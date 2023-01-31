В США пытаются пересмотреть отказ Байдена поставлять истребители Украине
Politico: позицию Байдена по истребителям не следует трактовать как неизменную данность
© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Patrick Semansky
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. Администрация США не прорабатывала вопрос о поставках истребителей F-16 Украине, и слова президента Джо Байдена о том, что их не будет, не следует трактовать как неизменную данность, пишет издание Politico со ссылкой на неназванного по имени и должности чиновника.
Байден ранее ответил "нет" на вопрос журналистов, будут ли украинским военным поставлены F-16.
"Однако американский чиновник… сказал, что "по поводу F-16 не проводилось никаких серьезных обсуждений на высоком уровне". Другими словами, не похоже, что заявление Байдена есть результат проработки вопроса и скорее является текущей позицией высшей инстанции принятия решений", - сказано в публикации.
СМИ ранее сообщали, что отдельные представители американской администрации лоббируют передачу украинским военным истребителей F-16.
США постоянно расширяют и усложняют номенклатуру вооружений, поставляемых Украине, дойдя до современной бронетехники, ударных систем и комплексов ПВО западного производства.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.