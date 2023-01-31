https://ria.ru/20230131/gvozdika-1848670690.html

ВС России уничтожили две самоходки ВСУ на Херсонском направлении

ВС России уничтожили две самоходки ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 31.01.2023

ВС России уничтожили две самоходки ВСУ на Херсонском направлении

Российские артиллеристы уничтожили в течение суток на херсонском направлении две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также два склада с... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T14:12

2023-01-31T14:12

2023-01-31T14:15

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили в течение суток на херсонском направлении две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также два склада с боеприпасами, сообщило во вторник Минобороны РФ. "На херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы уничтожены две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также два склада с боеприпасами ВСУ в районах населенных пунктов Михайловка и Змиевка Херсонской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, россия, вооруженные силы украины