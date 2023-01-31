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США не станут поставлять Украине истребители F-16, заявил Байден - РИА Новости, 31.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230131/istrebiteli-1848550911.html
США не станут поставлять Украине истребители F-16, заявил Байден
США не станут поставлять Украине истребители F-16, заявил Байден - РИА Новости, 31.01.2023
США не станут поставлять Украине истребители F-16, заявил Байден
Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не станет предоставлять Украине истребители F-16, сообщает пресс-пул Белого дома. РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T00:28
2023-01-31T02:08
специальная военная операция на украине
в мире
сша
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украина
джо байден
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ВАШИНГТОН, 31 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не станет предоставлять Украине истребители F-16, сообщает пресс-пул Белого дома. "Нет", — сказал Байден в ответ на соответствующий вопрос журналистов.Ранее в Пентагоне заявляли, что Штаты не исключают возможность отправки F-16 на помощь Киеву. На фоне российской спецоперации США и их союзники по НАТО поддерживают киевский режим, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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в мире, сша, россия, украина, джо байден, сергей лавров, дмитрий песков, пентагон, нато, f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Украина, Джо Байден, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Пентагон, НАТО, F-16
00:28 31.01.2023 (обновлено: 02:08 31.01.2023)
 
США не станут поставлять Украине истребители F-16, заявил Байден

Президент США Джо Байден заявил об отказе Вашингтона поставлять Украине истребители F-16

© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 31 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не станет предоставлять Украине истребители F-16, сообщает пресс-пул Белого дома.
"Нет", — сказал Байден в ответ на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее в Пентагоне заявляли, что Штаты не исключают возможность отправки F-16 на помощь Киеву.
На фоне российской спецоперации США и их союзники по НАТО поддерживают киевский режим, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Поставки западных танков на УкраинуПоставки западных танков на Украину
Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияУкраинаДжо БайденСергей ЛавровДмитрий ПесковПентагонНАТОF-16
 
 
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