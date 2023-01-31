https://ria.ru/20230131/grabezh-1848758085.html

Уфимец после сеанса массажа побежал грабить встречных женщин

Уфимец после сеанса массажа побежал грабить встречных женщин - РИА Новости, 31.01.2023

Уфимец после сеанса массажа побежал грабить встречных женщин

Полиция задержала уфимца, который после сеанса массажа избил и отобрал гаджет у администратора салона, а затем ограбил и прохожую, а в итоге не смог объяснить... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T18:01

2023-01-31T18:01

2023-01-31T18:01

происшествия

республика башкортостан

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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УФА, 31 янв – РИА Новости. Полиция задержала уфимца, который после сеанса массажа избил и отобрал гаджет у администратора салона, а затем ограбил и прохожую, а в итоге не смог объяснить свой мотив, сообщает во вторник МВД Башкирии. По предварительным данным, вечером 27 января 34-летний уфимец пришел в массажный салон, где ему провели сеанс медицинского массажа шейно-воротниковой зоны. После чего клиент "вдруг начал вести себя агрессивно", несколько раз ударил администратора салона и отобрал у нее гаджет за 25 тысяч рублей. "Затем злоумышленник выбежал на улицу. Подбежал к женщине, ударил ее сзади, выхватил сотовый телефон и попытался скрыться. Женщина начала кричать, ее услышали неравнодушные граждане и задержали хулигана. В дальнейшем он был передан стражам порядка и доставлен в отдел полиции", - говорится в сообщении. Задержанный рассказал полицейским, что "сам не знает, что на него нашло". "Катализатором его необдуманных действий стали проблемы в семейной жизни. В его отношении возбудили уголовное дело, мужчину заключили под стражу", - рассказали в МВД по Башкирии. Ведомство опубликовало в своем Telegram-канале видео, снятое камерой наблюдения в холле массажного салона. На нем видно, что мужчина резко ударяет по затылку администратора, которая сидит за столом, несколько раз бьет ее лицом в компьютер и стол, швыряет на пол. Затем забирает гаджет со стола и направляется к выходу. Избитая женщина пытается задержать его, но он вновь отталкивает ее и выходит из салона.

https://ria.ru/20230130/grabezh-1848328837.html

https://ria.ru/20230117/grabezh-1845391732.html

республика башкортостан

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, республика башкортостан, министерство внутренних дел рф (мвд россии)