https://ria.ru/20230131/fotovystavka-1848357134.html

РИА Новости представило фотовыставку "Освобождение. Сталинград"

РИА Новости представило фотовыставку "Освобождение. Сталинград" - РИА Новости, 31.01.2023

РИА Новости представило фотовыставку "Освобождение. Сталинград"

Открытию в Музее-панораме "Сталинградская битва" фотовыставки "Освобождение. Сталинград" и старту уникального мультимедийного проекта "Освобождение. 1943" был... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T13:18

2023-01-31T13:18

2023-01-31T16:11

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Открытию в Музее-панораме "Сталинградская битва" фотовыставки "Освобождение. Сталинград" и старту уникального мультимедийного проекта "Освобождение. 1943" был посвящен видеомост Москва – Волгоград – Ростов-на-Дону, организованный во вторник медиагруппой "Россия сегодня". Это первая экспозиция в рамках проекта, который осуществлен агентством РИА Новости при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и повествует об истории деоккупации юго-запада Советского Союза от немецко-фашистских захватчиков.В его основе лежит богатейший фотоархив "Совинформбюро" 1941-1945 гг., правообладателем которого является "Россия сегодня". Важной частью цикла станет и подкаст из 14 эпизодов, первый из которых стартовал на сайте РИА Новости. В них ведущие российские ученые расскажут о деталях и малоизвестных страницах истории боев на юго-западе СССР, их влиянии на ход Второй мировой войны, уроках и выводах для современности. Для перехода на страницу с аудиоподкастом фотографии снабжены QR-кодами.Выставка "Освобождение. Сталинград" будет демонстрироваться в Триумфальном зале музея-панорамы с 31 января по 28 февраля. После Волгограда тематические фотоэкспозиции проекта откроются в Луганске и Ростове-на-Дону и до конца года пройдут в Белгороде, Орле, Донецке и Мелитополе. Архивные кадры каждой из выставок также будут опубликованы в формате фотолент на сайте ria.ru."Первая выставка из цикла "Освобождение" развернута в канун 2 февраля, Дня воинской славы, 80-й годовщины победы в Сталинградской битве, – подчеркнул в ходе видеомоста генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. – За каждым домом, за каждой улицей в Сталинграде - истории людей, которые сражались за свою землю, своих близких, свою страну. На кадрах фотохроники остались запечатленными их лица. Корреспонденты Совинформбюро, прародителя РИА Новости, вели непрерывную летопись Сталинградского сражения под обстрелами и бомбежками, рискуя жизнью. Главный герой представленных на выставке фотографий – народ, вынесший на своих плечах тяжкое бремя войны и в этой войне победивший. Поражение в волжских степях предопределило будущий крах гитлеровской Германии В этом заключается его всемирно-историческое значение и урок для всех захватчиков – тех, кто, будучи ослеплён русофобским угаром, надумает испытать свою судьбу и, подобно своим неудачливым предшественникам, ворваться к нам в страну со своим мечом".Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов: "Проект "Освобождение" — значимая инициатива в канун важнейшей даты Великой Отечественной войны, дня разгрома советской армией немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в 1943 году. Город на Волге с тех пор стал символом стойкости, мужества, героизма наших людей в борьбе за свободу и независимость Родины. "Освобождение" рассказывает об истории деоккупации юго-запада Советского Союза от немецко-фашистских захватчиков. В проекте один из акцентов сделан на страницах, которые связаны с Донецком, Луганском и Запорожьем. В основе разработанных материалов, созданных в рамках проекта, поддержанного Президентским фондом культурных инициатив, — фотоархив Совинформбюро 1941-1945 годов, дополненный форматами новых медиа. "Освобождение" — ответ на потребность общества знать правду о том, что во время Великой Отечественной войны довелось пережить каждой семье. О событиях истории авторы рассказывают с помощью самых современных инструментов медиа, в такой форме факты и военные сводки не выглядят учебником, а значит обязательно достигнут своей цели — вызовут большой интерес, в том числе среди молодёжи"."Проект "Освобождение" представляет уникальные снимки – яркие страницы фотолетописи великого сражения на Волге, сделанные известными фотокорреспондентами. Они работали в сложных фронтовых условиях, часто рискуя собственной жизнью на передовой. Они всегда были рядом с бойцами – в окопе, в блиндаже, в минуты краткого отдыха, нередко ходили с ними в атаку и, порой, больше себя берегли свою камеру. Удачные кадры, как удачные выстрелы, были их личным вкладом в победу над врагом. Отраженные в их фотографиях тяжкие будни войны стали уникальными свидетельствами эпохи. Благодаря им уже не одно поколение узнает о том грозном и героическом времени", – напомнил Директор музея-заповедника "Сталинградская битва" Алексей Дементьев."Значение победы советской армии в Сталинградской битве сложно переоценить. Это событие стало одним из решающих для исхода Великой Отечественной войны, – сказал ректор Донского государственного технического университета Бесарион Месхи. – Участвуя в мероприятиях, посвященных освобождению страны от немецко-фашистских захватчиков, мы отдаем дань памяти и уважения солдатам, которые сражались за нашу Родину. Своим личным примером мы показываем молодежи, что нужно помнить и чтить свою историю и ее героев."Фотолетопись 1943 года – это очень близкая для нас хроника. На собственном примере многолетней войны мы понимаем, какое это счастье – освобождение. И, конечно же, слишком хорошо знаем ту цену, которой завоевывается это счастье. "Праздник со слезами на глазах" – не просто песенная строка о событиях восьмидесятилетней давности, а емкое отображение того, что мы чувствуем сегодня, когда Луганщина опять освобождена, вновь вместе с Россией и её самые достойные сыны мужественно сражаются за окончательную победу!" – эмоционально резюмировал обсуждение ректор Луганского государственного университета им. Владимира Даля Виктор Рябичев.

https://ria.ru/20221212/pobeda-1838046016.html

https://ria.ru/20220921/krov-1818400886.html

https://ria.ru/20221119/stalingradskaya-1832199522.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости агентства, россия, германия, риа новости, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), социальный навигатор, что не найдешь в учебнике, освобождение 1943