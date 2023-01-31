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В Иране установили производителя дронов, атаковавших объект в Исфахане - РИА Новости, 31.01.2023
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В Иране установили производителя дронов, атаковавших объект в Исфахане
В Иране установили производителя дронов, атаковавших объект в Исфахане - РИА Новости, 31.01.2023
В Иране установили производителя дронов, атаковавших объект в Исфахане
Силы безопасности Ирана определили производителя дронов, которые атаковали объект Минобороны в городе Исфахан, передает агентство ISNA со ссылкой на источники,... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T16:56
2023-01-31T18:06
в мире
иран
исфахан
технологии
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Силы безопасности Ирана определили производителя дронов, которые атаковали объект Минобороны в городе Исфахан, передает агентство ISNA со ссылкой на источники, близкие к Высшему совету национальной безопасности республики."Техническая экспертиза частей одного из дронов &lt;...&gt; предоставила ценную информацию органам безопасности. Благодаря анализу компонентов корпуса беспилотника, его двигателей, системы питания и навигации, их сопоставлению с существующими образцами был точно определен производитель", — говорится в сообщении.При этом конкретное название компании не приводится.В ночь на воскресенье, 29 января, в городе Исфахан, расположенном в центральной части Ирана, прогремел сильный взрыв. Минобороны республики позже заявило о неудачной попытке атаки военного объекта с помощью квадрокоптеров со взрывчаткой.Один из дронов был сбит, два других попали в оборонительные ловушки и взорвались. СМИ сообщали о возможной причастности США и Израиля к инциденту.
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в мире, иран, исфахан, технологии
В мире, Иран, Исфахан, Технологии
16:56 31.01.2023 (обновлено: 18:06 31.01.2023)
 
В Иране установили производителя дронов, атаковавших объект в Исфахане

ISNA: силы безопасности Ирана установили производителя БПЛА, атаковавших объект в Исфахане

© AP Photo / Ronald ZakИранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене
Иранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© AP Photo / Ronald Zak
Иранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Силы безопасности Ирана определили производителя дронов, которые атаковали объект Минобороны в городе Исфахан, передает агентство ISNA со ссылкой на источники, близкие к Высшему совету национальной безопасности республики.
"Техническая экспертиза частей одного из дронов <...> предоставила ценную информацию органам безопасности. Благодаря анализу компонентов корпуса беспилотника, его двигателей, системы питания и навигации, их сопоставлению с существующими образцами был точно определен производитель", — говорится в сообщении.
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При этом конкретное название компании не приводится.
В ночь на воскресенье, 29 января, в городе Исфахан, расположенном в центральной части Ирана, прогремел сильный взрыв. Минобороны республики позже заявило о неудачной попытке атаки военного объекта с помощью квадрокоптеров со взрывчаткой.
Один из дронов был сбит, два других попали в оборонительные ловушки и взорвались. СМИ сообщали о возможной причастности США и Израиля к инциденту.
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