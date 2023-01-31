https://ria.ru/20230131/javelin-1848778568.html

Польша закупает у США дополнительные противотанковые ракетные комплексы

Польша закупает у США дополнительные противотанковые ракетные комплексы - РИА Новости, 31.01.2023

Польша закупает у США дополнительные противотанковые ракетные комплексы

Польша закупает у США дополнительные противотанковые ракетные комплексы FGM-148F Javelin, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T19:03

2023-01-31T19:03

2023-01-31T19:04

в мире

польша

сша

мариуш блащак

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ВАРШАВА, 31 янв – РИА Новости. Польша закупает у США дополнительные противотанковые ракетные комплексы FGM-148F Javelin, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак "Сегодня было подписано дополнительное соглашение о поставке дополнительных пусковых установок и противотанковых управляемых ракет Javelin для Войска польского. Солдаты получат дополнительные пусковые установки, ракеты, а также логистический и учебный пакеты", - написал Блащак в Twitter. Он не уточнил, какое количество комплексов Javelin и боеприпасов к нему будет закуплено дополнительно. В мае 2020 года Польша подписала соглашение о покупке в США противотанковых ракетных комплексов FGM-148F Javelin. В соглашении речь шла о 60 пусковых установках и 180 противотанковых управляемых ракетах FGM-148F Javelin вместе с пакетом обучения и логистики.

https://ria.ru/20230131/skhron-1848595178.html

польша

сша

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, польша, сша, мариуш блащак, javelin (птрк), twitter