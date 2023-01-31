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Представитель Белого дома объяснил отказ передавать Украине истребители
Представитель Белого дома объяснил отказ передавать Украине истребители - РИА Новости, 31.01.2023
Представитель Белого дома объяснил отказ передавать Украине истребители
Американская администрация и без истребителей F-16 передает Украине большие объемы вооружений, заявил координатор стратегических коммуникаций Совета... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T04:27
2023-01-31T04:27
2023-01-31T07:57
специальная военная операция на украине
в мире
сша
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украина
джон кирби
джо байден
сергей лавров
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ВАШИНГТОН, 31 янв — РИА Новости. Американская администрация и без истребителей F-16 передает Украине большие объемы вооружений, заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби в интервью телеканалу CNN.Президент США Джо Байден ранее отрицательно ответил на вопрос о возможности поставок F-16 украинским военным. "Могу сказать вам, что сейчас поставляются большие объемы вооружений и будут поставляться в предстоящие недели и месяцы. Те виды вооружений, которые, как мы знаем, будут иметь критическое значение для того, чтобы помочь украинским (войскам) в нынешних боях в зимний период, а также в сражениях, которые, как мы ожидаем, они будут вести весной", — сказал Кирби. Вашингтон начал поставки на Украину современной бронетехники, отправив на прошлой неделе свыше 60 боевым машин пехоты Bradley. На будущее анонсирована передача бронетранспортеров Stryker и танков Abrams. Аналогичные средства украинцам поставляют союзники США, в том числе Германия — танки Leopard-2 и БМП Marder. На фоне российской спецоперации США и их союзники по НАТО поддерживают киевский режим, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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в мире, сша, россия, украина, джон кирби, джо байден, сергей лавров, нато, f-16, m1 abrams
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Украина, Джон Кирби, Джо Байден, Сергей Лавров, НАТО, F-16, M1 Abrams
04:27 31.01.2023 (обновлено: 07:57 31.01.2023)
Представитель Белого дома объяснил отказ передавать Украине истребители
Кирби: США отказались передавать Киеву истребители F-16 из-за крупных поставок вооружения