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В Греции оппозиция объявила бойкот работе парламента - РИА Новости, 31.01.2023
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В Греции оппозиция объявила бойкот работе парламента
В Греции оппозиция объявила бойкот работе парламента - РИА Новости, 31.01.2023
В Греции оппозиция объявила бойкот работе парламента
Крупнейшая оппозиционная партия Греции, Коалиция радикальных левых – Прогрессивный альянс СИРИЗА-ПА, не будет участвовать в голосовании в парламенте, требует... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T17:12
2023-01-31T17:12
в мире
греция
алексис ципрас
кириакос мицотакис
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АФИНЫ, 31 янв - РИА Новости. Крупнейшая оппозиционная партия Греции, Коалиция радикальных левых – Прогрессивный альянс СИРИЗА-ПА, не будет участвовать в голосовании в парламенте, требует распустить его и немедленно назначить выборы, заявил лидер партии Алексис Ципрас. Парламент Греции в пятницу отклонил вотум недоверия правительству Мицотакиса из-за скандала с прослушиванием. За недоверие правительству проголосовали 143 депутата при необходимом для принятия решения 151 голосе. Против были 156 депутатов из правящей партии "Новая демократия" (НД). Лидер официальной оппозиции заявил, что премьер-министр Кириакос Мицотакис не ответил на поставленные вопросы во время обсуждения вотума недоверия правительству в связи с прослушиванием политиков, высокопоставленных чиновников и руководства вооруженных сил. "Вид большинства, единодушно одобряющего злоупотребление властью его лидером, является сигналом опасности для каждого демократического гражданина. Ни один демократический человек не может и не должен мириться с таким состоянием разложения и политического упадка. Мы заявляем сегодня, что мы не будем легализовать это беспрецедентное отклонение от демократии, даже если 156 депутатов НД решили в прошлую пятницу легализовали его", - заявил Ципрас, его выступление транслировало греческое телевидение. "Мы требуем немедленного роспуска парламента и назначения выборов по крайней мере в ближайшие три недели. Пока этого не произойдет, СИРИЗА-ПА не узаконит законотворческую работу правительства", - сказал Ципрас. Правительство уже отвергло его требование. По словам Ципраса, обсуждение показало, помимо вины премьер-министра, эрозию институтов демократии, злоупотребление верховенством закона, коррупцию. Он добавил, что его партия отказывается участвовать в голосовании в парламенте, кроме участия в обсуждении законопроекта о запрете участия в выборах "неонацистской преступной группировки" - ультраправой партии "Хриси авги" ("Золотая заря"). Ципрас призвал все демократические партии, общественные организации, органы самоуправления, союзы отложить в сторону любые разногласия ради защиты демократии. На заявление оппозиции немедленно ответил официальный представитель правительства Яннис Иконому. "То, что он институционально не смог сделать в пятницу, он пытается сделать сегодня путем вымогательства. Поскольку правила демократии не для него, он, как подлинный представитель трампизма "а-ля грека", продолжает попытки поставить под сомнение и серьезно ослабить институциональные столпы Греческой Республики: народный суверенитет, парламентаризм и конституционный порядок", - говорится в заявлении Иконому. По его словам, правительство, на стороне которого находится подавляющее большинство граждан, обеспечивает и гарантирует демократию в Греции.
https://ria.ru/20230130/puteshestviya-1848437449.html
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в мире, греция, алексис ципрас, кириакос мицотакис
В мире, Греция, Алексис Ципрас, Кириакос Мицотакис
17:12 31.01.2023
 
В Греции оппозиция объявила бойкот работе парламента

Крупнейшая оппозиционная партия Греции объявила бойкот работе парламента

© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в медиабанкЗдание парламента Греции в Афинах
Здание парламента Греции в Афинах - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Костис Нтантамис
Перейти в медиабанк
Здание парламента Греции в Афинах. Архивное фото
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 31 янв - РИА Новости. Крупнейшая оппозиционная партия Греции, Коалиция радикальных левых – Прогрессивный альянс СИРИЗА-ПА, не будет участвовать в голосовании в парламенте, требует распустить его и немедленно назначить выборы, заявил лидер партии Алексис Ципрас.
Парламент Греции в пятницу отклонил вотум недоверия правительству Мицотакиса из-за скандала с прослушиванием. За недоверие правительству проголосовали 143 депутата при необходимом для принятия решения 151 голосе. Против были 156 депутатов из правящей партии "Новая демократия" (НД).
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Лидер официальной оппозиции заявил, что премьер-министр Кириакос Мицотакис не ответил на поставленные вопросы во время обсуждения вотума недоверия правительству в связи с прослушиванием политиков, высокопоставленных чиновников и руководства вооруженных сил.
"Вид большинства, единодушно одобряющего злоупотребление властью его лидером, является сигналом опасности для каждого демократического гражданина. Ни один демократический человек не может и не должен мириться с таким состоянием разложения и политического упадка. Мы заявляем сегодня, что мы не будем легализовать это беспрецедентное отклонение от демократии, даже если 156 депутатов НД решили в прошлую пятницу легализовали его", - заявил Ципрас, его выступление транслировало греческое телевидение.
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"Мы требуем немедленного роспуска парламента и назначения выборов по крайней мере в ближайшие три недели. Пока этого не произойдет, СИРИЗА-ПА не узаконит законотворческую работу правительства", - сказал Ципрас.
Правительство уже отвергло его требование.
По словам Ципраса, обсуждение показало, помимо вины премьер-министра, эрозию институтов демократии, злоупотребление верховенством закона, коррупцию. Он добавил, что его партия отказывается участвовать в голосовании в парламенте, кроме участия в обсуждении законопроекта о запрете участия в выборах "неонацистской преступной группировки" - ультраправой партии "Хриси авги" ("Золотая заря").
Ципрас призвал все демократические партии, общественные организации, органы самоуправления, союзы отложить в сторону любые разногласия ради защиты демократии.
На заявление оппозиции немедленно ответил официальный представитель правительства Яннис Иконому.
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"То, что он институционально не смог сделать в пятницу, он пытается сделать сегодня путем вымогательства. Поскольку правила демократии не для него, он, как подлинный представитель трампизма "а-ля грека", продолжает попытки поставить под сомнение и серьезно ослабить институциональные столпы Греческой Республики: народный суверенитет, парламентаризм и конституционный порядок", - говорится в заявлении Иконому.
По его словам, правительство, на стороне которого находится подавляющее большинство граждан, обеспечивает и гарантирует демократию в Греции.
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