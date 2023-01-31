https://ria.ru/20230131/imena-1848597164.html

Названы самые необычные имена, которые давали детям в Москве в 2022 году

Названы самые необычные имена, которые давали детям в Москве в 2022 году - РИА Новости, 31.01.2023

Названы самые необычные имена, которые давали детям в Москве в 2022 году

В 2022 году самыми необычными именами новорожденных в Москве стали Урал, Авокадий и Лавр-Космос, а также Астра, Муза и Бриллиант, говорится в сообщении на... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T10:53

2023-01-31T10:53

2023-01-31T18:12

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В 2022 году самыми необычными именами новорожденных в Москве стали Урал, Авокадий и Лавр-Космос, а также Астра, Муза и Бриллиант, говорится в сообщении на портале мэра и правительства столицы.Для младенцев традиционно самыми популярными именами стали Александр (в ушедшем году в столице назвали 2335 мальчиков) — и София или Софья (это имя дали 2762 новорожденным москвичкам). В первую тройку популярных мужских имен вошли также Михаил и Максим, эти имена популярны с 2015 года. Среди девочек второе и третье место по популярности также занимают Мария и Анна.По словам Уханевой, жители столицы стали на 15 процентов чаще по сравнению с 2021 годом называть мальчиков именем Мирослав, на 11 процентов — именем Леон и на 8 процентов — Борисами. В прошлом году именем Афина назвали на 20 процентов больше девочек, чем в 2021 году. Выросла популярность имени Ангелина: так, в 2022 году назвали на 14 процентов больше девочек. "Именем Серафим в Москве назвали 77 мальчиков. Для 51 малыша московские родители выбрали древнегреческое имя Теодор. Именем Кристиан названы 23 мальчика, имя латинского происхождения Максимилиан дали 17 малышам, а Гектор — еще девяти", — рассказала начальник управления ЗАГС. Помимо этого, мальчиков называли и славянскими именами Добрыня — 51 ребенок и Яромир — 33 ребенка. Также в прошлом году новорожденных называли именами Марс (15 малышей) и Алмаз (11 человек). Девочек в 2022 году называли даже цветочными именами: 106 москвичкам дали имя Лилия, еще 27 девочек назвали Розами, пятерых — Астрами и одну — Лавандой. Среди женских имен встречались и необычные, такие как Акулина, Николетта, Забава, Прасковья, Джульетта, Фелиция, Агриппина и Венеция.

https://ria.ru/20230109/zayavleniya-1843742638.html

https://ria.ru/20221222/issledovanie-1840408684.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, новости культуры, стиль жизни