https://ria.ru/20230131/gaz-1848815186.html

В Свердловской области пять человек отравились угарным газом

В Свердловской области пять человек отравились угарным газом - РИА Новости, 31.01.2023

В Свердловской области пять человек отравились угарным газом

Пять человек погибли от отравления угарным газом в Свердловской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава. РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T22:20

2023-01-31T22:20

2023-01-31T22:20

происшествия

свердловская область

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 янв – РИА Новости. Пять человек погибли от отравления угарным газом в Свердловской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава. Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что трое мужчин и две женщины кончались в результате отравления угарным газом в поселке городского типа Дружинино, расположенного в 65 километрах от Екатеринбурга. "Пять человек, гибель от угарного газа", - подтвердил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230108/otravlenie-1843547553.html

свердловская область

екатеринбург

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, свердловская область, екатеринбург