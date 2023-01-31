https://ria.ru/20230131/evropa-1848724885.html

СМИ: Европа стоит на пороге серьезной катастрофы

СМИ: Европа стоит на пороге серьезной катастрофы - РИА Новости, 31.01.2023

СМИ: Европа стоит на пороге серьезной катастрофы

В последние годы сильная засуха в Европе мешает пополнению запасов грунтовых вод, и теперь ЕС стоит на пороге природной катастрофы, пишет The... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T16:34

2023-01-31T16:34

2023-01-31T17:22

европа

в мире

geophysical research letters

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В последние годы сильная засуха в Европе мешает пополнению запасов грунтовых вод, и теперь ЕС стоит на пороге природной катастрофы, пишет The Independent."Согласно новому исследованию, опубликованному в научном журнале Geophysical Research Letters, сильная засуха разрушает естественную среду обитания животных, вредит сельскому хозяйству и приводит к серьезному энергодефициту", — говорится в публикации. Журналист напоминает, что лето 2022 года наглядно продемонстрировало последствия продолжительной сильной засухи в Европе. "Пересохшие русла рек и постепенное исчезновение стоячих водоемов оказали негативное влияние как на природу, так и на человека: множество водных видов животных потеряли естественную среду обитания, а сухая почва создала большое количество проблем для сельского хозяйства. Кроме того, из-за засухи в Европе усугубился дефицит электроэнергии", — отмечается в статье. В результате исследования ученые сделали вывод, что ситуация с водой в Европе за последние годы стала очень опасной.

https://ria.ru/20220926/skfu-1818914860.html

https://ria.ru/20230114/klimat-1844708827.html

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европа, в мире, geophysical research letters