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МИД Венгрии предостерег ЕС от превращения в "Соединенные Штаты Европы" - РИА Новости, 31.01.2023
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МИД Венгрии предостерег ЕС от превращения в "Соединенные Штаты Европы"
МИД Венгрии предостерег ЕС от превращения в "Соединенные Штаты Европы" - РИА Новости, 31.01.2023
МИД Венгрии предостерег ЕС от превращения в "Соединенные Штаты Европы"
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто предостерег Евросоюз от превращения в "Соединенные Штаты Европы", назвав эту идею... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T18:49
2023-01-31T18:49
в мире
венгрия
петер сийярто
евросоюз
нато
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БУДАПЕШТ, 31 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто предостерег Евросоюз от превращения в "Соединенные Штаты Европы", назвав эту идею тупиковой. "Господствующие политические идеологии только ослабляют блок, а идея Соединенных Штатов Европы - это полный тупик. Сильный ЕС должен основываться на сильных государствах-членах, которые с гордостью представляют свои культурные, исторические и религиозные корни", - приводит слова Сийярто агентство MTI. Глава венгерского МИД также напомнил, что около 80% экспортных товаров из Венгрии направляется в страны-члены союза, поэтому Будапешт заинтересован в сильном ЕС. По его словам, европейский дискурс был чрезмерно идеологизированным и политизированным еще до конфликта на Украине, "было трудно вести переговоры, основанные на прагматизме и рациональности, а вооруженный конфликт только усугубил ситуацию". "Если кто-то будет говорить голосом рациональности или прагматизма, его тут же обвинят в нарушении единства ЕС и НАТО или даже в том, что он является российским шпионом или представителем кремлевской пропаганды", - отметил глава венгерского МИД. Сийярто повторил ранее высказанный тезис о том, что Центральная Европа и конкретно Венгрия всегда проигрывали в ситуации разделения мира на блоки. "Мы верили в будущее, в котором может быть хорошее сотрудничество между региональными объединениями, в такой глобальный порядок, при котором Запад и Восток могли бы сотрудничать прагматично и цивилизованно... Мы выступаем за восстановление сотрудничества не потому, что мы чьи-то шпионы, а потому, что это наш центральный интерес национальной безопасности", - подчеркнул он. По словам венгерского министра, проблему позволило бы решить возвращение взаимного уважения в международные отношения, преобладание физической реальности над идеологией и сохранение открытыми каналов связи. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ему больно оттого, что его страну травят в Евросоюзе, однако от Брюсселя зависит экономическое благосостояние Венгрии, поэтому в национальных интересах Будапешта оставаться в составе союза. В сентябре прошлого года Орбан заявлял, что, несмотря на разногласия с Брюсселем, Венгрия в будущем продолжает видеть себя членом ЕС. Глава МИД страны Петер Сийярто заявлял, что Венгрии надо быть готовой к серьезным нападениям со стороны ЕС, поскольку "Брюссель и либеральная машина пропаганды" неизбирательны в средствах и используют против Будапешта все виды шантажа.
https://ria.ru/20230127/orban-1848003838.html
https://ria.ru/20230126/zakarpate-1847715208.html
https://ria.ru/20230123/sanktsii-1846770095.html
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в мире, венгрия, петер сийярто, евросоюз, нато
В мире, Венгрия, Петер Сийярто, Евросоюз, НАТО
18:49 31.01.2023
 
МИД Венгрии предостерег ЕС от превращения в "Соединенные Штаты Европы"

Глава МИД Венгрии Сийярто назвал идею превращения ЕС в Соединенные Штаты Европы тупиковой

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 31 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто предостерег Евросоюз от превращения в "Соединенные Штаты Европы", назвав эту идею тупиковой.
"Господствующие политические идеологии только ослабляют блок, а идея Соединенных Штатов Европы - это полный тупик. Сильный ЕС должен основываться на сильных государствах-членах, которые с гордостью представляют свои культурные, исторические и религиозные корни", - приводит слова Сийярто агентство MTI.
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Глава венгерского МИД также напомнил, что около 80% экспортных товаров из Венгрии направляется в страны-члены союза, поэтому Будапешт заинтересован в сильном ЕС.
По его словам, европейский дискурс был чрезмерно идеологизированным и политизированным еще до конфликта на Украине, "было трудно вести переговоры, основанные на прагматизме и рациональности, а вооруженный конфликт только усугубил ситуацию".
"Если кто-то будет говорить голосом рациональности или прагматизма, его тут же обвинят в нарушении единства ЕС и НАТО или даже в том, что он является российским шпионом или представителем кремлевской пропаганды", - отметил глава венгерского МИД.
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Сийярто повторил ранее высказанный тезис о том, что Центральная Европа и конкретно Венгрия всегда проигрывали в ситуации разделения мира на блоки. "Мы верили в будущее, в котором может быть хорошее сотрудничество между региональными объединениями, в такой глобальный порядок, при котором Запад и Восток могли бы сотрудничать прагматично и цивилизованно... Мы выступаем за восстановление сотрудничества не потому, что мы чьи-то шпионы, а потому, что это наш центральный интерес национальной безопасности", - подчеркнул он.
По словам венгерского министра, проблему позволило бы решить возвращение взаимного уважения в международные отношения, преобладание физической реальности над идеологией и сохранение открытыми каналов связи.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ему больно оттого, что его страну травят в Евросоюзе, однако от Брюсселя зависит экономическое благосостояние Венгрии, поэтому в национальных интересах Будапешта оставаться в составе союза. В сентябре прошлого года Орбан заявлял, что, несмотря на разногласия с Брюсселем, Венгрия в будущем продолжает видеть себя членом ЕС. Глава МИД страны Петер Сийярто заявлял, что Венгрии надо быть готовой к серьезным нападениям со стороны ЕС, поскольку "Брюссель и либеральная машина пропаганды" неизбирательны в средствах и используют против Будапешта все виды шантажа.
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