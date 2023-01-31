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В Свердловской области пять человек отравились угарным газом
В Свердловской области пять человек отравились угарным газом - РИА Новости, 31.01.2023
В Свердловской области пять человек отравились угарным газом
Пять человек погибли от отравления угарным газом в Свердловской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава. РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T22:20
2023-01-31T22:20
2023-01-31T22:20
происшествия
свердловская область
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 янв – РИА Новости. Пять человек погибли от отравления угарным газом в Свердловской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава. Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что трое мужчин и две женщины кончались в результате отравления угарным газом в поселке городского типа Дружинино, расположенного в 65 километрах от Екатеринбурга. "Пять человек, гибель от угарного газа", - подтвердил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230108/otravlenie-1843547553.html
свердловская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, свердловская область, екатеринбург
Происшествия, Свердловская область, Екатеринбург
В Свердловской области пять человек отравились угарным газом
В поселке Дружинино Свердловской области пять человек погибли от отравления угарным газом