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В Свердловской области пять человек отравились угарным газом - РИА Новости, 31.01.2023
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В Свердловской области пять человек отравились угарным газом
В Свердловской области пять человек отравились угарным газом - РИА Новости, 31.01.2023
В Свердловской области пять человек отравились угарным газом
Пять человек погибли от отравления угарным газом в Свердловской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава. РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T22:20
2023-01-31T22:20
происшествия
свердловская область
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 янв – РИА Новости. Пять человек погибли от отравления угарным газом в Свердловской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава. Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что трое мужчин и две женщины кончались в результате отравления угарным газом в поселке городского типа Дружинино, расположенного в 65 километрах от Екатеринбурга. "Пять человек, гибель от угарного газа", - подтвердил собеседник агентства.
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свердловская область
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происшествия, свердловская область, екатеринбург
Происшествия, Свердловская область, Екатеринбург
22:20 31.01.2023
 
В Свердловской области пять человек отравились угарным газом

В поселке Дружинино Свердловской области пять человек погибли от отравления угарным газом

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 янв – РИА Новости. Пять человек погибли от отравления угарным газом в Свердловской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что трое мужчин и две женщины кончались в результате отравления угарным газом в поселке городского типа Дружинино, расположенного в 65 километрах от Екатеринбурга.
"Пять человек, гибель от угарного газа", - подтвердил собеседник агентства.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
8 января, 23:32
В Саратове проверят факт отравления угарным газом врача и двух девушек
 
ПроисшествияСвердловская областьЕкатеринбург
 
 
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