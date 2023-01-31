https://ria.ru/20230131/huawei-1848553333.html

США прекратили выдавать лицензии на экспорт технологий Huawei, пишут СМИ

США прекратили выдавать лицензии на экспорт технологий Huawei, пишут СМИ - РИА Новости, 31.01.2023

США прекратили выдавать лицензии на экспорт технологий Huawei, пишут СМИ

Администрация США прекратила выдавать американским компаниям лицензии на экспорт продукции китайскому производителю телекоммуникационного оборудования Huawei и... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T01:51

2023-01-31T01:51

2023-01-31T01:51

в мире

сша

китай

технологии

дональд трамп

джо байден

huawei technologies

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ВАШИНГТОН, 31 янв – РИА Новости. Администрация США прекратила выдавать американским компаниям лицензии на экспорт продукции китайскому производителю телекоммуникационного оборудования Huawei и рассматривает возможность формализации запрета, сообщила газета Financial Times. Ограничения в отношении Huawei, одного из пионеров развертывания сетей мобильной связи 5G, начались в президентство Дональда Трампа, когда поставки стали возможны только с разрешения правительства. Агентство Bloomberg также передает, что ряд чиновников в администрации Джо Байдена выступают за запрет всех продаж китайской компании, которая подозревается в связях с правительством и военными Китая.

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сша

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, китай, технологии, дональд трамп, джо байден, huawei technologies