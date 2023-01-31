https://ria.ru/20230131/gripp-1848724156.html

В России не зарегистрировали случаи птичьего гриппа у людей

В России не зарегистрировали случаи птичьего гриппа у людей - РИА Новости, 31.01.2023

В России не зарегистрировали случаи птичьего гриппа у людей

Случаев птичьего гриппа H5N1 у людей в России не зарегистрировано, но периодически он встречается среди птиц, сообщили журналистам в ГНЦ "Вектор"... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T16:32

2023-01-31T16:32

2023-01-31T16:37

здоровье - общество

россия

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Случаев птичьего гриппа H5N1 у людей в России не зарегистрировано, но периодически он встречается среди птиц, сообщили журналистам в ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора.Ранее сообщалось о вспышке опасного птичьего гриппа H5N1 в Испании.В России существуют эффективные ветеринарные вакцины против данного вируса, а также прототипы вакцин для человека, уточнили в центре. Противовирусные препараты из группы ингибиторы нейраминидазы также эффективны в отношении этого вируса, отметили в "Векторе".

https://ria.ru/20230130/norki-1847957922.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, россия, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"