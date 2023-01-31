17:21 31.01.2023 (обновлено: 17:55 31.01.2023)
СМИ узнали о резком снижении уровня продаж в Германии
Spiegel: немецкая торговля столкнулась с резким падением уровня продаж
Супермаркет в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Немецкая торговля переживает падение уровня продаж из-за резкого скачка потребительских цен, пишет Spiegel.
По данным Федерального статистического агентства, продажи упали на 5,3 процента по сравнению с прошлым месяцем.
В частности, пострадали продовольственные компании и интернет-магазины.
"Снижение чрезвычайно серьезное, высокая инфляция стала убийцей потребления", — заявил экономист в банке Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank Александр Крюгер.
По информации издания, потребительские цены взлетели на 7,9 процента — это выше, чем когда-либо с момента образования ФРГ.
"Восстановления пока не предвидится. Огромные потери реального дохода еще очень долго будут сдерживать потребление", — предупредил Крюгер.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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