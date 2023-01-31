Рейтинг@Mail.ru
Названы самые необычные имена, которые давали детям в Москве в 2022 году - РИА Новости, 31.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20230131/imena-1848597164.html
Названы самые необычные имена, которые давали детям в Москве в 2022 году
Названы самые необычные имена, которые давали детям в Москве в 2022 году - РИА Новости, 31.01.2023
Названы самые необычные имена, которые давали детям в Москве в 2022 году
В 2022 году самыми необычными именами новорожденных в Москве стали Урал, Авокадий и Лавр-Космос, а также Астра, Муза и Бриллиант, говорится в сообщении на... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T10:53
2023-01-31T18:12
общество
москва
культура
новости культуры
стиль жизни
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825739293_0:252:3090:1990_1920x0_80_0_0_c31bdd30248fcac61e4b6dd0f32ec61c.jpg
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В 2022 году самыми необычными именами новорожденных в Москве стали Урал, Авокадий и Лавр-Космос, а также Астра, Муза и Бриллиант, говорится в сообщении на портале мэра и правительства столицы.Для младенцев традиционно самыми популярными именами стали Александр (в ушедшем году в столице назвали 2335 мальчиков) — и София или Софья (это имя дали 2762 новорожденным москвичкам). В первую тройку популярных мужских имен вошли также Михаил и Максим, эти имена популярны с 2015 года. Среди девочек второе и третье место по популярности также занимают Мария и Анна.По словам Уханевой, жители столицы стали на 15 процентов чаще по сравнению с 2021 годом называть мальчиков именем Мирослав, на 11 процентов — именем Леон и на 8 процентов — Борисами. В прошлом году именем Афина назвали на 20 процентов больше девочек, чем в 2021 году. Выросла популярность имени Ангелина: так, в 2022 году назвали на 14 процентов больше девочек. "Именем Серафим в Москве назвали 77 мальчиков. Для 51 малыша московские родители выбрали древнегреческое имя Теодор. Именем Кристиан названы 23 мальчика, имя латинского происхождения Максимилиан дали 17 малышам, а Гектор — еще девяти", — рассказала начальник управления ЗАГС. Помимо этого, мальчиков называли и славянскими именами Добрыня — 51 ребенок и Яромир — 33 ребенка. Также в прошлом году новорожденных называли именами Марс (15 малышей) и Алмаз (11 человек). Девочек в 2022 году называли даже цветочными именами: 106 москвичкам дали имя Лилия, еще 27 девочек назвали Розами, пятерых — Астрами и одну — Лавандой. Среди женских имен встречались и необычные, такие как Акулина, Николетта, Забава, Прасковья, Джульетта, Фелиция, Агриппина и Венеция.
https://ria.ru/20230109/zayavleniya-1843742638.html
https://ria.ru/20221222/issledovanie-1840408684.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825739293_155:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_e9ab34c917d139737fc83714f886ac72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, новости культуры, стиль жизни
Общество, Москва, Культура, Новости культуры, Стиль жизни
10:53 31.01.2023 (обновлено: 18:12 31.01.2023)
 
Названы самые необычные имена, которые давали детям в Москве в 2022 году

В 2022 году в Москве появились на свет Урал, Авокадий, Бриллиант и Тиффани

© Фото : Unsplash/Tuva Mathilde LølandМладенец спит в кроватке
Младенец спит в кроватке - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© Фото : Unsplash/Tuva Mathilde Løland
Младенец спит в кроватке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В 2022 году самыми необычными именами новорожденных в Москве стали Урал, Авокадий и Лавр-Космос, а также Астра, Муза и Бриллиант, говорится в сообщении на портале мэра и правительства столицы.

"В столице в 2022 году зарегистрировали более десяти тысяч различных имен детей — 51,4 процента мужских и 48,6 процента женских", — уточнила начальник столичного управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

Для младенцев традиционно самыми популярными именами стали Александр (в ушедшем году в столице назвали 2335 мальчиков) — и София или Софья (это имя дали 2762 новорожденным москвичкам). В первую тройку популярных мужских имен вошли также Михаил и Максим, эти имена популярны с 2015 года. Среди девочек второе и третье место по популярности также занимают Мария и Анна.
По словам Уханевой, жители столицы стали на 15 процентов чаще по сравнению с 2021 годом называть мальчиков именем Мирослав, на 11 процентов — именем Леон и на 8 процентов — Борисами. В прошлом году именем Афина назвали на 20 процентов больше девочек, чем в 2021 году. Выросла популярность имени Ангелина: так, в 2022 году назвали на 14 процентов больше девочек.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
9 января, 18:27
На "Госуслугах" на единое пособие на детей подали свыше миллиона заявлений
"Именем Серафим в Москве назвали 77 мальчиков. Для 51 малыша московские родители выбрали древнегреческое имя Теодор. Именем Кристиан названы 23 мальчика, имя латинского происхождения Максимилиан дали 17 малышам, а Гектор — еще девяти", — рассказала начальник управления ЗАГС.
Помимо этого, мальчиков называли и славянскими именами Добрыня — 51 ребенок и Яромир — 33 ребенка. Также в прошлом году новорожденных называли именами Марс (15 малышей) и Алмаз (11 человек).
Девочек в 2022 году называли даже цветочными именами: 106 москвичкам дали имя Лилия, еще 27 девочек назвали Розами, пятерых — Астрами и одну — Лавандой. Среди женских имен встречались и необычные, такие как Акулина, Николетта, Забава, Прасковья, Джульетта, Фелиция, Агриппина и Венеция.
Отец и сын - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
22 декабря 2022, 04:24
Опрос показал, сколько россиян хотят иметь детей
 
КультураОбществоМоскваНовости культурыСтиль жизни
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала