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Израиль считает, что удар по объекту в Иране достиг своей цели, пишут СМИ - РИА Новости, 31.01.2023
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Израиль считает, что удар по объекту в Иране достиг своей цели, пишут СМИ
Израиль считает, что удар по объекту в Иране достиг своей цели, пишут СМИ - РИА Новости, 31.01.2023
Израиль считает, что удар по объекту в Иране достиг своей цели, пишут СМИ
Израиль считает, что удар по объекту в иранском Исфахане достиг своей цели, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к обсуждениям... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T05:45
2023-01-31T05:47
в мире
израиль
моссад
исфахан
иран
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Израиль считает, что удар по объекту в иранском Исфахане достиг своей цели, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к обсуждениям операции. Ранее WSJ со ссылкой на американских чиновников сообщала, что за атакой дронов на завод минобороны в иранском Исфахане стоит Тель-Авив. Источники издания утверждают, что атаку по объекту иранского минобороны провела разведка "Моссад", а удары наносились в четырех местах в зданиях объекта. Источники назвали операцию Израиля успешной, не приводя подробностей. В ночь на воскресенье в городе Исфахан в центральной части Ирана прогремел сильный взрыв. Позже минобороны страны сообщило о безуспешной попытке атаковать с помощью квадрокоптеров со взрывчаткой один из военных объектов с вооружением. Один из дронов был сбит, два других попали в оборонительные ловушки и взорвались. В ту же ночь на северо-западе страны произошел взрыв и последовавший за ним пожар на предприятии по производству моторного масла. Телеканал Al-Jazeera сообщал со ссылкой на иранского чиновника, что первоначальные признаки указывают на причастность Израиля к атаке в Исфахане.
https://ria.ru/20230131/izrail-1848554956.html
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в мире, израиль, моссад, исфахан, иран
В мире, Израиль, Моссад, Исфахан, Иран
05:45 31.01.2023 (обновлено: 05:47 31.01.2023)
 
Израиль считает, что удар по объекту в Иране достиг своей цели, пишут СМИ

WSJ: Израиль считает, что удар по объекту в иранском Исфахане достиг своей цели

© Fotolia / W. ZikasФлаги Израиля
Флаги Израиля - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© Fotolia / W. Zikas
Флаги Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Израиль считает, что удар по объекту в иранском Исфахане достиг своей цели, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к обсуждениям операции.
Ранее WSJ со ссылкой на американских чиновников сообщала, что за атакой дронов на завод минобороны в иранском Исфахане стоит Тель-Авив.
Следы ракет в небе на севере Израиля - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
Вчера, 02:35
Израиль готовится к ответу Ирана после атаки дронов, пишут СМИ
Источники издания утверждают, что атаку по объекту иранского минобороны провела разведка "Моссад", а удары наносились в четырех местах в зданиях объекта. Источники назвали операцию Израиля успешной, не приводя подробностей.
В ночь на воскресенье в городе Исфахан в центральной части Ирана прогремел сильный взрыв. Позже минобороны страны сообщило о безуспешной попытке атаковать с помощью квадрокоптеров со взрывчаткой один из военных объектов с вооружением. Один из дронов был сбит, два других попали в оборонительные ловушки и взорвались. В ту же ночь на северо-западе страны произошел взрыв и последовавший за ним пожар на предприятии по производству моторного масла.
Телеканал Al-Jazeera сообщал со ссылкой на иранского чиновника, что первоначальные признаки указывают на причастность Израиля к атаке в Исфахане.
Флаги США и Израиля - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
30 января, 20:45
Израиль и США будут наращивать усилия по противодействию Ирану
 
В миреИзраильМоссадИсфаханИран
 
 
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