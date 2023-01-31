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РИА Новости представило фотовыставку "Освобождение. Сталинград" - РИА Новости, 31.01.2023
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РИА Новости представило фотовыставку "Освобождение. Сталинград"
РИА Новости представило фотовыставку "Освобождение. Сталинград" - РИА Новости, 31.01.2023
РИА Новости представило фотовыставку "Освобождение. Сталинград"
Открытию в Музее-панораме "Сталинградская битва" фотовыставки "Освобождение. Сталинград" и старту уникального мультимедийного проекта "Освобождение. 1943" был... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T13:18
2023-01-31T16:11
новости агентства
россия
германия
риа новости
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
социальный навигатор
что не найдешь в учебнике
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Открытию в Музее-панораме "Сталинградская битва" фотовыставки "Освобождение. Сталинград" и старту уникального мультимедийного проекта "Освобождение. 1943" был посвящен видеомост Москва – Волгоград – Ростов-на-Дону, организованный во вторник медиагруппой "Россия сегодня". Это первая экспозиция в рамках проекта, который осуществлен агентством РИА Новости при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и повествует об истории деоккупации юго-запада Советского Союза от немецко-фашистских захватчиков.В его основе лежит богатейший фотоархив "Совинформбюро" 1941-1945 гг., правообладателем которого является "Россия сегодня". Важной частью цикла станет и подкаст из 14 эпизодов, первый из которых стартовал на сайте РИА Новости. В них ведущие российские ученые расскажут о деталях и малоизвестных страницах истории боев на юго-западе СССР, их влиянии на ход Второй мировой войны, уроках и выводах для современности. Для перехода на страницу с аудиоподкастом фотографии снабжены QR-кодами.Выставка "Освобождение. Сталинград" будет демонстрироваться в Триумфальном зале музея-панорамы с 31 января по 28 февраля. После Волгограда тематические фотоэкспозиции проекта откроются в Луганске и Ростове-на-Дону и до конца года пройдут в Белгороде, Орле, Донецке и Мелитополе. Архивные кадры каждой из выставок также будут опубликованы в формате фотолент на сайте ria.ru."Первая выставка из цикла "Освобождение" развернута в канун 2 февраля, Дня воинской славы, 80-й годовщины победы в Сталинградской битве, – подчеркнул в ходе видеомоста генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. – За каждым домом, за каждой улицей в Сталинграде - истории людей, которые сражались за свою землю, своих близких, свою страну. На кадрах фотохроники остались запечатленными их лица. Корреспонденты Совинформбюро, прародителя РИА Новости, вели непрерывную летопись Сталинградского сражения под обстрелами и бомбежками, рискуя жизнью. Главный герой представленных на выставке фотографий – народ, вынесший на своих плечах тяжкое бремя войны и в этой войне победивший. Поражение в волжских степях предопределило будущий крах гитлеровской Германии В этом заключается его всемирно-историческое значение и урок для всех захватчиков – тех, кто, будучи ослеплён русофобским угаром, надумает испытать свою судьбу и, подобно своим неудачливым предшественникам, ворваться к нам в страну со своим мечом".Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов: "Проект "Освобождение" — значимая инициатива в канун важнейшей даты Великой Отечественной войны, дня разгрома советской армией немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в 1943 году. Город на Волге с тех пор стал символом стойкости, мужества, героизма наших людей в борьбе за свободу и независимость Родины. "Освобождение" рассказывает об истории деоккупации юго-запада Советского Союза от немецко-фашистских захватчиков. В проекте один из акцентов сделан на страницах, которые связаны с Донецком, Луганском и Запорожьем. В основе разработанных материалов, созданных в рамках проекта, поддержанного Президентским фондом культурных инициатив, — фотоархив Совинформбюро 1941-1945 годов, дополненный форматами новых медиа. "Освобождение" — ответ на потребность общества знать правду о том, что во время Великой Отечественной войны довелось пережить каждой семье. О событиях истории авторы рассказывают с помощью самых современных инструментов медиа, в такой форме факты и военные сводки не выглядят учебником, а значит обязательно достигнут своей цели — вызовут большой интерес, в том числе среди молодёжи"."Проект "Освобождение" представляет уникальные снимки – яркие страницы фотолетописи великого сражения на Волге, сделанные известными фотокорреспондентами. Они работали в сложных фронтовых условиях, часто рискуя собственной жизнью на передовой. Они всегда были рядом с бойцами – в окопе, в блиндаже, в минуты краткого отдыха, нередко ходили с ними в атаку и, порой, больше себя берегли свою камеру. Удачные кадры, как удачные выстрелы, были их личным вкладом в победу над врагом. Отраженные в их фотографиях тяжкие будни войны стали уникальными свидетельствами эпохи. Благодаря им уже не одно поколение узнает о том грозном и героическом времени", – напомнил Директор музея-заповедника "Сталинградская битва" Алексей Дементьев."Значение победы советской армии в Сталинградской битве сложно переоценить. Это событие стало одним из решающих для исхода Великой Отечественной войны, – сказал ректор Донского государственного технического университета Бесарион Месхи. – Участвуя в мероприятиях, посвященных освобождению страны от немецко-фашистских захватчиков, мы отдаем дань памяти и уважения солдатам, которые сражались за нашу Родину. Своим личным примером мы показываем молодежи, что нужно помнить и чтить свою историю и ее героев."Фотолетопись 1943 года – это очень близкая для нас хроника. На собственном примере многолетней войны мы понимаем, какое это счастье – освобождение. И, конечно же, слишком хорошо знаем ту цену, которой завоевывается это счастье. "Праздник со слезами на глазах" – не просто песенная строка о событиях восьмидесятилетней давности, а емкое отображение того, что мы чувствуем сегодня, когда Луганщина опять освобождена, вновь вместе с Россией и её самые достойные сыны мужественно сражаются за окончательную победу!" – эмоционально резюмировал обсуждение ректор Луганского государственного университета им. Владимира Даля Виктор Рябичев.
https://ria.ru/20221212/pobeda-1838046016.html
https://ria.ru/20220921/krov-1818400886.html
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Артем Смирнов
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новости агентства, россия, германия, риа новости, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), социальный навигатор, что не найдешь в учебнике, освобождение 1943
Новости агентства, Россия, Германия, РИА Новости, Великая Отечественная война (1941-1945), Вторая мировая война (1939-1945), Социальный навигатор, Что не найдешь в учебнике, Освобождение 1943
13:18 31.01.2023 (обновлено: 16:11 31.01.2023)
 

РИА Новости представило фотовыставку "Освобождение. Сталинград"

© РИА НовостиМультимедийный проект "Освобождение. 1943"
Мультимедийный проект Освобождение. 1943 - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Открытию в Музее-панораме "Сталинградская битва" фотовыставки "Освобождение. Сталинград" и старту уникального мультимедийного проекта "Освобождение. 1943" был посвящен видеомост Москва – Волгоград – Ростов-на-Дону, организованный во вторник медиагруппой "Россия сегодня". Это первая экспозиция в рамках проекта, который осуществлен агентством РИА Новости при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и повествует об истории деоккупации юго-запада Советского Союза от немецко-фашистских захватчиков.
В его основе лежит богатейший фотоархив "Совинформбюро" 1941-1945 гг., правообладателем которого является "Россия сегодня". Важной частью цикла станет и подкаст из 14 эпизодов, первый из которых стартовал на сайте РИА Новости. В них ведущие российские ученые расскажут о деталях и малоизвестных страницах истории боев на юго-западе СССР, их влиянии на ход Второй мировой войны, уроках и выводах для современности. Для перехода на страницу с аудиоподкастом фотографии снабжены QR-кодами.
Маршал Жуков подписывает Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии в Карлсхорсте в Берлине - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
12 декабря 2022, 13:50
Историк рассказала, почему Запад ненавидит СССР за победу в войне
Выставка "Освобождение. Сталинград" будет демонстрироваться в Триумфальном зале музея-панорамы с 31 января по 28 февраля. После Волгограда тематические фотоэкспозиции проекта откроются в Луганске и Ростове-на-Дону и до конца года пройдут в Белгороде, Орле, Донецке и Мелитополе. Архивные кадры каждой из выставок также будут опубликованы в формате фотолент на сайте ria.ru.
"Первая выставка из цикла "Освобождение" развернута в канун 2 февраля, Дня воинской славы, 80-й годовщины победы в Сталинградской битве, – подчеркнул в ходе видеомоста генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. – За каждым домом, за каждой улицей в Сталинграде - истории людей, которые сражались за свою землю, своих близких, свою страну. На кадрах фотохроники остались запечатленными их лица. Корреспонденты Совинформбюро, прародителя РИА Новости, вели непрерывную летопись Сталинградского сражения под обстрелами и бомбежками, рискуя жизнью. Главный герой представленных на выставке фотографий – народ, вынесший на своих плечах тяжкое бремя войны и в этой войне победивший. Поражение в волжских степях предопределило будущий крах гитлеровской Германии В этом заключается его всемирно-историческое значение и урок для всех захватчиков – тех, кто, будучи ослеплён русофобским угаром, надумает испытать свою судьбу и, подобно своим неудачливым предшественникам, ворваться к нам в страну со своим мечом".
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкДиректор объединенной дирекции фотоинформации медиагруппы "Россия сегодня" Александр Штоль, генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина (справа налево) на презентации проекта "Освобождение.1943" в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве.
Директор объединенной дирекции фотоинформации медиагруппы Россия сегодня Александр Штоль, генеральный директор медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев и начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы Россия сегодня Наталья Тюрина на презентации проекта Освобождение.1943 в ММПЦ Россия сегодня
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Директор объединенной дирекции фотоинформации медиагруппы "Россия сегодня" Александр Штоль, генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина (справа налево) на презентации проекта "Освобождение.1943" в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве.
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкПосетитель на презентации проекта "Освобождение.1943" в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве.
Посетитель на презентации проекта Освобождение.1943 в Международном мультимедийном пресс-центре Россия сегодня в Москве
2 из 8
Посетитель на презентации проекта "Освобождение.1943" в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве.
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкПосетители на презентации проекта "Освобождение.1943" в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве.
Посетители на презентации проекта Освобождение.1943 в Международном мультимедийном пресс-центре Россия сегодня в Москве
3 из 8
Посетители на презентации проекта "Освобождение.1943" в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве.
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкНачальник Управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина, директор объединенной дирекции фотоинформации медиагруппы "Россия сегодня" Александр Штоль, генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, советник генерального директора Фонда президентских грантов Игорь Соболев и ректор ЛГУ имени Даля, координатор партии "Единая Россия" в ЛНР Виктор Рябичев на презентации проекта "Освобождение.1943" в Президентском зале ММПЦ "Россия сегодня" в Москве.
Презентация проекта Освобождение.1943 в Президентском зале Международного мультимедийного пресс-центра Россия сегодня в Москве
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Начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина, директор объединенной дирекции фотоинформации медиагруппы "Россия сегодня" Александр Штоль, генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, советник генерального директора Фонда президентских грантов Игорь Соболев и ректор ЛГУ имени Даля, координатор партии "Единая Россия" в ЛНР Виктор Рябичев на презентации проекта "Освобождение.1943" в Президентском зале ММПЦ "Россия сегодня" в Москве.
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкРуководитель службы визуальных проектов медиагруппы "Россия сегодня" Оксана Олейник выступает на открытии фотовыставки "Освобождение. Сталинград" в "Государственном историко-мемориальном музее-заповеднике "Сталинградская битва" в Волгограде.
Руководитель службы визуальных проектов медиагруппы Россия сегодня Оксана Олейник выступает на открытии фотовыставки Освобождение. Сталинград в Государственном историко-мемориальном музее-заповеднике Сталинградская битва в Волгограде
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Руководитель службы визуальных проектов медиагруппы "Россия сегодня" Оксана Олейник выступает на открытии фотовыставки "Освобождение. Сталинград" в "Государственном историко-мемориальном музее-заповеднике "Сталинградская битва" в Волгограде.
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкТрансляция выступления генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева в рамках презентации проекта "Освобождение.1943" на открытии фотовыставки "Освобождение. Сталинград" в "Государственном историко-мемориальном музее-заповеднике "Сталинградская битва" в Волгограде.
Трансляция выступления генерального директора медиагруппы Россия сегодня Дмитрия Киселева в рамках презентации проекта Освобождение.1943 на открытии фотовыставки Освобождение. Сталинград в Государственном историко-мемориальном музее-заповеднике Сталинградская битва в Волгограде
6 из 8
Трансляция выступления генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева в рамках презентации проекта "Освобождение.1943" на открытии фотовыставки "Освобождение. Сталинград" в "Государственном историко-мемориальном музее-заповеднике "Сталинградская битва" в Волгограде.
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкНа открытии фотовыставки "Освобождение. Сталинград" в "Государственном историко-мемориальном музее-заповеднике "Сталинградская битва" в Волгограде.
На открытии фотовыставки Освобождение. Сталинград в Государственном историко-мемориальном музее-заповеднике Сталинградская битва в Волгограде
7 из 8
На открытии фотовыставки "Освобождение. Сталинград" в "Государственном историко-мемориальном музее-заповеднике "Сталинградская битва" в Волгограде.
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПосетитель на открытии фотовыставки "Освобождение. Сталинград" в "Государственном историко-мемориальном музее-заповеднике "Сталинградская битва" в Волгограде.
Посетитель на открытии фотовыставки Освобождение. Сталинград в Государственном историко-мемориальном музее-заповеднике Сталинградская битва в Волгограде
8 из 8
Посетитель на открытии фотовыставки "Освобождение. Сталинград" в "Государственном историко-мемориальном музее-заповеднике "Сталинградская битва" в Волгограде.
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
1 из 8
Директор объединенной дирекции фотоинформации медиагруппы "Россия сегодня" Александр Штоль, генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина (справа налево) на презентации проекта "Освобождение.1943" в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве.
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
2 из 8
Посетитель на презентации проекта "Освобождение.1943" в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве.
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
3 из 8
Посетители на презентации проекта "Освобождение.1943" в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве.
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
4 из 8
Начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина, директор объединенной дирекции фотоинформации медиагруппы "Россия сегодня" Александр Штоль, генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, советник генерального директора Фонда президентских грантов Игорь Соболев и ректор ЛГУ имени Даля, координатор партии "Единая Россия" в ЛНР Виктор Рябичев на презентации проекта "Освобождение.1943" в Президентском зале ММПЦ "Россия сегодня" в Москве.
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
5 из 8
Руководитель службы визуальных проектов медиагруппы "Россия сегодня" Оксана Олейник выступает на открытии фотовыставки "Освобождение. Сталинград" в "Государственном историко-мемориальном музее-заповеднике "Сталинградская битва" в Волгограде.
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
6 из 8
Трансляция выступления генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева в рамках презентации проекта "Освобождение.1943" на открытии фотовыставки "Освобождение. Сталинград" в "Государственном историко-мемориальном музее-заповеднике "Сталинградская битва" в Волгограде.
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
7 из 8
На открытии фотовыставки "Освобождение. Сталинград" в "Государственном историко-мемориальном музее-заповеднике "Сталинградская битва" в Волгограде.
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
8 из 8
Посетитель на открытии фотовыставки "Освобождение. Сталинград" в "Государственном историко-мемориальном музее-заповеднике "Сталинградская битва" в Волгограде.
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов: "Проект "Освобождение" — значимая инициатива в канун важнейшей даты Великой Отечественной войны, дня разгрома советской армией немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в 1943 году. Город на Волге с тех пор стал символом стойкости, мужества, героизма наших людей в борьбе за свободу и независимость Родины. "Освобождение" рассказывает об истории деоккупации юго-запада Советского Союза от немецко-фашистских захватчиков. В проекте один из акцентов сделан на страницах, которые связаны с Донецком, Луганском и Запорожьем. В основе разработанных материалов, созданных в рамках проекта, поддержанного Президентским фондом культурных инициатив, — фотоархив Совинформбюро 1941-1945 годов, дополненный форматами новых медиа. "Освобождение" — ответ на потребность общества знать правду о том, что во время Великой Отечественной войны довелось пережить каждой семье. О событиях истории авторы рассказывают с помощью самых современных инструментов медиа, в такой форме факты и военные сводки не выглядят учебником, а значит обязательно достигнут своей цели — вызовут большой интерес, в том числе среди молодёжи".
Военный Ленинград - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября 2022, 13:28
В архиве рассказали об использовании нацистами детей в качестве доноров
"Проект "Освобождение" представляет уникальные снимки – яркие страницы фотолетописи великого сражения на Волге, сделанные известными фотокорреспондентами. Они работали в сложных фронтовых условиях, часто рискуя собственной жизнью на передовой. Они всегда были рядом с бойцами – в окопе, в блиндаже, в минуты краткого отдыха, нередко ходили с ними в атаку и, порой, больше себя берегли свою камеру. Удачные кадры, как удачные выстрелы, были их личным вкладом в победу над врагом. Отраженные в их фотографиях тяжкие будни войны стали уникальными свидетельствами эпохи. Благодаря им уже не одно поколение узнает о том грозном и героическом времени", – напомнил Директор музея-заповедника "Сталинградская битва" Алексей Дементьев.
"Значение победы советской армии в Сталинградской битве сложно переоценить. Это событие стало одним из решающих для исхода Великой Отечественной войны, – сказал ректор Донского государственного технического университета Бесарион Месхи. – Участвуя в мероприятиях, посвященных освобождению страны от немецко-фашистских захватчиков, мы отдаем дань памяти и уважения солдатам, которые сражались за нашу Родину. Своим личным примером мы показываем молодежи, что нужно помнить и чтить свою историю и ее героев.
Сталинградская битва. Скульптурная группа играющих детей на привокзальной площади в Сталинграде после налета немецкой авиации - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
19 ноября 2022, 03:19
Сталинградская битва
"Фотолетопись 1943 года – это очень близкая для нас хроника. На собственном примере многолетней войны мы понимаем, какое это счастье – освобождение. И, конечно же, слишком хорошо знаем ту цену, которой завоевывается это счастье. "Праздник со слезами на глазах" – не просто песенная строка о событиях восьмидесятилетней давности, а емкое отображение того, что мы чувствуем сегодня, когда Луганщина опять освобождена, вновь вместе с Россией и её самые достойные сыны мужественно сражаются за окончательную победу!" – эмоционально резюмировал обсуждение ректор Луганского государственного университета им. Владимира Даля Виктор Рябичев.
 
Новости агентстваРоссияГерманияРИА НовостиВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)Социальный навигаторЧто не найдешь в учебникеОсвобождение 1943
 
 
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