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В США пытаются пересмотреть отказ Байдена поставлять истребители Украине - РИА Новости, 31.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230131/istrebiteli-1848558700.html
В США пытаются пересмотреть отказ Байдена поставлять истребители Украине
В США пытаются пересмотреть отказ Байдена поставлять истребители Украине - РИА Новости, 31.01.2023
В США пытаются пересмотреть отказ Байдена поставлять истребители Украине
Администрация США не прорабатывала вопрос о поставках истребителей F-16 Украине, и слова президента Джо Байдена о том, что их не будет, не следует трактовать... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T05:17
2023-01-31T05:17
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
украина
джо байден
сергей лавров
дмитрий песков
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ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. Администрация США не прорабатывала вопрос о поставках истребителей F-16 Украине, и слова президента Джо Байдена о том, что их не будет, не следует трактовать как неизменную данность, пишет издание Politico со ссылкой на неназванного по имени и должности чиновника. Байден ранее ответил "нет" на вопрос журналистов, будут ли украинским военным поставлены F-16. СМИ ранее сообщали, что отдельные представители американской администрации лоббируют передачу украинским военным истребителей F-16. США постоянно расширяют и усложняют номенклатуру вооружений, поставляемых Украине, дойдя до современной бронетехники, ударных систем и комплексов ПВО западного производства. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
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в мире, сша, россия, украина, джо байден, сергей лавров, дмитрий песков, нато, f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Украина, Джо Байден, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО, F-16
05:17 31.01.2023
 
В США пытаются пересмотреть отказ Байдена поставлять истребители Украине

Politico: позицию Байдена по истребителям не следует трактовать как неизменную данность

© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. Администрация США не прорабатывала вопрос о поставках истребителей F-16 Украине, и слова президента Джо Байдена о том, что их не будет, не следует трактовать как неизменную данность, пишет издание Politico со ссылкой на неназванного по имени и должности чиновника.
Байден ранее ответил "нет" на вопрос журналистов, будут ли украинским военным поставлены F-16.
"Однако американский чиновник… сказал, что "по поводу F-16 не проводилось никаких серьезных обсуждений на высоком уровне". Другими словами, не похоже, что заявление Байдена есть результат проработки вопроса и скорее является текущей позицией высшей инстанции принятия решений", - сказано в публикации.
СМИ ранее сообщали, что отдельные представители американской администрации лоббируют передачу украинским военным истребителей F-16.
США постоянно расширяют и усложняют номенклатуру вооружений, поставляемых Украине, дойдя до современной бронетехники, ударных систем и комплексов ПВО западного производства.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
Вчера, 01:08Специальная военная операция на Украине
Пушков посчитал недостаточным отказ США поставлять истребители на Украину
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияУкраинаДжо БайденСергей ЛавровДмитрий ПесковНАТОF-16
 
 
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