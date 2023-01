https://ria.ru/20230131/iran-1848436717.html

Неуправляемый союзник. Что последует за ударами по Ирану

2023-01-31T08:00

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Атака беспилотников на Иран, приписываемая Израилю, вызвала беспокойство и на Ближнем Востоке, и в США. Американцы открестились от причастности к нападению, которое может поставить под угрозу новую "ядерную сделку" с Тегераном. Еврейское государство в то же время решает собственные задачи. О последствиях очередных ударов по иранским объектам — в материале РИА Новости.Ответ неизбеженВ минувшие выходные Министерство обороны Ирана заявило, что отразило атаку на один из складов боеприпасов в городе Исфахан, сбив три беспилотника. Это были не боевые дроны, а модифицированные квадрокоптеры, уточняется в официальном сообщении. Крыша атакуемого объекта получила незначительные повреждения.В записи, опубликованной очевидцами в социальных сетях, видно, как в ночном небе что-то взорвалось. Человек, стоящий на обочине дороги, говорит, что был пуск зенитных ракет. "По беспилотнику", — добавляет он.Власти выясняют, кто организовал атаку, определяют ущерб.Некоторые Telegram-каналы, в том числе Sepah Cyberi, связанный с Корпусом стражей исламской революции, сразу же обвинили в этом Израиль и его агентов. "Иран ответит, — предупредили последователи КСИР. — Подождите — дроны ударят по сионистским нефтяным танкерам".В Министерстве обороны Ирана подчеркнули, что "такие недальновидные нападения никак не повлияют на развитие страны".Позиция ИзраиляТегеран и Тель-Авив вели теневую войну на суше и море, в воздухе и киберпространстве в течение последних трех лет. Израиль наносил удары по иранским военным и ядерным объектам, уничтожал ученых и высокопоставленных военных чиновников, напоминает The New York Times.В июне 2021-го квадрокоптеры взорвались на одном из основных центров по изготовлению центрифуг для обогащения урана в Карадже. Тегеран тогда утверждал, что особого ущерба не было, но спутниковые снимки свидетельствовали об обратном.Год назад шесть квадрокоптеров атаковали завод военных дронов в Керманшахе. А в мае 2022-го был удар по военному объекту близ Тегерана, где развивают ракетные, ядерные и беспилотные технологии.Израильский экс-премьер Нафтали Беннет называл атаки внутри Ирана, чтобы подорвать способность Тегерана вооружать в регионе прокси-ополчения, враждебные еврейскому государству, "доктриной осьминога".Сейчас Израиль отмалчивается. Если подозрения подтвердятся, это станет первой операцией в Иране, санкционированной премьером Биньямином Нетаньяху с тех пор, как он вернулся на пост.Иран отвечал раньше ударами беспилотников по израильским кораблям в Персидском заливе и Красном море, кибератаками.Американские сомненияЭто организовали в "Моссаде", главном разведывательном управлении Израиля, сообщили высокопоставленные сотрудники американской разведки.Что именно атаковали, не вполне ясно. Исфахан — крупный ракетный центр. В частности, там делают баллистические "Шахабы", долетающие до Израиля.Несколько недель назад американские официальные лица заявили, что Иран якобы оказывает военную помощь России для спецоперации на Украине. Нетаньяху принято считать дружественным Москве политиком. Поэтому в США полагают, что этот удар вызван опасениями Израиля по поводу собственной безопасности, а не широкими геополитическими соображениями.Особенно удивило американцев то, что атака совпала с визитом в Израиль госсекретаря Энтони Блинкена. Более того, на прошлой неделе там побывал директор ЦРУ Уильям Бернс. Но и его не предупредили об операции в Исфахане.В Вашингтоне настаивают на непричастности к этому инциденту. Источники The Wall Street Journal подтвердили, что атака — дело рук израильтян. Обычно Тель-Авив информирует заокеанских союзников о своих планах. После принятия "доктрины осьминога" Джо Байден жестко потребовал от Беннета сообщать "о любых действиях, которые мы предпринимаем в Иране"."Есть вещи, о которых вы не захотите знать заранее", — ответил тогда израильский премьер.В апреле 2021-го, после того как Израиль взорвал бункер на объекте по обогащению урана в иранском Натанзе, Бернс позвонил главе "Моссада" Йоси Коэну, чтобы выразить обеспокоенность отсутствием предупреждения. Руководитель израильской разведки сказал, что запоздалое уведомление стало результатом "оперативных ограничений" и неопределенности относительно сроков операции.В этот раз вообще не последовало никаких комментариев.Срыв "ядерной сделки"Западные СМИ постоянно твердят о "дружбе Нетаньяху с Путиным". И это беспокоит американцев.Кроме того, тайные операции Израиля угрожают "ядерной сделке" с Тегераном. Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) подписали в 2015-м Россия, КНР, Великобритания, США, Франция и Германия. Однако спустя три года Дональд Трамп отказался от договора.Администрация Байдена пообещала это исправить. Иран, выйдя из-под американских санкций, мог бы нарастить продажи нефти и сбить общемировые цены, что выгодно Западу.Предполагаемая израильская атака совсем не соответствует интересам США, заставляя Белый дом вновь переключаться с Украины на Ближний Восток. Летом Вашингтон, по данным Bloomberg, был "в нескольких неделях" от нового договора с Тегераном. Возвращение к власти в Израиле Нетаньяху, сторонника жесткого антииранского курса, может сдвинуть сроки достижения соглашения.

в мире, иран, израиль, сша, биньямин нетаньяху, уильям бернс, джо байден, моссад, центральное разведывательное управление (цру), совместный всеобъемлющий план действий (свпд)