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В России вырос спрос на одежду отечественных fashion-брендов - РИА Новости, 31.01.2023
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В России вырос спрос на одежду отечественных fashion-брендов
В России вырос спрос на одежду отечественных fashion-брендов - РИА Новости, 31.01.2023
В России вырос спрос на одежду отечественных fashion-брендов
Спрос на одежду и аксессуары российских fashion-брендов за прошедший год вырос на платформе Lamoda втрое по сравнению со значениями за 2021 год, при этом на... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T05:18
2023-01-31T05:23
россия
экономика
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
lamoda
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Спрос на одежду и аксессуары российских fashion-брендов за прошедший год вырос на платформе Lamoda втрое по сравнению со значениями за 2021 год, при этом на отечественную косметику - на 78%, сообщили РИА Новости в интернет-магазине. "Популярность отечественных брендов набирает обороты у российского потребителя... Востребованность российских брендов по итогам 2022 года увеличилась почти в 3 раза по сравнению с 2021 годом, а спрос на отечественную косметику вырос на 78%", - говорится в исследовании на основе данных раздела "Шоурум", где собраны локальные бренды. Отмечается, что в топ-5 самых популярных российских брендов одежды по итогам прошлого года вошли Top Top, 12storeez, Urban Tiger, Belle You и TrendyAngel. В десятке лидеров также оказались I Am Studio, Suara Femme, To Be Blossom, Imocean и Lichi. При этом среди товаров для красоты в топе - Barbaro, Krygina Cosmetics, Laboratorium, Lave и "Лаб Фрагранс". При этом среди товаров для красоты в лидерах продаж оказались патчи для глаз, на втором месте - скраб для тела, на третьем - сыворотка для лица. В пятерку самых популярных товаров у россиян также вошли парфюмерная вода и ароматическая свеча. "С момента запуска число отечественных брендов увеличилось на 50%, а ассортимент вырос на 200% - сегодня это более 9 тысяч товаров", - приводятся в сообщении слова руководителя отдела по управлению категорией женской одежды Lamoda Анны Хомутовой. Отмечается, что особенно популярны вещи российских дизайнеров у жителей столицы - на них пришлась почти половина продаж, 15% покупателей из Санкт-Петербурга, столько же - из Московской области. Доля покупок пользователей из Краснодарского края составила 8%, по 3% пришлось на Ростовскую и Свердловскую области.
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россия
санкт-петербург
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россия, экономика, санкт-петербург, московская область (подмосковье), lamoda
Россия, Экономика, Санкт-Петербург, Московская область (Подмосковье), Lamoda
05:18 31.01.2023 (обновлено: 05:23 31.01.2023)
 
В России вырос спрос на одежду отечественных fashion-брендов

В России в три раза вырос спрос на одежду отечественных fashion-брендов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкМанекены в магазине одежды 12 storeez в ТРЦ "Щелковский" в Москве
Манекены в магазине одежды 12 storeez в ТРЦ Щелковский в Москве - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Манекены в магазине одежды 12 storeez в ТРЦ "Щелковский" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Спрос на одежду и аксессуары российских fashion-брендов за прошедший год вырос на платформе Lamoda втрое по сравнению со значениями за 2021 год, при этом на отечественную косметику - на 78%, сообщили РИА Новости в интернет-магазине.
"Популярность отечественных брендов набирает обороты у российского потребителя... Востребованность российских брендов по итогам 2022 года увеличилась почти в 3 раза по сравнению с 2021 годом, а спрос на отечественную косметику вырос на 78%", - говорится в исследовании на основе данных раздела "Шоурум", где собраны локальные бренды.
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Отмечается, что в топ-5 самых популярных российских брендов одежды по итогам прошлого года вошли Top Top, 12storeez, Urban Tiger, Belle You и TrendyAngel. В десятке лидеров также оказались I Am Studio, Suara Femme, To Be Blossom, Imocean и Lichi. При этом среди товаров для красоты в топе - Barbaro, Krygina Cosmetics, Laboratorium, Lave и "Лаб Фрагранс".
"Самой большой популярностью в ассортименте раздела "Шоурум" ... пользуются платья - их покупал почти каждый пятый (18%). На втором месте оказались брюки (5,5% от всех продаж). За ними - футболки (5,4%). Кроме того, россияне активно приобретают юбки (4,2%) и топы от отечественных производителей (3,9%). Не остались без внимания джинсы, джемперы, нижнее белье и утепленные куртки", - добавляется в материалах.
При этом среди товаров для красоты в лидерах продаж оказались патчи для глаз, на втором месте - скраб для тела, на третьем - сыворотка для лица. В пятерку самых популярных товаров у россиян также вошли парфюмерная вода и ароматическая свеча. "С момента запуска число отечественных брендов увеличилось на 50%, а ассортимент вырос на 200% - сегодня это более 9 тысяч товаров", - приводятся в сообщении слова руководителя отдела по управлению категорией женской одежды Lamoda Анны Хомутовой.
Отмечается, что особенно популярны вещи российских дизайнеров у жителей столицы - на них пришлась почти половина продаж, 15% покупателей из Санкт-Петербурга, столько же - из Московской области. Доля покупок пользователей из Краснодарского края составила 8%, по 3% пришлось на Ростовскую и Свердловскую области.
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