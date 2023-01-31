https://ria.ru/20230131/izrail-1848554956.html

Израиль готовится к ответу Ирана после атаки дронов, пишут СМИ

Израиль готовится к ответу Ирана после атаки дронов, пишут СМИ - РИА Новости, 31.01.2023

Израиль готовится к ответу Ирана после атаки дронов, пишут СМИ

Службы безопасности Израиля готовятся к вероятному ответному удару со стороны Ирана после недавних атак на иранские объекты, обсуждая, когда и каким образом это РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T02:35

2023-01-31T02:35

2023-01-31T02:35

в мире

иран

израиль

исфахан

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Службы безопасности Израиля готовятся к вероятному ответному удару со стороны Ирана после недавних атак на иранские объекты, обсуждая, когда и каким образом это могло бы произойти, пишет издание Times of Israel. Отмечается, что в израильских органах безопасности проводят встречи для обсуждения вероятности удара Ирана на территории других стран. Как сообщила телерадиокомпания КАН, в Тель-Авиве также опасаются, что целью Тегерана якобы могут стать израильские туристы, официальные лица и посольства. В ночь на воскресенье в городе Исфахан в центральной части Ирана прогремел сильный взрыв. Позже минобороны страны сообщило о безуспешной попытке атаковать с помощью квадрокоптеров со взрывчаткой один из военных объектов с вооружением. Один из дронов был сбит, два других попали в оборонительные ловушки и взорвались. В ту же ночь на северо-западе страны произошел взрыв и последовавший за ним пожар на предприятии по производству моторного масла. Телеканал Al-Jazeera сообщал со ссылкой на иранского чиновника, что первоначальные признаки указывают на причастность Израиля к атаке в Исфахане. Об этом также писала газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

https://ria.ru/20230130/protivodeystvie-1848528678.html

https://ria.ru/20230130/pozitsiya-1848547810.html

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в мире, иран, израиль, исфахан