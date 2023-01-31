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Во Франции инфляция выросла до шести процентов в январе - РИА Новости, 31.01.2023
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Во Франции инфляция выросла до шести процентов в январе
Во Франции инфляция выросла до шести процентов в январе - РИА Новости, 31.01.2023
Во Франции инфляция выросла до шести процентов в январе
Годовая инфляция во Франции в январе выросла до 6%, об этом свидетельствуют предварительные данные Национального института статистики Франции (Insee). РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T16:16
2023-01-31T16:29
экономика
цены на нефть
франция
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ПАРИЖ, 31 янв - РИА Новости. Годовая инфляция во Франции в январе выросла до 6%, об этом свидетельствуют предварительные данные Национального института статистики Франции (Insee). Согласно отчету института, опубликованному во вторник, рост потребительских цен в годовом выражении вырос в январе до 6% с 5,9% в декабре. Цены на продукты питания увеличились на 13,2%, энергоносители подорожали на 16,3%. По прогнозам Банка Франции, пик инфляции придется на первую половину 2023 года, после этого она будет постепенно замедляться и достигнет около 2% к концу 2024 года. В декабре сообщалось, что производители продуктов во Франции попросили ритейлеров поднять цены на товары на 15-25% с начала 2023 года на фоне инфляции и роста цен на производство.
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экономика, цены на нефть, франция, банк франции
Экономика, Цены на нефть, Франция, Банк Франции
16:16 31.01.2023 (обновлено: 16:29 31.01.2023)
 
Во Франции инфляция выросла до шести процентов в январе

Insee: годовая инфляция во Франции в январе выросла до шести процентов

© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в медиабанкВид на безлюдные Елисейские поля с площади Согласия в Париже
Вид на безлюдные Елисейские поля с площади Согласия в Париже - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Доминик Бутен
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Вид на безлюдные Елисейские поля с площади Согласия в Париже. Архивное фото
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ПАРИЖ, 31 янв - РИА Новости. Годовая инфляция во Франции в январе выросла до 6%, об этом свидетельствуют предварительные данные Национального института статистики Франции (Insee).
Согласно отчету института, опубликованному во вторник, рост потребительских цен в годовом выражении вырос в январе до 6% с 5,9% в декабре. Цены на продукты питания увеличились на 13,2%, энергоносители подорожали на 16,3%.
По прогнозам Банка Франции, пик инфляции придется на первую половину 2023 года, после этого она будет постепенно замедляться и достигнет около 2% к концу 2024 года. В декабре сообщалось, что производители продуктов во Франции попросили ритейлеров поднять цены на товары на 15-25% с начала 2023 года на фоне инфляции и роста цен на производство.
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