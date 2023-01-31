https://ria.ru/20230131/gripp-1848729429.html

В "Векторе" рассказали об особенностях птичьего гриппа H5N1

В "Векторе" рассказали об особенностях птичьего гриппа H5N1 - РИА Новости, 31.01.2023

В "Векторе" рассказали об особенностях птичьего гриппа H5N1

Птичий грипп H5N1 представляет опасность для людей, он передается от животных к человеку, но случаев передачи от человека к человеку пока не отмечалось,... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T16:49

2023-01-31T16:49

2023-01-31T16:58

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Птичий грипп H5N1 представляет опасность для людей, он передается от животных к человеку, но случаев передачи от человека к человеку пока не отмечалось, сообщили журналистам в ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора. Ранее сообщалось о вспышке опасного птичьего гриппа H5N1 в Испании. Ветеринары и медработники в РФ строго следуют установленным инструкциям и нормативам в случае выявления этой инфекции среди пернатых, а также для недопущения заболевания людей, уточнили в центре. Данный штамм гриппа опасен быстрым распространением по нижним отделам дыхательных путей, в ходе которого он вызывает вирусную пневмонию, острый респираторный дистресс-синдром, отметили в "Векторе". "Впервые о вспышках этого высокопатогенного гриппа птиц заговорили в 1996 году. С 2003 года случаи заболевания стали регистрироваться у людей, которые по роду своей деятельности имели близкий контакт с птицей", - пояснили в центре.

https://ria.ru/20230124/tyuleni-1847057578.html

https://ria.ru/20230130/norki-1847957922.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"