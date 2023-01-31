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СМИ: Европа стоит на пороге серьезной катастрофы - РИА Новости, 31.01.2023
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СМИ: Европа стоит на пороге серьезной катастрофы
СМИ: Европа стоит на пороге серьезной катастрофы - РИА Новости, 31.01.2023
СМИ: Европа стоит на пороге серьезной катастрофы
В последние годы сильная засуха в Европе мешает пополнению запасов грунтовых вод, и теперь ЕС стоит на пороге природной катастрофы, пишет The... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T16:34
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европа
в мире
geophysical research letters
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В последние годы сильная засуха в Европе мешает пополнению запасов грунтовых вод, и теперь ЕС стоит на пороге природной катастрофы, пишет The Independent."Согласно новому исследованию, опубликованному в научном журнале Geophysical Research Letters, сильная засуха разрушает естественную среду обитания животных, вредит сельскому хозяйству и приводит к серьезному энергодефициту", — говорится в публикации. Журналист напоминает, что лето 2022 года наглядно продемонстрировало последствия продолжительной сильной засухи в Европе. "Пересохшие русла рек и постепенное исчезновение стоячих водоемов оказали негативное влияние как на природу, так и на человека: множество водных видов животных потеряли естественную среду обитания, а сухая почва создала большое количество проблем для сельского хозяйства. Кроме того, из-за засухи в Европе усугубился дефицит электроэнергии", — отмечается в статье. В результате исследования ученые сделали вывод, что ситуация с водой в Европе за последние годы стала очень опасной.
https://ria.ru/20220926/skfu-1818914860.html
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европа, в мире, geophysical research letters
Европа, В мире, Geophysical Research Letters
16:34 31.01.2023 (обновлено: 17:22 31.01.2023)
 
СМИ: Европа стоит на пороге серьезной катастрофы

Independent: ЕС стоит на пороге природной катастрофы из-за низкого уровня грунтовых вод

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В последние годы сильная засуха в Европе мешает пополнению запасов грунтовых вод, и теперь ЕС стоит на пороге природной катастрофы, пишет The Independent.

"Согласно новому исследованию, опубликованному в научном журнале Geophysical Research Letters, сильная засуха разрушает естественную среду обитания животных, вредит сельскому хозяйству и приводит к серьезному энергодефициту", — говорится в публикации.
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Журналист напоминает, что лето 2022 года наглядно продемонстрировало последствия продолжительной сильной засухи в Европе.

"Пересохшие русла рек и постепенное исчезновение стоячих водоемов оказали негативное влияние как на природу, так и на человека: множество водных видов животных потеряли естественную среду обитания, а сухая почва создала большое количество проблем для сельского хозяйства. Кроме того, из-за засухи в Европе усугубился дефицит электроэнергии", — отмечается в статье.

В результате исследования ученые сделали вывод, что ситуация с водой в Европе за последние годы стала очень опасной.
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