https://ria.ru/20230131/istrebiteli-1848639343.html

Президент Литвы призвал Запад перейти красные линии в кризисе на Украине

Президент Литвы призвал Запад перейти красные линии в кризисе на Украине - РИА Новости, 31.01.2023

Президент Литвы призвал Запад перейти красные линии в кризисе на Украине

Западным странам необходимо "переступить красные линии" и отправить Украине истребители и дальнобойные ракеты, заявил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T12:42

2023-01-31T12:42

2023-01-31T14:43

специальная военная операция на украине

украина

россия

литва

владимир зеленский

гитанас науседа

нато

евросоюз

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Западным странам необходимо "переступить красные линии" и отправить Украине истребители и дальнобойные ракеты, заявил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью телеканалу LRT.Говоря о "красных линиях", политик отметил, что Западу "не раз удавалось их стирать", в частности, когда речь шла о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС или отправке Киеву летального оружия. Вильнюс уже оказал Украине военную поддержку "на сотни миллионов евро", и эта цифра будет расти, подытожил Науседа. Несколькими днями ранее в офисе украинского президента заявили, что после того как Запад подтвердил намерение поставить ВСУ танки, Киев будет запрашивать помощь в виде самолетов и ракет. Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что альянс "играет с огнем", поставляя военную технику. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет лишь иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230130/pilot-1848353472.html

https://ria.ru/20230131/nato-1848573682.html

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украина, россия, литва, владимир зеленский, гитанас науседа, нато, евросоюз, сергей лавров