https://ria.ru/20230131/izrail-1848559313.html

Израиль считает, что удар по объекту в Иране достиг своей цели, пишут СМИ

Израиль считает, что удар по объекту в Иране достиг своей цели, пишут СМИ - РИА Новости, 31.01.2023

Израиль считает, что удар по объекту в Иране достиг своей цели, пишут СМИ

Израиль считает, что удар по объекту в иранском Исфахане достиг своей цели, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к обсуждениям... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T05:45

2023-01-31T05:45

2023-01-31T05:47

в мире

израиль

моссад

исфахан

иран

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/101882/93/1018829347_0:188:2000:1313_1920x0_80_0_0_95f7112df9e2d6cb0f869866c08229a9.jpg

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Израиль считает, что удар по объекту в иранском Исфахане достиг своей цели, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к обсуждениям операции. Ранее WSJ со ссылкой на американских чиновников сообщала, что за атакой дронов на завод минобороны в иранском Исфахане стоит Тель-Авив. Источники издания утверждают, что атаку по объекту иранского минобороны провела разведка "Моссад", а удары наносились в четырех местах в зданиях объекта. Источники назвали операцию Израиля успешной, не приводя подробностей. В ночь на воскресенье в городе Исфахан в центральной части Ирана прогремел сильный взрыв. Позже минобороны страны сообщило о безуспешной попытке атаковать с помощью квадрокоптеров со взрывчаткой один из военных объектов с вооружением. Один из дронов был сбит, два других попали в оборонительные ловушки и взорвались. В ту же ночь на северо-западе страны произошел взрыв и последовавший за ним пожар на предприятии по производству моторного масла. Телеканал Al-Jazeera сообщал со ссылкой на иранского чиновника, что первоначальные признаки указывают на причастность Израиля к атаке в Исфахане.

https://ria.ru/20230131/izrail-1848554956.html

https://ria.ru/20230130/protivodeystvie-1848528678.html

израиль

исфахан

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, моссад, исфахан, иран