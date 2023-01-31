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Польша закупает у США дополнительные противотанковые ракетные комплексы - РИА Новости, 31.01.2023
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Польша закупает у США дополнительные противотанковые ракетные комплексы
Польша закупает у США дополнительные противотанковые ракетные комплексы - РИА Новости, 31.01.2023
Польша закупает у США дополнительные противотанковые ракетные комплексы
Польша закупает у США дополнительные противотанковые ракетные комплексы FGM-148F Javelin, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T19:03
2023-01-31T19:04
в мире
польша
сша
мариуш блащак
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ВАРШАВА, 31 янв – РИА Новости. Польша закупает у США дополнительные противотанковые ракетные комплексы FGM-148F Javelin, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак "Сегодня было подписано дополнительное соглашение о поставке дополнительных пусковых установок и противотанковых управляемых ракет Javelin для Войска польского. Солдаты получат дополнительные пусковые установки, ракеты, а также логистический и учебный пакеты", - написал Блащак в Twitter. Он не уточнил, какое количество комплексов Javelin и боеприпасов к нему будет закуплено дополнительно. В мае 2020 года Польша подписала соглашение о покупке в США противотанковых ракетных комплексов FGM-148F Javelin. В соглашении речь шла о 60 пусковых установках и 180 противотанковых управляемых ракетах FGM-148F Javelin вместе с пакетом обучения и логистики.
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в мире, польша, сша, мариуш блащак, javelin (птрк), twitter
В мире, Польша, США, Мариуш Блащак, Javelin (ПТРК), Twitter
19:03 31.01.2023 (обновлено: 19:04 31.01.2023)
 
Польша закупает у США дополнительные противотанковые ракетные комплексы

Минобороны Польши закупает у США дополнительные противотанковые ракетные комплексы Javelin

© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Brennon TaylorАмериканские военные производят выстрел ПТРК Javelin во время учений
Американские военные производят выстрел ПТРК Javelin во время учений - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Brennon Taylor
Американские военные производят выстрел ПТРК Javelin во время учений. Архивное фото
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ВАРШАВА, 31 янв – РИА Новости. Польша закупает у США дополнительные противотанковые ракетные комплексы FGM-148F Javelin, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак
"Сегодня было подписано дополнительное соглашение о поставке дополнительных пусковых установок и противотанковых управляемых ракет Javelin для Войска польского. Солдаты получат дополнительные пусковые установки, ракеты, а также логистический и учебный пакеты", - написал Блащак в Twitter.
Он не уточнил, какое количество комплексов Javelin и боеприпасов к нему будет закуплено дополнительно.
В мае 2020 года Польша подписала соглашение о покупке в США противотанковых ракетных комплексов FGM-148F Javelin. В соглашении речь шла о 60 пусковых установках и 180 противотанковых управляемых ракетах FGM-148F Javelin вместе с пакетом обучения и логистики.
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В миреПольшаСШАМариуш БлащакJavelin (ПТРК)Twitter
 
 
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