В Казани открылся оперный фестиваль в честь 150-летия Шаляпина
Международный оперный фестиваль в честь 150-летия Шаляпина открылся в Казани
Певец Федор Иванович Шаляпин. Архивное фото
КАЗАНЬ, 31 янв – РИА Новости. Премьерой оперы "Севильский цирюльник" в постановке итальянского режиссера Джузеппе Морасси открылся XLI Международный оперный фестиваль имени Ф.И. Шаляпина в Казани, посвященный 150-летию великого певца, сообщает Татарский академический государственный театр оперы и балета имени М. Джалиля.
В этом году 13 февраля исполняется 150 лет со дня рождения выдающегося оперного певца, артиста с мировой известностью, уроженца Казани Федора Ивановича Шаляпина (1873-1938). В рамках празднования 150-летия в Татарстане пройдут фестивали, концерты, лекции и литературный спектакль. Главное событие - оперный фестиваль, который проходит с 30 января по 28 февраля.
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"Фестиваль открыл премьерный спектакль "Севильский цирюльник" Дж. Россини в постановке итальянского режиссера Джузеппе Морасси. В этом красивом и легком спектакле десятилетия назад Федор Шаляпин исполнял роль дона Базилио", - говорится в сообщении.
Афиша нынешнего Шаляпинского фестиваля насыщенная, в программе 10 спектаклей и два гала-концерта. В числе заявленных спектаклей шедевры оперного искусства: "Тоска", "Пиковая дама", "Мадам Батерфляй", "Набукко", "Борис Годунов", "Царская невеста" и "Трубадур". В них выступят ведущие артисты театров России, а также оперные певцы и дирижеры из Италии, Белоруссии, Грузии и Азербайджана. Финальные аккорды исполнят приглашенные театры.
Двадцать четвертого февраля состоятся гастроли Мариинского театра. Казанские зрители смогут увидеть оперу "Хованщина" М. Мусоргского. Спектакль представят солисты, оркестр, хор Мариинского театра, дирижер - Валерий Гергиев.
В завершении оперного форума пройдут два масштабных гала-концерта, участниками которых станут оркестр и солисты Большого театра, солисты Мариинского театра, театров Азербайджана, Грузии, Белоруссии и Казани.
Международный оперный фестиваль имени Федора Ивановича Шаляпина – один из культурных брендов Татарстана, старейший российский фестиваль оперного искусства. Фестиваль основан в 1982 году на родине выдающегося русского баса, в Казани по инициативе директора ТАГТОиБ имени М. Джалиля, ежегодно проводится в феврале. В 1985 году фестиваль получил статус всероссийского, в 1991 году вышел на международный уровень.
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