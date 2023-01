https://ria.ru/20230131/fashion-1848558846.html

В России вырос спрос на одежду отечественных fashion-брендов

В России вырос спрос на одежду отечественных fashion-брендов - РИА Новости, 31.01.2023

В России вырос спрос на одежду отечественных fashion-брендов

Спрос на одежду и аксессуары российских fashion-брендов за прошедший год вырос на платформе Lamoda втрое по сравнению со значениями за 2021 год, при этом на... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T05:18

2023-01-31T05:18

2023-01-31T05:23

россия

экономика

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

lamoda

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/02/1828642135_0:152:3102:1897_1920x0_80_0_0_1e66b7f3bacdbd4119957e556c95e67f.jpg

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Спрос на одежду и аксессуары российских fashion-брендов за прошедший год вырос на платформе Lamoda втрое по сравнению со значениями за 2021 год, при этом на отечественную косметику - на 78%, сообщили РИА Новости в интернет-магазине. "Популярность отечественных брендов набирает обороты у российского потребителя... Востребованность российских брендов по итогам 2022 года увеличилась почти в 3 раза по сравнению с 2021 годом, а спрос на отечественную косметику вырос на 78%", - говорится в исследовании на основе данных раздела "Шоурум", где собраны локальные бренды. Отмечается, что в топ-5 самых популярных российских брендов одежды по итогам прошлого года вошли Top Top, 12storeez, Urban Tiger, Belle You и TrendyAngel. В десятке лидеров также оказались I Am Studio, Suara Femme, To Be Blossom, Imocean и Lichi. При этом среди товаров для красоты в топе - Barbaro, Krygina Cosmetics, Laboratorium, Lave и "Лаб Фрагранс". При этом среди товаров для красоты в лидерах продаж оказались патчи для глаз, на втором месте - скраб для тела, на третьем - сыворотка для лица. В пятерку самых популярных товаров у россиян также вошли парфюмерная вода и ароматическая свеча. "С момента запуска число отечественных брендов увеличилось на 50%, а ассортимент вырос на 200% - сегодня это более 9 тысяч товаров", - приводятся в сообщении слова руководителя отдела по управлению категорией женской одежды Lamoda Анны Хомутовой. Отмечается, что особенно популярны вещи российских дизайнеров у жителей столицы - на них пришлась почти половина продаж, 15% покупателей из Санкт-Петербурга, столько же - из Московской области. Доля покупок пользователей из Краснодарского края составила 8%, по 3% пришлось на Ростовскую и Свердловскую области.

https://ria.ru/20230130/apple-1848440482.html

https://ria.ru/20230131/ekonomika-1848557592.html

россия

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, экономика, санкт-петербург, московская область (подмосковье), lamoda