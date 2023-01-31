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ВС России уничтожили две самоходки ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 31.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
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ВС России уничтожили две самоходки ВСУ на Херсонском направлении
ВС России уничтожили две самоходки ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 31.01.2023
ВС России уничтожили две самоходки ВСУ на Херсонском направлении
Российские артиллеристы уничтожили в течение суток на херсонском направлении две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также два склада с... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T14:12
2023-01-31T14:15
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили в течение суток на херсонском направлении две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также два склада с боеприпасами, сообщило во вторник Минобороны РФ. "На херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы уничтожены две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также два склада с боеприпасами ВСУ в районах населенных пунктов Михайловка и Змиевка Херсонской области", - говорится в сообщении.
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в мире, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины
14:12 31.01.2023 (обновлено: 14:15 31.01.2023)
 
ВС России уничтожили две самоходки ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны: ВС России уничтожили две украинские самоходки "Гвоздика" в Херсонской области

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" ВС России в зоне СВО
Боевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня Торнадо-Г ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" ВС России в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили в течение суток на херсонском направлении две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также два склада с боеприпасами, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы уничтожены две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также два склада с боеприпасами ВСУ в районах населенных пунктов Михайловка и Змиевка Херсонской области", - говорится в сообщении.
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