https://ria.ru/20230131/ekonomika-1848744949.html

СМИ узнали о резком снижении уровня продаж в Германии

СМИ узнали о резком снижении уровня продаж в Германии - РИА Новости, 31.01.2023

СМИ узнали о резком снижении уровня продаж в Германии

Немецкая торговля переживает падение уровня продаж из-за резкого скачка потребительских цен, пишет Spiegel. РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T17:21

2023-01-31T17:21

2023-01-31T17:55

экономика

россия

германия

украина

владимир путин

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Немецкая торговля переживает падение уровня продаж из-за резкого скачка потребительских цен, пишет Spiegel.По данным Федерального статистического агентства, продажи упали на 5,3 процента по сравнению с прошлым месяцем.В частности, пострадали продовольственные компании и интернет-магазины."Снижение чрезвычайно серьезное, высокая инфляция стала убийцей потребления", — заявил экономист в банке Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank Александр Крюгер.По информации издания, потребительские цены взлетели на 7,9 процента — это выше, чем когда-либо с момента образования ФРГ."Восстановления пока не предвидится. Огромные потери реального дохода еще очень долго будут сдерживать потребление", — предупредил Крюгер.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230129/frantsiya-1848236254.html

https://ria.ru/20230123/polsha-1846838938.html

россия

германия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, россия, германия, украина, владимир путин