https://ria.ru/20230131/gripp-1848729429.html
В "Векторе" рассказали об особенностях птичьего гриппа H5N1
В "Векторе" рассказали об особенностях птичьего гриппа H5N1 - РИА Новости, 31.01.2023
В "Векторе" рассказали об особенностях птичьего гриппа H5N1
Птичий грипп H5N1 представляет опасность для людей, он передается от животных к человеку, но случаев передачи от человека к человеку пока не отмечалось,... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T16:49
2023-01-31T16:49
2023-01-31T16:58
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Птичий грипп H5N1 представляет опасность для людей, он передается от животных к человеку, но случаев передачи от человека к человеку пока не отмечалось, сообщили журналистам в ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора. Ранее сообщалось о вспышке опасного птичьего гриппа H5N1 в Испании. Ветеринары и медработники в РФ строго следуют установленным инструкциям и нормативам в случае выявления этой инфекции среди пернатых, а также для недопущения заболевания людей, уточнили в центре. Данный штамм гриппа опасен быстрым распространением по нижним отделам дыхательных путей, в ходе которого он вызывает вирусную пневмонию, острый респираторный дистресс-синдром, отметили в "Векторе". "Впервые о вспышках этого высокопатогенного гриппа птиц заговорили в 1996 году. С 2003 года случаи заболевания стали регистрироваться у людей, которые по роду своей деятельности имели близкий контакт с птицей", - пояснили в центре.
https://ria.ru/20230124/tyuleni-1847057578.html
https://ria.ru/20230130/norki-1847957922.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"
16:49 31.01.2023 (обновлено: 16:58 31.01.2023)
В "Векторе" рассказали об особенностях птичьего гриппа H5N1
"Вектор": птичий грипп H5N1 опасен для людей, он может передаваться от животных
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Птичий грипп H5N1 представляет опасность для людей, он передается от животных к человеку, но случаев передачи от человека к человеку пока не отмечалось, сообщили журналистам в ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора.
Ранее сообщалось о вспышке опасного птичьего гриппа H5N1 в Испании.
"Птичий грипп H5N1, безусловно, представляет опасность для людей. Он передается от животных к человеку, но случаев передачи от человека к человеку пока не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Ветеринары и медработники в РФ строго следуют установленным инструкциям и нормативам в случае выявления этой инфекции среди пернатых, а также для недопущения заболевания людей, уточнили в центре.
Данный штамм гриппа опасен быстрым распространением по нижним отделам дыхательных путей, в ходе которого он вызывает вирусную пневмонию, острый респираторный дистресс-синдром, отметили в "Векторе".
"Впервые о вспышках этого высокопатогенного гриппа птиц заговорили в 1996 году. С 2003 года случаи заболевания стали регистрироваться у людей, которые по роду своей деятельности имели близкий контакт с птицей", - пояснили в центре.