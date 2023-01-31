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США не станут поставлять Украине истребители F-16, заявил Байден
США не станут поставлять Украине истребители F-16, заявил Байден - РИА Новости, 31.01.2023
США не станут поставлять Украине истребители F-16, заявил Байден
Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не станет предоставлять Украине истребители F-16, сообщает пресс-пул Белого дома. РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T00:28
2023-01-31T00:28
2023-01-31T02:08
специальная военная операция на украине
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джо байден
сергей лавров
дмитрий песков
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ВАШИНГТОН, 31 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не станет предоставлять Украине истребители F-16, сообщает пресс-пул Белого дома. "Нет", — сказал Байден в ответ на соответствующий вопрос журналистов.Ранее в Пентагоне заявляли, что Штаты не исключают возможность отправки F-16 на помощь Киеву. На фоне российской спецоперации США и их союзники по НАТО поддерживают киевский режим, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Украина, Джо Байден, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Пентагон, НАТО, F-16
00:28 31.01.2023 (обновлено: 02:08 31.01.2023)
США не станут поставлять Украине истребители F-16, заявил Байден
Президент США Джо Байден заявил об отказе Вашингтона поставлять Украине истребители F-16