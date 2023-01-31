https://ria.ru/20230131/erdogan-1848650693.html
Венгрия поддержала выдвижение Эрдогана на Нобелевскую премию мира
Венгрия поддержала выдвижение Эрдогана на Нобелевскую премию мира - РИА Новости, 31.01.2023
Венгрия поддержала выдвижение Эрдогана на Нобелевскую премию мира
Венгрия выступает за представление президента Турции Тайипа Эрдогана на Нобелевскую премию мира за посредничество в переговорах по Украине, заявил министр... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T13:18
2023-01-31T13:18
2023-01-31T15:25
специальная военная операция на украине
венгрия
украина
в мире
турция
петер сийярто
ситуация в днр и лнр
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БУДАПЕШТ, 31 янв - РИА Новости. Венгрия выступает за представление президента Турции Тайипа Эрдогана на Нобелевскую премию мира за посредничество в переговорах по Украине, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Опыт посредничества Турции в переговорах на сегодняшний день является единственным успешным... Благодаря усилиям президента (Турции Тайипа) Эрдогана и главы МИД (Турции Мевлюта) Чавушоглу появилась зерновая сделка. Мы просим Турцию продолжать опыт посредничества... Сегодня появилась инициатива, суть которой в том, чтобы президент Эрдоган получил Нобелевскую премию мира, поскольку единственный успешный опыт посредничества в... Украине связан с его именем", - сказал Сийярто на пресс-конференции с турецким коллегой.Глава венгерского МИД уточнил, что инициативу выдвинул совет старейшин Организации тюркских государств, куда входит венгерский депутат Аттила Тилки, присутствовавший на пресс-конференции."В наше время требуется храбрость даже для того, чтобы просто говорить о мире, и во многих случаях это сразу же приводит ко всеподавляющему цунами критики со стороны либерального мейнстрима, который сразу выставляет тех, кто говорит о мире, как союзников (президента РФ) Путина, друзей России и пропагандистами Кремля", - сказал Сийярто.Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений сторон. Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
https://ria.ru/20230123/turtsiya-1846339853.html
https://ria.ru/20230107/nato-1843325665.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венгрия, украина, в мире, турция, петер сийярто, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Венгрия, Украина, В мире, Турция, Петер Сийярто, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:18 31.01.2023 (обновлено: 15:25 31.01.2023)
Венгрия поддержала выдвижение Эрдогана на Нобелевскую премию мира
Венгрия поддержала выдвижение Эрдогана на Нобелевскую премию мира за работу по Украине
БУДАПЕШТ, 31 янв - РИА Новости. Венгрия выступает за представление президента Турции Тайипа Эрдогана на Нобелевскую премию мира за посредничество в переговорах по Украине, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Опыт посредничества Турции в переговорах на сегодняшний день является единственным успешным... Благодаря усилиям президента (Турции Тайипа) Эрдогана и главы МИД (Турции Мевлюта) Чавушоглу появилась зерновая сделка. Мы просим Турцию продолжать опыт посредничества... Сегодня появилась инициатива, суть которой в том, чтобы президент Эрдоган получил Нобелевскую премию мира, поскольку единственный успешный опыт посредничества в... Украине связан с его именем", - сказал Сийярто на пресс-конференции с турецким коллегой.
Глава венгерского МИД уточнил, что инициативу выдвинул совет старейшин Организации тюркских государств, куда входит венгерский депутат Аттила Тилки, присутствовавший на пресс-конференции.
"В наше время требуется храбрость даже для того, чтобы просто говорить о мире, и во многих случаях это сразу же приводит ко всеподавляющему цунами критики со стороны либерального мейнстрима, который сразу выставляет тех, кто говорит о мире, как союзников (президента РФ) Путина, друзей России и пропагандистами Кремля", - сказал Сийярто.
Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений сторон. Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.