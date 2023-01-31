https://ria.ru/20230131/kazan-1848570624.html

В Казани открылся оперный фестиваль в честь 150-летия Шаляпина

В Казани открылся оперный фестиваль в честь 150-летия Шаляпина - РИА Новости, 31.01.2023

В Казани открылся оперный фестиваль в честь 150-летия Шаляпина

Премьерой оперы "Севильский цирюльник" в постановке итальянского режиссера Джузеппе Морасси открылся XLI Международный оперный фестиваль имени Ф.И. Шаляпина в... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T09:02

2023-01-31T09:02

2023-01-31T09:02

республика татарстан

новости культуры

казань

федор шаляпин

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 31 янв – РИА Новости. Премьерой оперы "Севильский цирюльник" в постановке итальянского режиссера Джузеппе Морасси открылся XLI Международный оперный фестиваль имени Ф.И. Шаляпина в Казани, посвященный 150-летию великого певца, сообщает Татарский академический государственный театр оперы и балета имени М. Джалиля. В этом году 13 февраля исполняется 150 лет со дня рождения выдающегося оперного певца, артиста с мировой известностью, уроженца Казани Федора Ивановича Шаляпина (1873-1938). В рамках празднования 150-летия в Татарстане пройдут фестивали, концерты, лекции и литературный спектакль. Главное событие - оперный фестиваль, который проходит с 30 января по 28 февраля. "Фестиваль открыл премьерный спектакль "Севильский цирюльник" Дж. Россини в постановке итальянского режиссера Джузеппе Морасси. В этом красивом и легком спектакле десятилетия назад Федор Шаляпин исполнял роль дона Базилио", - говорится в сообщении. Афиша нынешнего Шаляпинского фестиваля насыщенная, в программе 10 спектаклей и два гала-концерта. В числе заявленных спектаклей шедевры оперного искусства: "Тоска", "Пиковая дама", "Мадам Батерфляй", "Набукко", "Борис Годунов", "Царская невеста" и "Трубадур". В них выступят ведущие артисты театров России, а также оперные певцы и дирижеры из Италии, Белоруссии, Грузии и Азербайджана. Финальные аккорды исполнят приглашенные театры. Двадцать четвертого февраля состоятся гастроли Мариинского театра. Казанские зрители смогут увидеть оперу "Хованщина" М. Мусоргского. Спектакль представят солисты, оркестр, хор Мариинского театра, дирижер - Валерий Гергиев. В завершении оперного форума пройдут два масштабных гала-концерта, участниками которых станут оркестр и солисты Большого театра, солисты Мариинского театра, театров Азербайджана, Грузии, Белоруссии и Казани. Международный оперный фестиваль имени Федора Ивановича Шаляпина – один из культурных брендов Татарстана, старейший российский фестиваль оперного искусства. Фестиваль основан в 1982 году на родине выдающегося русского баса, в Казани по инициативе директора ТАГТОиБ имени М. Джалиля, ежегодно проводится в феврале. В 1985 году фестиваль получил статус всероссийского, в 1991 году вышел на международный уровень.

https://ria.ru/20230127/goroda-1847664584.html

https://ria.ru/20221228/dzhalil-1841975913.html

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республика татарстан (татарстан)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости культуры, казань, федор шаляпин, республика татарстан (татарстан)