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Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР - РИА Новости, 31.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230131/gorlovka-1848565742.html
Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР
Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР - РИА Новости, 31.01.2023
Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР
Украинские войска за десять минут выпустили по Горловке восемь снарядов калибром 155 миллиметров, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T08:05
2023-01-31T09:48
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
нато
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ДОНЕЦК, 31 янв — РИА Новости. Украинские войска за десять минут выпустили по Горловке восемь снарядов калибром 155 миллиметров, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) по направлению: 07:00 (совпадает с мск) — населенный пункт Плещеевка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 07:10 — населенный пункт Щербиновка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров ", — говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Артиллерия калибром155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинские войска вооружили немецкими самоходными артиллерийскими установками PzH 2000, польскими САУ Krab и французскими САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.Вдобавок, на прошлой неделе правительство ФРГ после давления со стороны союзников по НАТО объявило, что передаст Украине Leopard 2 и разрешает поставки немецких танков другим странам, у которых они есть. Германия на первом этапе планирует предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. США же анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса – 31 единицы – современных танков Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что поставка Abrams займет "много месяцев".Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что "любые возможные поставки западных танков ничего не решат", поскольку "они станут очередной мишенью".
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горловка
донецкая народная республика
украина
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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, НАТО
08:05 31.01.2023 (обновлено: 09:48 31.01.2023)
 
Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР

Представительство ДНР: ВСУ за десять минут выпустили по Горловке восемь снарядов

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Горловки со стороны ВСУ
Последствия обстрела Горловки со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Последствия обстрела Горловки со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 янв — РИА Новости. Украинские войска за десять минут выпустили по Горловке восемь снарядов калибром 155 миллиметров, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) по направлению: 07:00 (совпадает с мск) — населенный пункт Плещеевка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 07:10 — населенный пункт Щербиновка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров ", — говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Артиллерия калибром155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик.
Также украинские войска вооружили немецкими самоходными артиллерийскими установками PzH 2000, польскими САУ Krab и французскими САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Вдобавок, на прошлой неделе правительство ФРГ после давления со стороны союзников по НАТО объявило, что передаст Украине Leopard 2 и разрешает поставки немецких танков другим странам, у которых они есть. Германия на первом этапе планирует предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. США же анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса – 31 единицы – современных танков Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что поставка Abrams займет "много месяцев".
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что "любые возможные поставки западных танков ничего не решат", поскольку "они станут очередной мишенью".
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