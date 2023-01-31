16:34 31.01.2023 (обновлено: 17:22 31.01.2023)
СМИ: Европа стоит на пороге серьезной катастрофы
Independent: ЕС стоит на пороге природной катастрофы из-за низкого уровня грунтовых вод
Флаг Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В последние годы сильная засуха в Европе мешает пополнению запасов грунтовых вод, и теперь ЕС стоит на пороге природной катастрофы, пишет The Independent.
"Согласно новому исследованию, опубликованному в научном журнале Geophysical Research Letters, сильная засуха разрушает естественную среду обитания животных, вредит сельскому хозяйству и приводит к серьезному энергодефициту", — говорится в публикации.
"Согласно новому исследованию, опубликованному в научном журнале Geophysical Research Letters, сильная засуха разрушает естественную среду обитания животных, вредит сельскому хозяйству и приводит к серьезному энергодефициту", — говорится в публикации.
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Журналист напоминает, что лето 2022 года наглядно продемонстрировало последствия продолжительной сильной засухи в Европе.
"Пересохшие русла рек и постепенное исчезновение стоячих водоемов оказали негативное влияние как на природу, так и на человека: множество водных видов животных потеряли естественную среду обитания, а сухая почва создала большое количество проблем для сельского хозяйства. Кроме того, из-за засухи в Европе усугубился дефицит электроэнергии", — отмечается в статье.
В результате исследования ученые сделали вывод, что ситуация с водой в Европе за последние годы стала очень опасной.
"Пересохшие русла рек и постепенное исчезновение стоячих водоемов оказали негативное влияние как на природу, так и на человека: множество водных видов животных потеряли естественную среду обитания, а сухая почва создала большое количество проблем для сельского хозяйства. Кроме того, из-за засухи в Европе усугубился дефицит электроэнергии", — отмечается в статье.
В результате исследования ученые сделали вывод, что ситуация с водой в Европе за последние годы стала очень опасной.