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Уфимец после сеанса массажа побежал грабить встречных женщин - РИА Новости, 31.01.2023
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Уфимец после сеанса массажа побежал грабить встречных женщин
Уфимец после сеанса массажа побежал грабить встречных женщин - РИА Новости, 31.01.2023
Уфимец после сеанса массажа побежал грабить встречных женщин
Полиция задержала уфимца, который после сеанса массажа избил и отобрал гаджет у администратора салона, а затем ограбил и прохожую, а в итоге не смог объяснить... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T18:01
2023-01-31T18:01
происшествия
республика башкортостан
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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УФА, 31 янв – РИА Новости. Полиция задержала уфимца, который после сеанса массажа избил и отобрал гаджет у администратора салона, а затем ограбил и прохожую, а в итоге не смог объяснить свой мотив, сообщает во вторник МВД Башкирии. По предварительным данным, вечером 27 января 34-летний уфимец пришел в массажный салон, где ему провели сеанс медицинского массажа шейно-воротниковой зоны. После чего клиент "вдруг начал вести себя агрессивно", несколько раз ударил администратора салона и отобрал у нее гаджет за 25 тысяч рублей. "Затем злоумышленник выбежал на улицу. Подбежал к женщине, ударил ее сзади, выхватил сотовый телефон и попытался скрыться. Женщина начала кричать, ее услышали неравнодушные граждане и задержали хулигана. В дальнейшем он был передан стражам порядка и доставлен в отдел полиции", - говорится в сообщении. Задержанный рассказал полицейским, что "сам не знает, что на него нашло". "Катализатором его необдуманных действий стали проблемы в семейной жизни. В его отношении возбудили уголовное дело, мужчину заключили под стражу", - рассказали в МВД по Башкирии. Ведомство опубликовало в своем Telegram-канале видео, снятое камерой наблюдения в холле массажного салона. На нем видно, что мужчина резко ударяет по затылку администратора, которая сидит за столом, несколько раз бьет ее лицом в компьютер и стол, швыряет на пол. Затем забирает гаджет со стола и направляется к выходу. Избитая женщина пытается задержать его, но он вновь отталкивает ее и выходит из салона.
https://ria.ru/20230130/grabezh-1848328837.html
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происшествия, республика башкортостан, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Республика Башкортостан, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
18:01 31.01.2023
 
Уфимец после сеанса массажа побежал грабить встречных женщин

В Уфе задержали мужчину, ограбившего двух женщин после того, как ему сделали массаж

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 31 янв – РИА Новости. Полиция задержала уфимца, который после сеанса массажа избил и отобрал гаджет у администратора салона, а затем ограбил и прохожую, а в итоге не смог объяснить свой мотив, сообщает во вторник МВД Башкирии.
По предварительным данным, вечером 27 января 34-летний уфимец пришел в массажный салон, где ему провели сеанс медицинского массажа шейно-воротниковой зоны. После чего клиент "вдруг начал вести себя агрессивно", несколько раз ударил администратора салона и отобрал у нее гаджет за 25 тысяч рублей.
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"Затем злоумышленник выбежал на улицу. Подбежал к женщине, ударил ее сзади, выхватил сотовый телефон и попытался скрыться. Женщина начала кричать, ее услышали неравнодушные граждане и задержали хулигана. В дальнейшем он был передан стражам порядка и доставлен в отдел полиции", - говорится в сообщении.
Задержанный рассказал полицейским, что "сам не знает, что на него нашло". "Катализатором его необдуманных действий стали проблемы в семейной жизни. В его отношении возбудили уголовное дело, мужчину заключили под стражу", - рассказали в МВД по Башкирии.
Ведомство опубликовало в своем Telegram-канале видео, снятое камерой наблюдения в холле массажного салона. На нем видно, что мужчина резко ударяет по затылку администратора, которая сидит за столом, несколько раз бьет ее лицом в компьютер и стол, швыряет на пол. Затем забирает гаджет со стола и направляется к выходу. Избитая женщина пытается задержать его, но он вновь отталкивает ее и выходит из салона.
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