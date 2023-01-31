https://ria.ru/20230131/kamchatka-1848627255.html

В горных районах Камчатки объявили лавинную опасность

В горных районах Камчатки объявили лавинную опасность - РИА Новости, 31.01.2023

В горных районах Камчатки объявили лавинную опасность

Предупреждение о лавинной опасности объявлено на Камчатке из-за повышенной вероятности схода снежных масс со склонов вулканов и сопок, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T13:21

2023-01-31T13:21

2023-01-31T13:46

туризм

туризм

усть-камчатский район

камчатский край

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/92110/79/921107964_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_91080b0241040d3c02a18be19b73959c.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 янв — РИА Новости. Предупреждение о лавинной опасности объявлено на Камчатке из-за повышенной вероятности схода снежных масс со склонов вулканов и сопок, сообщили РИА Новости в Камчатском региональном противолавинном центре. "В период с 12 часов 31 января по 3 февраля включительно по горным территориям Соболевского, Быстринского, Мильковского и Усть-Камчатского районов, а также Ключевской группы вулканов — лавиноопасно", — говорится в сообщении центра. В учреждении добавили, что рекомендуют туристам, охотникам и организациям, работающим в горах, воздержаться от мероприятий на этих территориях.

https://ria.ru/20230131/vulkany-1848555491.html

усть-камчатский район

камчатский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, усть-камчатский район, камчатский край, новости - туризм