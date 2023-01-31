https://ria.ru/20230131/iran-1848732801.html
В Иране установили производителя дронов, атаковавших объект в Исфахане
В Иране установили производителя дронов, атаковавших объект в Исфахане - РИА Новости, 31.01.2023
В Иране установили производителя дронов, атаковавших объект в Исфахане
Силы безопасности Ирана определили производителя дронов, которые атаковали объект Минобороны в городе Исфахан, передает агентство ISNA со ссылкой на источники,... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T16:56
2023-01-31T16:56
2023-01-31T18:06
в мире
иран
исфахан
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102712/52/1027125296_2:0:1998:1123_1920x0_80_0_0_fe8e5e9d9c29fd254cc7c1d7f4b06e51.jpg
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Силы безопасности Ирана определили производителя дронов, которые атаковали объект Минобороны в городе Исфахан, передает агентство ISNA со ссылкой на источники, близкие к Высшему совету национальной безопасности республики."Техническая экспертиза частей одного из дронов <...> предоставила ценную информацию органам безопасности. Благодаря анализу компонентов корпуса беспилотника, его двигателей, системы питания и навигации, их сопоставлению с существующими образцами был точно определен производитель", — говорится в сообщении.При этом конкретное название компании не приводится.В ночь на воскресенье, 29 января, в городе Исфахан, расположенном в центральной части Ирана, прогремел сильный взрыв. Минобороны республики позже заявило о неудачной попытке атаки военного объекта с помощью квадрокоптеров со взрывчаткой.Один из дронов был сбит, два других попали в оборонительные ловушки и взорвались. СМИ сообщали о возможной причастности США и Израиля к инциденту.
https://ria.ru/20230131/svpd-1848647901.html
https://ria.ru/20230131/iran-1848436717.html
иран
исфахан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102712/52/1027125296_252:0:1749:1123_1920x0_80_0_0_353cb9496d819b81d5e5b08c18a270bb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, исфахан, технологии
В мире, Иран, Исфахан, Технологии
16:56 31.01.2023 (обновлено: 18:06 31.01.2023)
В Иране установили производителя дронов, атаковавших объект в Исфахане
ISNA: силы безопасности Ирана установили производителя БПЛА, атаковавших объект в Исфахане