https://ria.ru/20230131/gvozdika-1848670690.html
ВС России уничтожили две самоходки ВСУ на Херсонском направлении
ВС России уничтожили две самоходки ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 31.01.2023
ВС России уничтожили две самоходки ВСУ на Херсонском направлении
Российские артиллеристы уничтожили в течение суток на херсонском направлении две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также два склада с... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T14:12
2023-01-31T14:12
2023-01-31T14:15
специальная военная операция на украине
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россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили в течение суток на херсонском направлении две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также два склада с боеприпасами, сообщило во вторник Минобороны РФ. "На херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы уничтожены две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также два склада с боеприпасами ВСУ в районах населенных пунктов Михайловка и Змиевка Херсонской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины
14:12 31.01.2023 (обновлено: 14:15 31.01.2023)
ВС России уничтожили две самоходки ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны: ВС России уничтожили две украинские самоходки "Гвоздика" в Херсонской области