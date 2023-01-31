Рейтинг@Mail.ru
NYT: Россия выстояла перед санкциями Запада - РИА Новости, 01.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230131/ekonomika-1848822628.html
NYT: Россия выстояла перед санкциями Запада
NYT: Россия выстояла перед санкциями Запада - РИА Новости, 01.02.2023
NYT: Россия выстояла перед санкциями Запада
Российская экономика выдержала санкции и оказалась более стойкой, чем рассчитывали на Западе, написала обозреватель New York Times Ана Свонсон. РИА Новости, 01.02.2023
2023-01-31T23:21
2023-02-01T00:31
в мире
санкции в отношении россии
россия
европа
китай
турция
экономика
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841738780_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2b5a600b5bf15b0d1d4eabec6fe26723.jpg
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Российская экономика выдержала санкции и оказалась более стойкой, чем рассчитывали на Западе, написала обозреватель New York Times Ана Свонсон."Российская экономика оказалась на удивление устойчивой, что ставит вопрос об эффективности западных санкций. Европейским странам было трудно сократить зависимость от Москвы в плане энергоресурсов и других товаров, при этом российскому Центральному банку удалось поддержать курс рубля и сохранить стабильность на финансовых рынках", — говорится в материале.По мнению западных аналитиков, российский импорт смог вернуться к уровню до начала спецоперации на Украине в феврале прошлого года.Россия, как отметила автор статьи, выдержала санкционный удар во многом благодаря тесным деловым связям с Китаем, Турцией и странами ЕАЭС.Не сбылись и прогнозы о полном уходе зарубежных компаний с российского рынка. Так, менее девяти процентов фирм, базирующихся в Европейском союзе и странах "Большой семерки", продали одну из российских "дочек" после введения ограничительных мер, пишет NYT со ссылкой на результаты экономического исследования.На минувшей неделе президент Владимир Путин назвал ситуацию в экономике стабильной, "гораздо лучше прогнозов".Кроме того, во вторник Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз для российской экономики на следующие два года, тогда как ожидания по поводу развития экономической ситуации в США в 2024 году, наоборот, снизились.
https://ria.ru/20230131/sanktsii-1848656430.html
https://ria.ru/20230128/frantsuz-1848046913.html
россия
европа
китай
турция
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Иванников
Кирилл Иванников
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841738780_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3d6b9139de2cf8ad7280c640e471a045.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, санкции в отношении россии, россия, европа, китай, турция, экономика, владимир путин, евразийский экономический союз, украина, мвф
В мире, Санкции в отношении России, Россия, Европа, Китай, Турция, Экономика, Владимир Путин, Евразийский экономический союз, Украина, МВФ
23:21 31.01.2023 (обновлено: 00:31 01.02.2023)
 
NYT: Россия выстояла перед санкциями Запада

NYT: внешняя торговля России, вероятно, вернулась на уровень до февраля 2022 года

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Здание Центрального банка России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Российская экономика выдержала санкции и оказалась более стойкой, чем рассчитывали на Западе, написала обозреватель New York Times Ана Свонсон.
"Российская экономика оказалась на удивление устойчивой, что ставит вопрос об эффективности западных санкций. Европейским странам было трудно сократить зависимость от Москвы в плане энергоресурсов и других товаров, при этом российскому Центральному банку удалось поддержать курс рубля и сохранить стабильность на финансовых рынках", — говорится в материале.
Председатель партии Единая Россия, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
Вчера, 13:36
Западу не хватает мужества признать провал санкций, заявил Медведев
По мнению западных аналитиков, российский импорт смог вернуться к уровню до начала спецоперации на Украине в феврале прошлого года.
Россия, как отметила автор статьи, выдержала санкционный удар во многом благодаря тесным деловым связям с Китаем, Турцией и странами ЕАЭС.
Не сбылись и прогнозы о полном уходе зарубежных компаний с российского рынка. Так, менее девяти процентов фирм, базирующихся в Европейском союзе и странах "Большой семерки", продали одну из российских "дочек" после введения ограничительных мер, пишет NYT со ссылкой на результаты экономического исследования.
На минувшей неделе президент Владимир Путин назвал ситуацию в экономике стабильной, "гораздо лучше прогнозов".
Кроме того, во вторник Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз для российской экономики на следующие два года, тогда как ожидания по поводу развития экономической ситуации в США в 2024 году, наоборот, снизились.
Москва - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
28 января, 05:27
Живущий в Москве француз сделал признание о санкциях
 
В миреСанкции в отношении РоссииРоссияЕвропаКитайТурцияЭкономикаВладимир ПутинЕвразийский экономический союзУкраинаМВФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала