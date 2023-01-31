https://ria.ru/20230131/kamchatka-1848627255.html
В горных районах Камчатки объявили лавинную опасность
В горных районах Камчатки объявили лавинную опасность - РИА Новости, 31.01.2023
В горных районах Камчатки объявили лавинную опасность
Предупреждение о лавинной опасности объявлено на Камчатке из-за повышенной вероятности схода снежных масс со склонов вулканов и сопок, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T13:21
2023-01-31T13:21
2023-01-31T13:46
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 янв — РИА Новости. Предупреждение о лавинной опасности объявлено на Камчатке из-за повышенной вероятности схода снежных масс со склонов вулканов и сопок, сообщили РИА Новости в Камчатском региональном противолавинном центре. "В период с 12 часов 31 января по 3 февраля включительно по горным территориям Соболевского, Быстринского, Мильковского и Усть-Камчатского районов, а также Ключевской группы вулканов — лавиноопасно", — говорится в сообщении центра. В учреждении добавили, что рекомендуют туристам, охотникам и организациям, работающим в горах, воздержаться от мероприятий на этих территориях.
https://ria.ru/20230131/vulkany-1848555491.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, усть-камчатский район, камчатский край, новости - туризм
Туризм, Туризм, Усть-Камчатский район, Камчатский край, Новости - Туризм
13:21 31.01.2023 (обновлено: 13:46 31.01.2023)
В горных районах Камчатки объявили лавинную опасность
В горных районах Камчатки власти объявили лавинную опасность до 3 февраля