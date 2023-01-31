https://ria.ru/20230131/iran-1848732801.html

В Иране установили производителя дронов, атаковавших объект в Исфахане

В Иране установили производителя дронов, атаковавших объект в Исфахане - РИА Новости, 31.01.2023

В Иране установили производителя дронов, атаковавших объект в Исфахане

Силы безопасности Ирана определили производителя дронов, которые атаковали объект Минобороны в городе Исфахан, передает агентство ISNA со ссылкой на источники,... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T16:56

2023-01-31T16:56

2023-01-31T18:06

в мире

иран

исфахан

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102712/52/1027125296_2:0:1998:1123_1920x0_80_0_0_fe8e5e9d9c29fd254cc7c1d7f4b06e51.jpg

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Силы безопасности Ирана определили производителя дронов, которые атаковали объект Минобороны в городе Исфахан, передает агентство ISNA со ссылкой на источники, близкие к Высшему совету национальной безопасности республики."Техническая экспертиза частей одного из дронов <...> предоставила ценную информацию органам безопасности. Благодаря анализу компонентов корпуса беспилотника, его двигателей, системы питания и навигации, их сопоставлению с существующими образцами был точно определен производитель", — говорится в сообщении.При этом конкретное название компании не приводится.В ночь на воскресенье, 29 января, в городе Исфахан, расположенном в центральной части Ирана, прогремел сильный взрыв. Минобороны республики позже заявило о неудачной попытке атаки военного объекта с помощью квадрокоптеров со взрывчаткой.Один из дронов был сбит, два других попали в оборонительные ловушки и взорвались. СМИ сообщали о возможной причастности США и Израиля к инциденту.

https://ria.ru/20230131/svpd-1848647901.html

https://ria.ru/20230131/iran-1848436717.html

иран

исфахан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, исфахан, технологии