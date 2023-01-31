https://ria.ru/20230131/javelin-1848778568.html
Польша закупает у США дополнительные противотанковые ракетные комплексы
Польша закупает у США дополнительные противотанковые ракетные комплексы - РИА Новости, 31.01.2023
Польша закупает у США дополнительные противотанковые ракетные комплексы
Польша закупает у США дополнительные противотанковые ракетные комплексы FGM-148F Javelin, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T19:03
2023-01-31T19:03
2023-01-31T19:04
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ВАРШАВА, 31 янв – РИА Новости. Польша закупает у США дополнительные противотанковые ракетные комплексы FGM-148F Javelin, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак "Сегодня было подписано дополнительное соглашение о поставке дополнительных пусковых установок и противотанковых управляемых ракет Javelin для Войска польского. Солдаты получат дополнительные пусковые установки, ракеты, а также логистический и учебный пакеты", - написал Блащак в Twitter. Он не уточнил, какое количество комплексов Javelin и боеприпасов к нему будет закуплено дополнительно. В мае 2020 года Польша подписала соглашение о покупке в США противотанковых ракетных комплексов FGM-148F Javelin. В соглашении речь шла о 60 пусковых установках и 180 противотанковых управляемых ракетах FGM-148F Javelin вместе с пакетом обучения и логистики.
https://ria.ru/20230131/skhron-1848595178.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, сша, мариуш блащак, javelin (птрк), twitter
В мире, Польша, США, Мариуш Блащак, Javelin (ПТРК), Twitter
19:03 31.01.2023 (обновлено: 19:04 31.01.2023)
Польша закупает у США дополнительные противотанковые ракетные комплексы
Минобороны Польши закупает у США дополнительные противотанковые ракетные комплексы Javelin