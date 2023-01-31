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Израиль готовится к ответу Ирана после атаки дронов, пишут СМИ
Израиль готовится к ответу Ирана после атаки дронов, пишут СМИ - РИА Новости, 31.01.2023
Израиль готовится к ответу Ирана после атаки дронов, пишут СМИ
Службы безопасности Израиля готовятся к вероятному ответному удару со стороны Ирана после недавних атак на иранские объекты, обсуждая, когда и каким образом это РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T02:35
2023-01-31T02:35
2023-01-31T02:35
в мире
иран
израиль
исфахан
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Службы безопасности Израиля готовятся к вероятному ответному удару со стороны Ирана после недавних атак на иранские объекты, обсуждая, когда и каким образом это могло бы произойти, пишет издание Times of Israel. Отмечается, что в израильских органах безопасности проводят встречи для обсуждения вероятности удара Ирана на территории других стран. Как сообщила телерадиокомпания КАН, в Тель-Авиве также опасаются, что целью Тегерана якобы могут стать израильские туристы, официальные лица и посольства. В ночь на воскресенье в городе Исфахан в центральной части Ирана прогремел сильный взрыв. Позже минобороны страны сообщило о безуспешной попытке атаковать с помощью квадрокоптеров со взрывчаткой один из военных объектов с вооружением. Один из дронов был сбит, два других попали в оборонительные ловушки и взорвались. В ту же ночь на северо-западе страны произошел взрыв и последовавший за ним пожар на предприятии по производству моторного масла. Телеканал Al-Jazeera сообщал со ссылкой на иранского чиновника, что первоначальные признаки указывают на причастность Израиля к атаке в Исфахане. Об этом также писала газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
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в мире, иран, израиль, исфахан
В мире, Иран, Израиль, Исфахан
Израиль готовится к ответу Ирана после атаки дронов, пишут СМИ
Times of Israel: Израиль готовится к возможному ответу Ирана после атаки дронов