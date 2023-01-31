https://ria.ru/20230131/istrebiteli-1848639343.html
Президент Литвы призвал Запад перейти красные линии в кризисе на Украине
Президент Литвы призвал Запад перейти красные линии в кризисе на Украине - РИА Новости, 31.01.2023
Президент Литвы призвал Запад перейти красные линии в кризисе на Украине
Западным странам необходимо "переступить красные линии" и отправить Украине истребители и дальнобойные ракеты, заявил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T12:42
2023-01-31T12:42
2023-01-31T14:43
специальная военная операция на украине
украина
россия
литва
владимир зеленский
гитанас науседа
нато
евросоюз
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Западным странам необходимо "переступить красные линии" и отправить Украине истребители и дальнобойные ракеты, заявил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью телеканалу LRT.Говоря о "красных линиях", политик отметил, что Западу "не раз удавалось их стирать", в частности, когда речь шла о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС или отправке Киеву летального оружия. Вильнюс уже оказал Украине военную поддержку "на сотни миллионов евро", и эта цифра будет расти, подытожил Науседа. Несколькими днями ранее в офисе украинского президента заявили, что после того как Запад подтвердил намерение поставить ВСУ танки, Киев будет запрашивать помощь в виде самолетов и ракет. Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что альянс "играет с огнем", поставляя военную технику. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет лишь иметь негативный эффект.
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украина, россия, литва, владимир зеленский, гитанас науседа, нато, евросоюз, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Литва, Владимир Зеленский, Гитанас Науседа, НАТО, Евросоюз, Сергей Лавров
12:42 31.01.2023 (обновлено: 14:43 31.01.2023)
Президент Литвы призвал Запад перейти красные линии в кризисе на Украине
LRT: президент Литвы призвал страны Запада перейти красные линии и дать Киеву истребители
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости.
Западным странам необходимо "переступить красные линии" и отправить Украине истребители и дальнобойные ракеты, заявил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью телеканалу LRT
.
"Истребители, ракеты дальнего действия — это существенная военная помощь, и сейчас <...> необычайно важно, чтобы мы не промедлили, не опоздали", — уточнил он.
Говоря о "красных линиях", политик отметил, что Западу "не раз удавалось их стирать", в частности, когда речь шла о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС или отправке Киеву летального оружия.
Вильнюс уже оказал Украине военную поддержку "на сотни миллионов евро", и эта цифра будет расти, подытожил Науседа.
Несколькими днями ранее в офисе украинского президента заявили, что после того как Запад подтвердил намерение поставить ВСУ танки, Киев будет запрашивать помощь в виде самолетов и ракет.
Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что альянс "играет с огнем", поставляя военную технику.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет лишь иметь негативный эффект.