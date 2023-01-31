https://ria.ru/20230131/kherson-1848760238.html

Российские войска отбили попытку ВСУ форсировать Днепр в районе Херсона

Российские войска отбили попытку ВСУ форсировать Днепр в районе Херсона - РИА Новости, 31.01.2023

Российские войска отбили попытку ВСУ форсировать Днепр в районе Херсона

Российские войска успешно отбили попытку украинской армии форсировать Днепр в районе Херсона, сообщил РИА Новости пресс-секретарь врио губернатора Херсонской... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T18:08

2023-01-31T18:08

2023-01-31T21:13

специальная военная операция на украине

в мире

херсон

вооруженные силы украины

владимир путин

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херсонская область

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв — РИА Новости. Российские войска успешно отбили попытку украинской армии форсировать Днепр в районе Херсона, сообщил РИА Новости пресс-секретарь врио губернатора Херсонской области Владимир Василенко."Сегодня предпринята очередная попытка со стороны украинских войск форсировать Днепр в районе Херсона с целью закрепиться на левом берегу. Она отбита. Попытка противника успеха не имела", — заявил он.На минувшей неделе врио губернатора региона Владимир Сальдо заявил, что левобережье Днепра регулярно бесприцельно обстреливается со стороны ВСУ, удары в основном приходятся по жилым домам, что приводит к гибели мирных граждан.Обстановка в Херсонской области остается напряженной. С середины октября прошлого года российские власти организовали вывоз мирных жителей на левый берег Днепра, поскольку им грозила опасность из-за постоянных украинских обстрелов и риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. Всего из правобережных районов эвакуировали 115 тысяч человек. В начале ноября российское командование решило занять оборону по левому берегу реки и перебросило туда более 30 тысяч военных и около пяти тысяч единиц вооружений и техники. Херсонская область стала субъектом России по итогам проведенного там референдума в сентябре 2022 года. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под российским контролем находится 75 процентов области, под контролем украинских войск остается правобережная часть, включая областной центр региона — город Херсон.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, которые гарантировали бы безопасность России.

https://ria.ru/20230121/kherson-1846410807.html

https://ria.ru/20221110/kherson-1830400614.html

херсон

днепр (город)

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, херсон, вооруженные силы украины, владимир путин, днепр (город), херсонская область , владимир сальдо