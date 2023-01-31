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Российские войска отбили попытку ВСУ форсировать Днепр в районе Херсона - РИА Новости, 31.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230131/kherson-1848760238.html
Российские войска отбили попытку ВСУ форсировать Днепр в районе Херсона
Российские войска отбили попытку ВСУ форсировать Днепр в районе Херсона - РИА Новости, 31.01.2023
Российские войска отбили попытку ВСУ форсировать Днепр в районе Херсона
Российские войска успешно отбили попытку украинской армии форсировать Днепр в районе Херсона, сообщил РИА Новости пресс-секретарь врио губернатора Херсонской... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T18:08
2023-01-31T21:13
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
вооруженные силы украины
владимир путин
днепр (город)
херсонская область
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв — РИА Новости. Российские войска успешно отбили попытку украинской армии форсировать Днепр в районе Херсона, сообщил РИА Новости пресс-секретарь врио губернатора Херсонской области Владимир Василенко."Сегодня предпринята очередная попытка со стороны украинских войск форсировать Днепр в районе Херсона с целью закрепиться на левом берегу. Она отбита. Попытка противника успеха не имела", — заявил он.На минувшей неделе врио губернатора региона Владимир Сальдо заявил, что левобережье Днепра регулярно бесприцельно обстреливается со стороны ВСУ, удары в основном приходятся по жилым домам, что приводит к гибели мирных граждан.Обстановка в Херсонской области остается напряженной. С середины октября прошлого года российские власти организовали вывоз мирных жителей на левый берег Днепра, поскольку им грозила опасность из-за постоянных украинских обстрелов и риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. Всего из правобережных районов эвакуировали 115 тысяч человек. В начале ноября российское командование решило занять оборону по левому берегу реки и перебросило туда более 30 тысяч военных и около пяти тысяч единиц вооружений и техники. Херсонская область стала субъектом России по итогам проведенного там референдума в сентябре 2022 года. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под российским контролем находится 75 процентов области, под контролем украинских войск остается правобережная часть, включая областной центр региона — город Херсон.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, которые гарантировали бы безопасность России.
https://ria.ru/20230121/kherson-1846410807.html
https://ria.ru/20221110/kherson-1830400614.html
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в мире, херсон, вооруженные силы украины, владимир путин, днепр (город), херсонская область , владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Днепр (город), Херсонская область , Владимир Сальдо
18:08 31.01.2023 (обновлено: 21:13 31.01.2023)
 
Российские войска отбили попытку ВСУ форсировать Днепр в районе Херсона

Секретарь главы Херсонской области Василенко: ВС России отбили попытку ВСУ пересечь Днепр

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкЭкипаж танка Т-80 Вооруженных сил России в зоне проведения СВО
Экипаж танка Т-80 Вооруженных сил России в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Экипаж танка Т-80 Вооруженных сил России в зоне проведения СВО. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв — РИА Новости. Российские войска успешно отбили попытку украинской армии форсировать Днепр в районе Херсона, сообщил РИА Новости пресс-секретарь врио губернатора Херсонской области Владимир Василенко.
"Сегодня предпринята очередная попытка со стороны украинских войск форсировать Днепр в районе Херсона с целью закрепиться на левом берегу. Она отбита. Попытка противника успеха не имела", — заявил он.
Военнослужащий морской пехоты США - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
21 января, 03:37Специальная военная операция на Украине
Источник: иностранных снайперов отправили под Херсон убивать мирных жителей
На минувшей неделе врио губернатора региона Владимир Сальдо заявил, что левобережье Днепра регулярно бесприцельно обстреливается со стороны ВСУ, удары в основном приходятся по жилым домам, что приводит к гибели мирных граждан.
Обстановка в Херсонской области остается напряженной. С середины октября прошлого года российские власти организовали вывоз мирных жителей на левый берег Днепра, поскольку им грозила опасность из-за постоянных украинских обстрелов и риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС.
Всего из правобережных районов эвакуировали 115 тысяч человек. В начале ноября российское командование решило занять оборону по левому берегу реки и перебросило туда более 30 тысяч военных и около пяти тысяч единиц вооружений и техники.
Сотрудник военной полиции в Херсоне - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября 2022, 08:00Специальная военная операция на Украине
После Херсона России предстоит ответить на проклятый вопрос своей истории
Херсонская область стала субъектом России по итогам проведенного там референдума в сентябре 2022 года. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под российским контролем находится 75 процентов области, под контролем украинских войск остается правобережная часть, включая областной центр региона — город Херсон.
С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, которые гарантировали бы безопасность России.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:39Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 31.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинДнепр (город)Херсонская областьВладимир Сальдо
 
 
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