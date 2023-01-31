https://ria.ru/20230131/katastrofa-1848559138.html
"Вашингтон падет вместе с долларом". В США увидели катастрофический сигнал
"Вашингтон падет вместе с долларом". В США увидели катастрофический сигнал - РИА Новости, 31.01.2023
"Вашингтон падет вместе с долларом". В США увидели катастрофический сигнал
Отказ Саудовской Аравии и других стран от нефтедоллара приведет к катастрофическим событиям в США, написал сотрудник Белого дома при администрации Рональда... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T05:38
2023-01-31T05:38
2023-01-31T11:40
сша
саудовская аравия
цены на нефть
пол крейг робертс
рональд рейган
в мире
доллар
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Отказ Саудовской Аравии и других стран от нефтедоллара приведет к катастрофическим событиям в США, написал сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс в статье на своем сайте.По его мнению, финансовая политика Вашингтона, направленная на конфискацию активов и введение санкций, подорвала позиции доллара. Теперь многие страны выражают желание использовать национальные валюты для международной торговли, чтобы не зависеть от возможных угроз со стороны США, добавил Робертс."Если Саудовская Аравия откажется от нефтедоллара, спрос на американскую валюту и стоимость доллара упадут. Это серьезная угроза для власти Вашингтона и финансовой мощи американских банков", — подчеркнул он.Ранее американская конгрессвумен Марджори Тэйлор Грин заявила, что Россия продемонстрировала миру возможность торговать и развиваться без доллара и дружбы с США.На фоне беспрецедентных антироссийских санкций, которые затронули в том числе финансовую и банковскую сферы, доверие к доллару утрачивается, многие страны пытаются снизить его использование в различных видах расчетов. Россия взяла курс на отказ от использования американской валюты в международных расчетах.
https://ria.ru/20230126/dollar-1847436104.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, саудовская аравия, цены на нефть, пол крейг робертс, рональд рейган, в мире, доллар
США, Саудовская Аравия, Цены на нефть, Пол Крейг Робертс, Рональд Рейган, В мире, Доллар
05:38 31.01.2023 (обновлено: 11:40 31.01.2023)
"Вашингтон падет вместе с долларом". В США увидели катастрофический сигнал
Экс-сотрудник Белого дома Робертс: отказ стран от нефтедоллара приведет к катастрофе в США
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости.
Отказ Саудовской Аравии и других стран от нефтедоллара приведет к катастрофическим событиям в США, написал сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс в статье на своем сайте
.
"Недавнее заявление Саудовской Аравии о том, что правительство открыто для принятия платежей за нефть в валютах, отличных от доллара, — это важное объявление, проигнорированное прессой. Конец нефтедоллара окажет серьезное негативное воздействие на стоимость доллара, а также на инфляцию и процентные ставки в США", — заявил он.
По его мнению, финансовая политика Вашингтона, направленная на конфискацию активов и введение санкций, подорвала позиции доллара. Теперь многие страны выражают желание использовать национальные валюты для международной торговли, чтобы не зависеть от возможных угроз со стороны США, добавил Робертс.
"Если Саудовская Аравия откажется от нефтедоллара, спрос на американскую валюту и стоимость доллара упадут. Это серьезная угроза для власти Вашингтона и финансовой мощи американских банков", — подчеркнул он.
Ранее американская конгрессвумен Марджори Тэйлор Грин заявила, что Россия
продемонстрировала миру возможность торговать и развиваться без доллара и дружбы с США.
На фоне беспрецедентных антироссийских санкций, которые затронули в том числе финансовую и банковскую сферы, доверие к доллару утрачивается, многие страны пытаются снизить его использование в различных видах расчетов. Россия взяла курс на отказ от использования американской валюты в международных расчетах.