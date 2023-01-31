https://ria.ru/20230131/evrosoyuz-1848696684.html

СМИ: в ЕС остаются разногласия по поводу вступления Украины в организацию

СМИ: в ЕС остаются разногласия по поводу вступления Украины в организацию - РИА Новости, 31.01.2023

СМИ: в ЕС остаются разногласия по поводу вступления Украины в организацию

В странах ЕС сохраняются разногласия по поводу ускоренного вступления Украины в организацию, присоединение страны к Евросоюзу в скором времени остается... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T15:13

2023-01-31T15:13

2023-01-31T15:13

в мире

украина

польша

франция

денис шмыгаль

владимир зеленский

евросоюз

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. В странах ЕС сохраняются разногласия по поводу ускоренного вступления Украины в организацию, присоединение страны к Евросоюзу в скором времени остается маловероятным, пишет издание Euractiv. В его распоряжении оказался проект коммюнике по итогам консультаций между европейскими и украинскими чиновниками, которые пройдут на этой неделе. В проекте документа лидеры ЕС и Украины заявляют, что "будущее страны и ее граждан будет в ЕС" и отмечают "значительный прогресс, который продемонстрировала Украина за последние месяцы" для вступления в блок. При этом в последние недели, как отмечает издание, страны-члены ЕС высказывали разные взгляды по поводу "позитивных формулировок в тексте документа, касающихся перспективы вступления Украины в ЕС". Польша, балтийские страны и Украина выступали за формулировки, которые будут указывать на то, что заявку страны на членство в ЕС можно ускорить. Однако, по данным издания "перспектива вступления Украины в ближайшее время остается маловероятной". По мнению нескольких дипломатов стран ЕС, формулировка в проекте декларации "слишком прогрессивна для некоторых более скептически настроенных государств-членов, в связи с чем ожидается сопротивление со стороны Франции, Германии, Испании, Нидерландов, Португалии, Дании и Бельгии". Эти страны могут назвать "слишком преждевременной" формулировку о "значительном прогрессе Украины" и "предвосхищающей обычные шаги в процессе приема". Окончательная версия коммюнике еще не согласована. Ранее газета Politico писала, что премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что у Киева есть "амбициозный план" по вступлению страны в ЕС в течение двух лет, однако в ЕС мало кто считает его реалистичным. Владимир Зеленский 28 февраля прошлого года подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для начала переговоров о вступлении странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.

https://ria.ru/20230129/ukraina-1848217400.html

https://ria.ru/20230131/ukraina-1848650547.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, украина, польша, франция, денис шмыгаль, владимир зеленский, евросоюз