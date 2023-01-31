https://ria.ru/20230131/kiberbezopasnost-1848560911.html

Исследование показало, какие IT-профессии наиболее востребованы в России

Исследование показало, какие IT-профессии наиболее востребованы в России - РИА Новости, 31.01.2023

Исследование показало, какие IT-профессии наиболее востребованы в России

Самыми востребованными работниками в российских IT-компаниях стали специалисты по информационной безопасности, их ищут 54% опрошенных менеджеров, еще в 53%... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T06:41

2023-01-31T06:41

2023-01-31T09:11

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Самыми востребованными работниками в российских IT-компаниях стали специалисты по информационной безопасности, их ищут 54% опрошенных менеджеров, еще в 53% случаев нужны системные аналитики, говорится в материалах исследовательского центра "Зарплаты.ру" (есть у РИА Новости)."Исследовательский центр "Зарплаты.ру" спросил менеджеров российских IТ-компаний, какие специалисты требуются им чаще других... По данным исследования, оказалось, что самые востребованные айтишники - это специалисты по информационной безопасности, их ищут 54% опрошенных. Почти такая же потребность в системных аналитиках — они требуются 53% менеджеров", - сообщается в исследовании. Самыми редкими IT-специалистами руководители считают тех же специалистов по кибербезопасности (15%), DevOps-инженеров (16%), старших разработчиков (14%) и специалистов по Data Science. Кроме того, респонденты отмечают, что наиболее востребованными языками программирования являются Java (60%), JavaScript (47%), C++ (36%).

https://ria.ru/20230130/vakansii-1848294188.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, технологии, навигатор абитуриента, кем стать