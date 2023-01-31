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В Запорожской области заявили о появлении противовеса HIMARS - РИА Новости, 31.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230131/himars-1848658178.html
В Запорожской области заявили о появлении противовеса HIMARS
В Запорожской области заявили о появлении противовеса HIMARS - РИА Новости, 31.01.2023
В Запорожской области заявили о появлении противовеса HIMARS
Российская РСЗО "Торнадо-С" стала противовесом американской системе HIMARS в Запорожской области, заявил РИА Новости член главного совета администрации региона... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T13:41
2023-01-31T14:31
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
bae systems
lockheed martin
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв — РИА Новости. Российская РСЗО "Торнадо-С" стала противовесом американской системе HIMARS в Запорожской области, заявил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.РЗСО "Торнадо-С" создали на базе системы "Смерч" и поставляют в российские войска с 2019 года. Ее используют для поражения на дальних подступах групповых целей, тактических ракет, зенитных комплексов, военно-промышленной инфраструктуры. Как сообщало Минобороны, российская система выпускает высокоточные реактивные снаряды, каждый из которых можно навести на конкретную точку через спутниковые системы. "Торнадо-С" получила автоматизированную систему управления огнем и его наведения, систему топопривязки, гирокомпас — все это позволило уменьшить время выполнения задачи. Возросла площадь поражения: "Смерч" полным залпом ранее поражал площадь, сопоставимую с девятью футбольными полями, а "Торнадо-С" — с двенадцатью. Для новых систем разработали высокоточные управляемые реактивные снаряды 9М544 и 9 М549 с дальностью стрельбы до 120 километров. Одна пусковая установка может перевозить и запускать 12 снарядов.Реактивную систему залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработали в США компании BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, ее производят с 2003-го. РСЗО создали на базе трехосного колесного шасси FMTV американской армии, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов — до 80 километров. Западные страны передали Украине системы HIMARS, при помощи которых ВСУ регулярно обстреливают города Донбасса.Запорожская область вошла в состав России по итогам проведенного там референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать регион. Сейчас Вооруженные силы контролируют более 70 процентов области, под контролем ВСУ остается областной центр — город Запорожье.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221213/rszo-1838221653.html
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запорожская область
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безопасность, запорожская область, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, bae systems, lockheed martin , владимир путин, сша
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, BAE Systems, Lockheed Martin , Владимир Путин, США
13:41 31.01.2023 (обновлено: 14:31 31.01.2023)
 
В Запорожской области заявили о появлении противовеса HIMARS

Рогов: появление под Запорожьем РСЗО "Торнадо-С" стало противовесом системе HIMARS

© Фото : НПО "Сплав"РСЗО "Торнадо-С"
РСЗО Торнадо-С - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© Фото : НПО "Сплав"
РСЗО "Торнадо-С". Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв — РИА Новости. Российская РСЗО "Торнадо-С" стала противовесом американской системе HIMARS в Запорожской области, заявил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"Появление в должном количестве ракетных систем залпового огня "Торнадо-С" с управляемыми снарядами дает возможность стопроцентного попадания по позициям противника. У них метровая точность. Поэтому теперь у нас есть хорошо зарекомендовавший себя в боевых условиях противовес американской системе HIMARS", — рассказал собеседник агентства.
РЗСО "Торнадо-С" создали на базе системы "Смерч" и поставляют в российские войска с 2019 года. Ее используют для поражения на дальних подступах групповых целей, тактических ракет, зенитных комплексов, военно-промышленной инфраструктуры. Как сообщало Минобороны, российская система выпускает высокоточные реактивные снаряды, каждый из которых можно навести на конкретную точку через спутниковые системы.
"Торнадо-С" получила автоматизированную систему управления огнем и его наведения, систему топопривязки, гирокомпас — все это позволило уменьшить время выполнения задачи. Возросла площадь поражения: "Смерч" полным залпом ранее поражал площадь, сопоставимую с девятью футбольными полями, а "Торнадо-С" — с двенадцатью. Для новых систем разработали высокоточные управляемые реактивные снаряды 9М544 и 9 М549 с дальностью стрельбы до 120 километров. Одна пусковая установка может перевозить и запускать 12 снарядов.
Боевые машины РСЗО Торнадо-Г - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
13 декабря 2022, 07:05Специальная военная операция на Украине
Российские военные нанесли удары по укрепрайону ВСУ из новых РСЗО
Реактивную систему залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработали в США компании BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, ее производят с 2003-го. РСЗО создали на базе трехосного колесного шасси FMTV американской армии, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов — до 80 километров. Западные страны передали Украине системы HIMARS, при помощи которых ВСУ регулярно обстреливают города Донбасса.
Запорожская область вошла в состав России по итогам проведенного там референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать регион. Сейчас Вооруженные силы контролируют более 70 процентов области, под контролем ВСУ остается областной центр — город Запорожье.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьРоссияВладимир РоговВооруженные силы УкраиныBAE SystemsLockheed MartinВладимир ПутинСША
 
 
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