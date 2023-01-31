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В России не зарегистрировали случаи птичьего гриппа у людей - РИА Новости, 31.01.2023
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В России не зарегистрировали случаи птичьего гриппа у людей
В России не зарегистрировали случаи птичьего гриппа у людей - РИА Новости, 31.01.2023
В России не зарегистрировали случаи птичьего гриппа у людей
Случаев птичьего гриппа H5N1 у людей в России не зарегистрировано, но периодически он встречается среди птиц, сообщили журналистам в ГНЦ "Вектор"... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T16:32
2023-01-31T16:37
здоровье - общество
россия
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Случаев птичьего гриппа H5N1 у людей в России не зарегистрировано, но периодически он встречается среди птиц, сообщили журналистам в ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора.Ранее сообщалось о вспышке опасного птичьего гриппа H5N1 в Испании.В России существуют эффективные ветеринарные вакцины против данного вируса, а также прототипы вакцин для человека, уточнили в центре. Противовирусные препараты из группы ингибиторы нейраминидазы также эффективны в отношении этого вируса, отметили в "Векторе".
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здоровье - общество, россия, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
Здоровье - Общество, Россия, Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"
16:32 31.01.2023 (обновлено: 16:37 31.01.2023)
 
В России не зарегистрировали случаи птичьего гриппа у людей

"Вектор": в России птичий грипп H5N1 обнаружили только у птиц, среди людей заболевших нет

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВрач-лаборант проводит исследование
Врач-лаборант проводит исследование - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Случаев птичьего гриппа H5N1 у людей в России не зарегистрировано, но периодически он встречается среди птиц, сообщили журналистам в ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора.
Ранее сообщалось о вспышке опасного птичьего гриппа H5N1 в Испании.

"В России случаи птичьего гриппа H5N1 у людей не зарегистрированы, но периодически встречаются среди поголовья птиц", - говорится в сообщении.

В России существуют эффективные ветеринарные вакцины против данного вируса, а также прототипы вакцин для человека, уточнили в центре. Противовирусные препараты из группы ингибиторы нейраминидазы также эффективны в отношении этого вируса, отметили в "Векторе".
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