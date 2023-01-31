https://ria.ru/20230131/granata-1848583263.html
В Мелитополе задержали мужчину с гранатой
В Мелитополе задержали мужчину с гранатой - РИА Новости, 31.01.2023
В Мелитополе задержали мужчину с гранатой
В Мелитополе задержан пассажир автомобиля, в кармане которого нашли гранату, сообщает ГУМВД по Запорожской области. РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T10:06
2023-01-31T10:06
2023-01-31T10:29
специальная военная операция на украине
происшествия
мелитополь
запорожская область
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. В Мелитополе задержан пассажир автомобиля, в кармане которого нашли гранату, сообщает ГУМВД по Запорожской области. "Оперативникам поступила информация о том, что по городу Мелитополю на автомобиле передвигается мужчина, у которого при себе может быть граната. Сотрудники уголовного розыска установили место нахождения автомобиля, на котором в качестве пассажира передвигался подозреваемый. При силовой поддержке сотрудников "ГРОМ" автомобиль был остановлен и 35-летний подозреваемый задержан", - говорится в Telegram-канале ведомства. В ходе личного досмотра в левом кармане его куртки полицейские обнаружили гранату Ф-1 с двумя запалами. Проводится проверка.
https://ria.ru/20230130/skhron-1848416935.html
мелитополь
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мелитополь, запорожская область, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Мелитополь, Запорожская область, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
10:06 31.01.2023 (обновлено: 10:29 31.01.2023)
В Мелитополе задержали мужчину с гранатой
В Мелитополе задержали пассажира машины, в кармане у которого нашли гранату Ф-1