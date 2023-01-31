Рейтинг@Mail.ru
Израиль готовится к ответу Ирана после атаки дронов, пишут СМИ - РИА Новости, 31.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230131/izrail-1848554956.html
Израиль готовится к ответу Ирана после атаки дронов, пишут СМИ
Израиль готовится к ответу Ирана после атаки дронов, пишут СМИ - РИА Новости, 31.01.2023
Израиль готовится к ответу Ирана после атаки дронов, пишут СМИ
Службы безопасности Израиля готовятся к вероятному ответному удару со стороны Ирана после недавних атак на иранские объекты, обсуждая, когда и каким образом это РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T02:35
2023-01-31T02:35
в мире
иран
израиль
исфахан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154964/29/1549642984_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_98ae5efc994500e7f2e722294f83c8ad.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Службы безопасности Израиля готовятся к вероятному ответному удару со стороны Ирана после недавних атак на иранские объекты, обсуждая, когда и каким образом это могло бы произойти, пишет издание Times of Israel. Отмечается, что в израильских органах безопасности проводят встречи для обсуждения вероятности удара Ирана на территории других стран. Как сообщила телерадиокомпания КАН, в Тель-Авиве также опасаются, что целью Тегерана якобы могут стать израильские туристы, официальные лица и посольства. В ночь на воскресенье в городе Исфахан в центральной части Ирана прогремел сильный взрыв. Позже минобороны страны сообщило о безуспешной попытке атаковать с помощью квадрокоптеров со взрывчаткой один из военных объектов с вооружением. Один из дронов был сбит, два других попали в оборонительные ловушки и взорвались. В ту же ночь на северо-западе страны произошел взрыв и последовавший за ним пожар на предприятии по производству моторного масла. Телеканал Al-Jazeera сообщал со ссылкой на иранского чиновника, что первоначальные признаки указывают на причастность Израиля к атаке в Исфахане. Об этом также писала газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
https://ria.ru/20230130/protivodeystvie-1848528678.html
https://ria.ru/20230130/pozitsiya-1848547810.html
иран
израиль
исфахан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154964/29/1549642984_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_47b3567fc6c056b84ac0ebc24e180fff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, израиль, исфахан
В мире, Иран, Израиль, Исфахан
02:35 31.01.2023
 
Израиль готовится к ответу Ирана после атаки дронов, пишут СМИ

Times of Israel: Израиль готовится к возможному ответу Ирана после атаки дронов

© AP Photo / Flash90 / David CohenСледы ракет в небе на севере Израиля
Следы ракет в небе на севере Израиля - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© AP Photo / Flash90 / David Cohen
Следы ракет в небе на севере Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Службы безопасности Израиля готовятся к вероятному ответному удару со стороны Ирана после недавних атак на иранские объекты, обсуждая, когда и каким образом это могло бы произойти, пишет издание Times of Israel.
Отмечается, что в израильских органах безопасности проводят встречи для обсуждения вероятности удара Ирана на территории других стран. Как сообщила телерадиокомпания КАН, в Тель-Авиве также опасаются, что целью Тегерана якобы могут стать израильские туристы, официальные лица и посольства.
Флаги США и Израиля - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
Вчера, 20:45
Израиль и США будут наращивать усилия по противодействию Ирану
В ночь на воскресенье в городе Исфахан в центральной части Ирана прогремел сильный взрыв. Позже минобороны страны сообщило о безуспешной попытке атаковать с помощью квадрокоптеров со взрывчаткой один из военных объектов с вооружением. Один из дронов был сбит, два других попали в оборонительные ловушки и взорвались. В ту же ночь на северо-западе страны произошел взрыв и последовавший за ним пожар на предприятии по производству моторного масла.
Телеканал Al-Jazeera сообщал со ссылкой на иранского чиновника, что первоначальные признаки указывают на причастность Израиля к атаке в Исфахане. Об этом также писала газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
Вчера, 23:51
СМИ: Иран может изменить отношение к Украине из-за заявлений об Исфахане
 
В миреИранИзраильИсфахан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала