https://ria.ru/20230131/gaz-1848600055.html

Цены на газ в Европе превысили 680 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе превысили 680 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 31.01.2023

Цены на газ в Европе превысили 680 долларов за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов во вторник ускорили темпы роста до 10%, превышая 680 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T10:59

2023-01-31T10:59

2023-01-31T10:59

экономика

европа

евросоюз

природный газ

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов во вторник ускорили темпы роста до 10%, превышая 680 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 657,6 доллара (+5,9%). Стоимость по состоянию на 10.23 мск составляет 683,4 доллара (+10%). Динамика котировок приводится от расчётной цены предыдущего торгового дня – 621,2 доллара за тысячу кубометров. Биржевые цены на газ в Европе 17 января впервые за 16 месяцев – с 31 августа 2021 года – опускались ниже 600 долларов за тысячу кубометров. Эксперты отмечали, что стоимость газа на европейской бирже снижается из-за теплой погоды и сильного ветра (ветряные электростанции увеличили выработку электроэнергии), а также достаточных запасов газа в подземных газохранилищах в ЕС. Но несмотря на текущее снижение, газовые котировки более чем вдвое превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Цены на газ в Европе ощутимо выросли еще весной 2021 года. Тогда газовые котировки по TTF колебались в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью – уже 1 тысячу долларов. Зимой 2022 года цены перешагнули порог в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.

https://ria.ru/20230130/neft-1848456075.html

https://ria.ru/20230128/gaz-1848048547.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, европа, евросоюз, природный газ