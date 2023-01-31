https://ria.ru/20230131/himars-1848658178.html

В Запорожской области заявили о появлении противовеса HIMARS

В Запорожской области заявили о появлении противовеса HIMARS - РИА Новости, 31.01.2023

В Запорожской области заявили о появлении противовеса HIMARS

Российская РСЗО "Торнадо-С" стала противовесом американской системе HIMARS в Запорожской области, заявил РИА Новости член главного совета администрации региона... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T13:41

2023-01-31T13:41

2023-01-31T14:31

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

россия

владимир рогов

вооруженные силы украины

bae systems

lockheed martin

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв — РИА Новости. Российская РСЗО "Торнадо-С" стала противовесом американской системе HIMARS в Запорожской области, заявил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.РЗСО "Торнадо-С" создали на базе системы "Смерч" и поставляют в российские войска с 2019 года. Ее используют для поражения на дальних подступах групповых целей, тактических ракет, зенитных комплексов, военно-промышленной инфраструктуры. Как сообщало Минобороны, российская система выпускает высокоточные реактивные снаряды, каждый из которых можно навести на конкретную точку через спутниковые системы. "Торнадо-С" получила автоматизированную систему управления огнем и его наведения, систему топопривязки, гирокомпас — все это позволило уменьшить время выполнения задачи. Возросла площадь поражения: "Смерч" полным залпом ранее поражал площадь, сопоставимую с девятью футбольными полями, а "Торнадо-С" — с двенадцатью. Для новых систем разработали высокоточные управляемые реактивные снаряды 9М544 и 9 М549 с дальностью стрельбы до 120 километров. Одна пусковая установка может перевозить и запускать 12 снарядов.Реактивную систему залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработали в США компании BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, ее производят с 2003-го. РСЗО создали на базе трехосного колесного шасси FMTV американской армии, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов — до 80 километров. Западные страны передали Украине системы HIMARS, при помощи которых ВСУ регулярно обстреливают города Донбасса.Запорожская область вошла в состав России по итогам проведенного там референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать регион. Сейчас Вооруженные силы контролируют более 70 процентов области, под контролем ВСУ остается областной центр — город Запорожье.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221213/rszo-1838221653.html

https://ria.ru/20230117/oruzhie-1845419006.html

запорожская область

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сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, запорожская область, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, bae systems, lockheed martin , владимир путин, сша