компаниях стали специалисты по информационной безопасности, их ищут 54% опрошенных менеджеров, еще в 53%... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T06:41
2023-01-31T09:11
общество
россия
технологии
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Самыми востребованными работниками в российских IT-компаниях стали специалисты по информационной безопасности, их ищут 54% опрошенных менеджеров, еще в 53% случаев нужны системные аналитики, говорится в материалах исследовательского центра "Зарплаты.ру" (есть у РИА Новости)."Исследовательский центр "Зарплаты.ру" спросил менеджеров российских IТ-компаний, какие специалисты требуются им чаще других... По данным исследования, оказалось, что самые востребованные айтишники - это специалисты по информационной безопасности, их ищут 54% опрошенных. Почти такая же потребность в системных аналитиках — они требуются 53% менеджеров", - сообщается в исследовании. Самыми редкими IT-специалистами руководители считают тех же специалистов по кибербезопасности (15%), DevOps-инженеров (16%), старших разработчиков (14%) и специалистов по Data Science. Кроме того, респонденты отмечают, что наиболее востребованными языками программирования являются Java (60%), JavaScript (47%), C++ (36%).
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общество, россия, технологии, навигатор абитуриента, кем стать
Общество, Россия, Технологии, Навигатор абитуриента, Кем стать
06:41 31.01.2023 (обновлено: 09:11 31.01.2023)
 
Исследование показало, какие IT-профессии наиболее востребованы в России

Зарплаты.ру: в сфере IT в России наиболее востребованы специалисты по кибербезопасности

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкСпециалист с ноутбуком
Специалист с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Специалист с ноутбуком. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Самыми востребованными работниками в российских IT-компаниях стали специалисты по информационной безопасности, их ищут 54% опрошенных менеджеров, еще в 53% случаев нужны системные аналитики, говорится в материалах исследовательского центра "Зарплаты.ру" (есть у РИА Новости).
"Исследовательский центр "Зарплаты.ру" спросил менеджеров российских IТ-компаний, какие специалисты требуются им чаще других... По данным исследования, оказалось, что самые востребованные айтишники - это специалисты по информационной безопасности, их ищут 54% опрошенных. Почти такая же потребность в системных аналитиках — они требуются 53% менеджеров", - сообщается в исследовании.
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Самыми редкими IT-специалистами руководители считают тех же специалистов по кибербезопасности (15%), DevOps-инженеров (16%), старших разработчиков (14%) и специалистов по Data Science.
"В настоящее время 78% работодателей приглашают IT-специалистов на гибридный формат работы - частично в офис, частично на удаленку, 12% ищут исключительно удаленных работников, а 10% предлагают чисто офисный формат работы. Также 73% менеджеров заявили, что в 2023 году планируют повысить зарплатное предложение для программистов и тестировщиков", - отметили в компании.
Кроме того, респонденты отмечают, что наиболее востребованными языками программирования являются Java (60%), JavaScript (47%), C++ (36%).
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ОбществоРоссияТехнологииНавигатор абитуриентаКем стать
 
 
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