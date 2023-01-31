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В горных районах Камчатки объявили лавинную опасность - РИА Новости, 31.01.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230131/kamchatka-1848627255.html
В горных районах Камчатки объявили лавинную опасность
В горных районах Камчатки объявили лавинную опасность - РИА Новости, 31.01.2023
В горных районах Камчатки объявили лавинную опасность
Предупреждение о лавинной опасности объявлено на Камчатке из-за повышенной вероятности схода снежных масс со склонов вулканов и сопок, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T13:21
2023-01-31T13:46
туризм
туризм
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новости - туризм
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 янв — РИА Новости. Предупреждение о лавинной опасности объявлено на Камчатке из-за повышенной вероятности схода снежных масс со склонов вулканов и сопок, сообщили РИА Новости в Камчатском региональном противолавинном центре. "В период с 12 часов 31 января по 3 февраля включительно по горным территориям Соболевского, Быстринского, Мильковского и Усть-Камчатского районов, а также Ключевской группы вулканов — лавиноопасно", — говорится в сообщении центра. В учреждении добавили, что рекомендуют туристам, охотникам и организациям, работающим в горах, воздержаться от мероприятий на этих территориях.
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туризм, усть-камчатский район, камчатский край, новости - туризм
Туризм, Туризм, Усть-Камчатский район, Камчатский край, Новости - Туризм
13:21 31.01.2023 (обновлено: 13:46 31.01.2023)
 
В горных районах Камчатки объявили лавинную опасность

В горных районах Камчатки власти объявили лавинную опасность до 3 февраля

© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в медиабанкИзвержение вулкана Плоский Толбачик на Камчатке
Извержение вулкана Плоский Толбачик на Камчатке - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Александр Пирагис
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 янв — РИА Новости. Предупреждение о лавинной опасности объявлено на Камчатке из-за повышенной вероятности схода снежных масс со склонов вулканов и сопок, сообщили РИА Новости в Камчатском региональном противолавинном центре.
"В период с 12 часов 31 января по 3 февраля включительно по горным территориям Соболевского, Быстринского, Мильковского и Усть-Камчатского районов, а также Ключевской группы вулканов — лавиноопасно", — говорится в сообщении центра.
В учреждении добавили, что рекомендуют туристам, охотникам и организациям, работающим в горах, воздержаться от мероприятий на этих территориях.
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