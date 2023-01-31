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Цены на газ в Европе превысили 680 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 31.01.2023
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Цены на газ в Европе превысили 680 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе превысили 680 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 31.01.2023
Цены на газ в Европе превысили 680 долларов за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов во вторник ускорили темпы роста до 10%, превышая 680 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T10:59
2023-01-31T10:59
экономика
европа
евросоюз
природный газ
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов во вторник ускорили темпы роста до 10%, превышая 680 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 657,6 доллара (+5,9%). Стоимость по состоянию на 10.23 мск составляет 683,4 доллара (+10%). Динамика котировок приводится от расчётной цены предыдущего торгового дня – 621,2 доллара за тысячу кубометров. Биржевые цены на газ в Европе 17 января впервые за 16 месяцев – с 31 августа 2021 года – опускались ниже 600 долларов за тысячу кубометров. Эксперты отмечали, что стоимость газа на европейской бирже снижается из-за теплой погоды и сильного ветра (ветряные электростанции увеличили выработку электроэнергии), а также достаточных запасов газа в подземных газохранилищах в ЕС. Но несмотря на текущее снижение, газовые котировки более чем вдвое превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Цены на газ в Европе ощутимо выросли еще весной 2021 года. Тогда газовые котировки по TTF колебались в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью – уже 1 тысячу долларов. Зимой 2022 года цены перешагнули порог в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.
https://ria.ru/20230130/neft-1848456075.html
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экономика, европа, евросоюз, природный газ
Экономика, Европа, Евросоюз, Природный газ
10:59 31.01.2023
 
Цены на газ в Европе превысили 680 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе выросли на десять процентов, до 683,4 доллара за тысячу кубометров

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЦентрально-европейский газовый хаб в Баумгартене
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов во вторник ускорили темпы роста до 10%, превышая 680 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 657,6 доллара (+5,9%). Стоимость по состоянию на 10.23 мск составляет 683,4 доллара (+10%). Динамика котировок приводится от расчётной цены предыдущего торгового дня – 621,2 доллара за тысячу кубометров.
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Биржевые цены на газ в Европе 17 января впервые за 16 месяцев – с 31 августа 2021 года – опускались ниже 600 долларов за тысячу кубометров. Эксперты отмечали, что стоимость газа на европейской бирже снижается из-за теплой погоды и сильного ветра (ветряные электростанции увеличили выработку электроэнергии), а также достаточных запасов газа в подземных газохранилищах в ЕС.
Но несмотря на текущее снижение, газовые котировки более чем вдвое превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.
Цены на газ в Европе ощутимо выросли еще весной 2021 года. Тогда газовые котировки по TTF колебались в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью – уже 1 тысячу долларов. Зимой 2022 года цены перешагнули порог в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.
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