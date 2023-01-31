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СМИ узнали о резком снижении уровня продаж в Германии - РИА Новости, 31.01.2023
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СМИ узнали о резком снижении уровня продаж в Германии
СМИ узнали о резком снижении уровня продаж в Германии - РИА Новости, 31.01.2023
СМИ узнали о резком снижении уровня продаж в Германии
Немецкая торговля переживает падение уровня продаж из-за резкого скачка потребительских цен, пишет Spiegel. РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T17:21
2023-01-31T17:55
экономика
россия
германия
украина
владимир путин
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Немецкая торговля переживает падение уровня продаж из-за резкого скачка потребительских цен, пишет Spiegel.По данным Федерального статистического агентства, продажи упали на 5,3 процента по сравнению с прошлым месяцем.В частности, пострадали продовольственные компании и интернет-магазины."Снижение чрезвычайно серьезное, высокая инфляция стала убийцей потребления", — заявил экономист в банке Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank Александр Крюгер.По информации издания, потребительские цены взлетели на 7,9 процента — это выше, чем когда-либо с момента образования ФРГ."Восстановления пока не предвидится. Огромные потери реального дохода еще очень долго будут сдерживать потребление", — предупредил Крюгер.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230129/frantsiya-1848236254.html
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экономика, россия, германия, украина, владимир путин
Экономика, Россия, Германия, Украина, Владимир Путин
17:21 31.01.2023 (обновлено: 17:55 31.01.2023)
 
СМИ узнали о резком снижении уровня продаж в Германии

Spiegel: немецкая торговля столкнулась с резким падением уровня продаж

© РИА Новости / Ангелина ТимофееваСупермаркет в Берлине
Супермаркет в Берлине - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Ангелина Тимофеева
Супермаркет в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Немецкая торговля переживает падение уровня продаж из-за резкого скачка потребительских цен, пишет Spiegel.
По данным Федерального статистического агентства, продажи упали на 5,3 процента по сравнению с прошлым месяцем.
В частности, пострадали продовольственные компании и интернет-магазины.
"Снижение чрезвычайно серьезное, высокая инфляция стала убийцей потребления", — заявил экономист в банке Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank Александр Крюгер.
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По информации издания, потребительские цены взлетели на 7,9 процента — это выше, чем когда-либо с момента образования ФРГ.
"Восстановления пока не предвидится. Огромные потери реального дохода еще очень долго будут сдерживать потребление", — предупредил Крюгер.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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