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США не станут поставлять Украине истребители F-16, заявил Байден

США не станут поставлять Украине истребители F-16, заявил Байден - РИА Новости, 31.01.2023

США не станут поставлять Украине истребители F-16, заявил Байден

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не станет предоставлять Украине истребители F-16, сообщает пресс-пул Белого дома. РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T00:28

2023-01-31T00:28

2023-01-31T02:08

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ВАШИНГТОН, 31 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не станет предоставлять Украине истребители F-16, сообщает пресс-пул Белого дома. "Нет", — сказал Байден в ответ на соответствующий вопрос журналистов.Ранее в Пентагоне заявляли, что Штаты не исключают возможность отправки F-16 на помощь Киеву. На фоне российской спецоперации США и их союзники по НАТО поддерживают киевский режим, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

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2023

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в мире, сша, россия, украина, джо байден, сергей лавров, дмитрий песков, пентагон, нато, f-16