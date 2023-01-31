https://ria.ru/20230131/granata-1848583263.html

В Мелитополе задержали мужчину с гранатой

В Мелитополе задержали мужчину с гранатой - РИА Новости, 31.01.2023

В Мелитополе задержали мужчину с гранатой

В Мелитополе задержан пассажир автомобиля, в кармане которого нашли гранату, сообщает ГУМВД по Запорожской области. РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T10:06

2023-01-31T10:06

2023-01-31T10:29

специальная военная операция на украине

происшествия

мелитополь

запорожская область

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. В Мелитополе задержан пассажир автомобиля, в кармане которого нашли гранату, сообщает ГУМВД по Запорожской области. "Оперативникам поступила информация о том, что по городу Мелитополю на автомобиле передвигается мужчина, у которого при себе может быть граната. Сотрудники уголовного розыска установили место нахождения автомобиля, на котором в качестве пассажира передвигался подозреваемый. При силовой поддержке сотрудников "ГРОМ" автомобиль был остановлен и 35-летний подозреваемый задержан", - говорится в Telegram-канале ведомства. В ходе личного досмотра в левом кармане его куртки полицейские обнаружили гранату Ф-1 с двумя запалами. Проводится проверка.

https://ria.ru/20230130/skhron-1848416935.html

мелитополь

запорожская область

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, мелитополь, запорожская область, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)