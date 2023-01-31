https://ria.ru/20230131/ekonomika-1848822628.html
NYT: Россия выстояла перед санкциями Запада
NYT: Россия выстояла перед санкциями Запада - РИА Новости, 01.02.2023
NYT: Россия выстояла перед санкциями Запада
Российская экономика выдержала санкции и оказалась более стойкой, чем рассчитывали на Западе, написала обозреватель New York Times Ана Свонсон. РИА Новости, 01.02.2023
2023-01-31T23:21
2023-01-31T23:21
2023-02-01T00:31
в мире
санкции в отношении россии
россия
европа
китай
турция
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Российская экономика выдержала санкции и оказалась более стойкой, чем рассчитывали на Западе, написала обозреватель New York Times Ана Свонсон."Российская экономика оказалась на удивление устойчивой, что ставит вопрос об эффективности западных санкций. Европейским странам было трудно сократить зависимость от Москвы в плане энергоресурсов и других товаров, при этом российскому Центральному банку удалось поддержать курс рубля и сохранить стабильность на финансовых рынках", — говорится в материале.По мнению западных аналитиков, российский импорт смог вернуться к уровню до начала спецоперации на Украине в феврале прошлого года.Россия, как отметила автор статьи, выдержала санкционный удар во многом благодаря тесным деловым связям с Китаем, Турцией и странами ЕАЭС.Не сбылись и прогнозы о полном уходе зарубежных компаний с российского рынка. Так, менее девяти процентов фирм, базирующихся в Европейском союзе и странах "Большой семерки", продали одну из российских "дочек" после введения ограничительных мер, пишет NYT со ссылкой на результаты экономического исследования.На минувшей неделе президент Владимир Путин назвал ситуацию в экономике стабильной, "гораздо лучше прогнозов".Кроме того, во вторник Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз для российской экономики на следующие два года, тогда как ожидания по поводу развития экономической ситуации в США в 2024 году, наоборот, снизились.
https://ria.ru/20230131/sanktsii-1848656430.html
https://ria.ru/20230128/frantsuz-1848046913.html
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РИА Новости
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в мире, санкции в отношении россии, россия, европа, китай, турция, экономика, владимир путин, евразийский экономический союз, украина, мвф
В мире, Санкции в отношении России, Россия, Европа, Китай, Турция, Экономика, Владимир Путин, Евразийский экономический союз, Украина, МВФ
23:21 31.01.2023 (обновлено: 00:31 01.02.2023)
NYT: Россия выстояла перед санкциями Запада
NYT: внешняя торговля России, вероятно, вернулась на уровень до февраля 2022 года
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости.
Российская экономика выдержала санкции и оказалась более стойкой, чем рассчитывали на Западе, написала обозреватель New York Times
Ана Свонсон.
"Российская экономика оказалась на удивление устойчивой, что ставит вопрос об эффективности западных санкций. Европейским странам было трудно сократить зависимость от Москвы в плане энергоресурсов и других товаров, при этом российскому Центральному банку удалось поддержать курс рубля и сохранить стабильность на финансовых рынках", — говорится в материале.
По мнению западных аналитиков, российский импорт смог вернуться к уровню до начала спецоперации на Украине в феврале прошлого года.
Россия, как отметила автор статьи, выдержала санкционный удар во многом благодаря тесным деловым связям с Китаем
, Турцией и странами ЕАЭС.
Не сбылись и прогнозы о полном уходе зарубежных компаний с российского рынка. Так, менее девяти процентов фирм, базирующихся в Европейском союзе и странах "Большой семерки", продали одну из российских "дочек" после введения ограничительных мер, пишет NYT со ссылкой на результаты экономического исследования.
На минувшей неделе президент Владимир Путин
назвал ситуацию в экономике стабильной, "гораздо лучше прогнозов".
Кроме того, во вторник Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз для российской экономики на следующие два года, тогда как ожидания по поводу развития экономической ситуации в США в 2024 году, наоборот, снизились.